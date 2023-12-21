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Флорентино Перес о Суперлиге: «Это великий день в истории футбола»

сегодня, 14:56

Президент «Реала» Флорентино Перес выступил с заявлением по поводу Суперлиги.

«Реал» с огромным удовлетворением воспринял решение, принятое Судом Европейского союза — органом, которому поручено отстаивать принципы, ценности и свободы.

В ближайшие дни мы детально изучим сферу действия этого решения, но я могу отметить два вывода, имеющих историческое значение. Во-первых, европейский клубный футбол больше не будет монополией. Во-вторых, с сегодняшнего дня судьба клубов будет находиться в их собственных руках. Клубы полностью признали наше право на создание и продвижение европейских соревнований, которые модернизируют наш спорт и привлекают болельщиков по всему миру. В конечном итоге сегодняшний день стал ещё одним триумфом европейской свободы, а также футбола и его болельщиков.

Перед лицом давления, которому мы подвергались более двух лет, сегодня на первый план вышли закон, справедливость и свобода. Благодаря этому «Реал» продолжит работать на благо футбола.

Как почти семьдесят лет назад мы сделали решающий шаг в истории футбола, создав Кубок Европы, так и сегодня на нас снова лежит долг и ответственность за то, чтобы придать европейскому футболу импульс, в котором он так нуждается. Для этого мы продолжим отстаивать современный проект, который полностью совместим с внутренними соревнованиями, открыт для всех, основан на спортивных заслугах и будет эффективно реализовываться в рамках финансового fair play. Это проект, который обеспечит финансовую устойчивость всех клубов и, прежде всего, защитит игроков и вызовет восторг болельщиков по всему миру.

Мы добьемся этого, несмотря на перенесённые кампании, которые, скорее всего, усилятся с сегодняшнего дня. Но никто не говорил, что покончить с монополией, длившейся десятилетиями, будет легко.

Перед нами открывается фантастическая возможность улучшить европейский клубный футбол. Игра, которая соответствует требованиям XXI века, которая может похвастаться прозрачным управлением и сосуществовать с новыми технологиями; игра, которая может снова зажечь страсть и эмоции, необходимые болельщикам.

Позвольте мне сказать европейским клубам, что мы находимся на заре новой эры, которая позволит нам работать свободно, на основе конструктивного диалога, без угроз, без действий против чего-либо или кого-либо, с целью инноваций и модернизации футбола, чтобы продолжать поддерживать страсть болельщиков.

Начиная с сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола находится в руках клубов, игроков и болельщиков. Теперь наша судьба принадлежит нам, и на нас лежит огромная ответственность.

Этот день знаменует собой поворотный момент. Это великий день в истории футбола и спорта в целом.

Ранее на тему Суперлиги высказались в «Барселоне».

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Все комментарии
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 15:53
Слава Пересу!.. Ура, товарищи!.. А-ха-ха-ха.. 😀
adekvat
adekvat ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 15:51
Много бабла не бывает, пойдут еще как.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:50
Есть такой термин "Пиррова победа" это выражение, обозначающее ситуацию парадокса, когда победа достаётся слишком высокой ценой; либо даже когда победа, в итоге, ведёт к общему поражению.
Теперь будет и "Переса победа" то есть бесполезная.
Вот увидите, что дальше слов дело не пойдёт и мы не увидим суперлигу Переса.
Им и раньше никто не запрещал её создавать, но за ними просто никто не шёл.
Посмотрим реакцию АПЛ и других федерации, захотят ли они расколоть футбол ради выгоды Переса.
FenixSL
FenixSL ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 15:38
давно ли Вест Хэм что то выигрывал?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:35
УЕФА это вы разрушили лч , пора создать суперлигу действуй Перес
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 15:32
мировой футбол объединяется Супер-гупер мега лига
myst5
myst5
сегодня в 15:25
Тоже считаю бредовой идеей . АПЛ хватает за глаза . Чем больше турниров тем меньше интереса
BDA8181
BDA8181
сегодня в 15:14
Желаю с треском провалить такой бредовый турнир как Суперлига. И надеюсь клубы АПЛ туда не пойдут. Чемпионат и так интересный и на бабло грех жаловаться клубам в АПЛ. А Ла Лига пускай сама по себе вымирает, не жалко. Все равно чемпионат двух клубов.
Гость
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