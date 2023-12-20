Игрок «Динамо» Чавес хочет сменить клуб

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сегодня, 15:21

Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики очень мотивирован на хорошее выступление на предстоящем Кубке Америки. Игрок думает, что после данного турнира он сможет перейти в топ-клуб. На данный момент им интересуются английские и саудовские команды.

Чавес перешёл в «Динамо» из «Пачуки» летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне мексиканец провёл 16 матчей, забил 2 мяча, отметился результативной передачей и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 8 миллионов евро.