Игрок «Динамо» Чавес хочет сменить клуб

Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес очень мотивирован на хорошее выступление на предстоящем Кубке Америки. Игрок думает, что после данного турнира он сможет перейти в топ-клуб. На данный момент им интересуются английские и саудовские команды.
Чавес перешёл в «Динамо» из «Пачуки» летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне мексиканец провёл 16 матчей, забил 2 мяча, отметился результативной передачей и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 8 миллионов евро.
Просто открылся зимний утиный сезон вокруг Динамо))
Странно только, что объектом оказался именно Чавес.
Начало кружения уток предполагалось скорее вокруг Битело..)
Вот около него действительно может образоваться нешуточная возня, которая, впрочем, совершенно не факт, что завершится уходом.
Что же касается Чавеса..
Будь он лет на 5 помоложе, всякое было бы возможно, но ему в январе стукнет 28, а это довольно много для расчёта на большую перспективу и серьёзный рост мастерства игрока. Луис- сложившийся футболист и прогресса ожидать не стоит.
Неплохой, но игроков его уровня в топовых и околотоповых евроклубах хватает и своих, а уходить во что-то, заведомо не играющее в ЕК, нет смысла.
Сам Чавес успешно влился в команду, хотя и не сразу, т.к. довольно долго набирал форму после двухмесячного околачивания груш из-за длительной подвешенности его трансфера.
В Динамо его всё устраивает, а адекватные люди, к коим он вполне относится,
от добра добра не ищут. Луис настроен полностью отработать свой контракт
с Динамо, и его уход куда-либо в близком будущем крайне маловероятен.
ЗЫ.
Исключением может оказаться разве что ситуация, при которой Динамо станет
чемпионом России, а Мексика выиграет КопаАмерика, и в обоих случаях вклад Чавеса в результат будет очень значительным.
В этом случае, конечно, у некоторых в Европе, а также у самого игрока соблазн может и появиться..)
Просто открылся зимний утиный сезон вокруг Динамо))
Странно только, что объектом оказался именно Чавес.
Начало кружения уток предполагалось скорее вокруг Битело..)
Вот около него действительно может образоваться нешуточная возня, которая, впрочем, совершенно не факт, что завершится уходом.
Что же касается Чавеса..
Будь он лет на 5 помоложе, всякое было бы возможно, но ему в январе стукнет 28, а это довольно много для расчёта на большую перспективу и серьёзный рост мастерства игрока. Луис- сложившийся футболист и прогресса ожидать не стоит.
Неплохой, но игроков его уровня в топовых и околотоповых евроклубах хватает и своих, а уходить во что-то, заведомо не играющее в ЕК, нет смысла.
Сам Чавес успешно влился в команду, хотя и не сразу, т.к. довольно долго набирал форму после двухмесячного околачивания груш из-за длительной подвешенности его трансфера.
В Динамо его всё устраивает, а адекватные люди, к коим он вполне относится,
от добра добра не ищут. Луис настроен полностью отработать свой контракт
с Динамо, и его уход куда-либо в близком будущем крайне маловероятен.
ЗЫ.
Исключением может оказаться разве что ситуация, при которой Динамо станет
чемпионом России, а Мексика выиграет КопаАмерика, и в обоих случаях вклад Чавеса в результат будет очень значительным.
В этом случае, конечно, у некоторых в Европе, а также у самого игрока соблазн может и появиться..)