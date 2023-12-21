Флорентино Перес о Суперлиге: «Это великий день в истории футбола»

Президент «Реала» выступил с заявлением по поводу Суперлиги.

«Реал» с огромным удовлетворением воспринял решение, принятое Судом Европейского союза — органом, которому поручено отстаивать принципы, ценности и свободы.

В ближайшие дни мы детально изучим сферу действия этого решения, но я могу отметить два вывода, имеющих историческое значение. Во-первых, европейский клубный футбол больше не будет монополией. Во-вторых, с сегодняшнего дня судьба клубов будет находиться в их собственных руках. Клубы полностью признали наше право на создание и продвижение европейских соревнований, которые модернизируют наш спорт и привлекают болельщиков по всему миру. В конечном итоге сегодняшний день стал ещё одним триумфом европейской свободы, а также футбола и его болельщиков.

Перед лицом давления, которому мы подвергались более двух лет, сегодня на первый план вышли закон, справедливость и свобода. Благодаря этому «Реал» продолжит работать на благо футбола.

Как почти семьдесят лет назад мы сделали решающий шаг в истории футбола, создав Кубок Европы, так и сегодня на нас снова лежит долг и ответственность за то, чтобы придать европейскому футболу импульс, в котором он так нуждается. Для этого мы продолжим отстаивать современный проект, который полностью совместим с внутренними соревнованиями, открыт для всех, основан на спортивных заслугах и будет эффективно реализовываться в рамках финансового fair play. Это проект, который обеспечит финансовую устойчивость всех клубов и, прежде всего, защитит игроков и вызовет восторг болельщиков по всему миру.

Мы добьемся этого, несмотря на перенесённые кампании, которые, скорее всего, усилятся с сегодняшнего дня. Но никто не говорил, что покончить с монополией, длившейся десятилетиями, будет легко.

Перед нами открывается фантастическая возможность улучшить европейский клубный футбол. Игра, которая соответствует требованиям XXI века, которая может похвастаться прозрачным управлением и сосуществовать с новыми технологиями; игра, которая может снова зажечь страсть и эмоции, необходимые болельщикам.

Позвольте мне сказать европейским клубам, что мы находимся на заре новой эры, которая позволит нам работать свободно, на основе конструктивного диалога, без угроз, без действий против чего-либо или кого-либо, с целью инноваций и модернизации футбола, чтобы продолжать поддерживать страсть болельщиков.

Начиная с сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола находится в руках клубов, игроков и болельщиков. Теперь наша судьба принадлежит нам, и на нас лежит огромная ответственность.

Этот день знаменует собой поворотный момент. Это великий день в истории футбола и спорта в целом.