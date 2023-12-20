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Игрок «Динамо» Чавес хочет сменить клуб

сегодня, 15:21

Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес очень мотивирован на хорошее выступление на предстоящем Кубке Америки. Игрок думает, что после данного турнира он сможет перейти в топ-клуб. На данный момент им интересуются английские и саудовские команды.

Чавес перешёл в «Динамо» из «Пачуки» летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне мексиканец провёл 16 матчей, забил 2 мяча, отметился результативной передачей и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

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Все комментарии
ww4pyvc78svu
ww4pyvc78svu
сегодня в 19:17
Да он за Динамо ещё толком не заиграл на своём уровне. Если продадут с хорошей прибылью - почему нет? Ключевой потерей он не станет, так как из-за недавнего прихода, и постоянных пропусков игр из-за матчей сборной, играл не так уж и много и железно основным пока не является. Другой вопрос, что игрока подобного статуса непросто будет найти.
У него контракта ещё 3 года, поэтому придется предлагать клубам европы очень большие деньги чтобы заинтересовать Динамо, других вариантов нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:08, ред.
Из какой английской Лиги им интересуются ???
Из 4-й Лиги западного Колчестера ???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:38
Когда Чавесу поступило предложение из далёкой России, он прежде всего достал с пыльных полок географическую карту. Затем долго водил по ней пальцем и с радостным удивлением для себя обнаружил, что страна, которая предлагает ему временный приют, граничит с футбольной Европой, в которую всегда можно перебраться при успешной игре. Это и предопределило его выбор в пользу РПЛ.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:20
Утка, не верю. Он знал куда шёл, для него Динамо- топ клуб!)
Храневец
Храневец
сегодня в 17:10
Это не есть хорошая новость ,если это конечно не очередная утка !
баск
баск
сегодня в 16:56
Это вздор.
Просто открылся зимний утиный сезон вокруг Динамо))

Странно только, что объектом оказался именно Чавес.
Начало кружения уток предполагалось скорее вокруг Битело..)
Вот около него действительно может образоваться нешуточная возня, которая, впрочем, совершенно не факт, что завершится уходом.

Что же касается Чавеса..
Будь он лет на 5 помоложе, всякое было бы возможно, но ему в январе стукнет 28, а это довольно много для расчёта на большую перспективу и серьёзный рост мастерства игрока. Луис- сложившийся футболист и прогресса ожидать не стоит.

Неплохой, но игроков его уровня в топовых и околотоповых евроклубах хватает и своих, а уходить во что-то, заведомо не играющее в ЕК, нет смысла.

Сам Чавес успешно влился в команду, хотя и не сразу, т.к. довольно долго набирал форму после двухмесячного околачивания груш из-за длительной подвешенности его трансфера.

В Динамо его всё устраивает, а адекватные люди, к коим он вполне относится,
от добра добра не ищут. Луис настроен полностью отработать свой контракт
с Динамо, и его уход куда-либо в близком будущем крайне маловероятен.

ЗЫ.
Исключением может оказаться разве что ситуация, при которой Динамо станет
чемпионом России, а Мексика выиграет КопаАмерика, и в обоих случаях вклад Чавеса в результат будет очень значительным.

В этом случае, конечно, у некоторых в Европе, а также у самого игрока соблазн может и появиться..)
Capral
Capral
сегодня в 16:19
Только пришел, и уже хочет свалить??? Ну-ну...
Вещий
Вещий
сегодня в 15:32
Не всегда желания совпадают с реальностью
Гость
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