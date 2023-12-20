Клубный ЧМ – великолепный турнир для чиновников и шейхов. А футболисты рискуют здоровьем

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вчера, 16:27

Глава ФИФА думает о наживе.

Игроки восстают против жадности чиновников

Когда человек становится де-факто диктатором, а Инфантино такой, ведь на выборы ходит без конкурентов и не предлагает дискуссию о развитии футбола, только констатирует планы обогащения, то ему сложно осознать свою смертность в политическом смысле. Джанни хвастается, что теперь перед офисом ФИФА нет пикетов, как было во время коррупционной империи Блаттера. А обвинения во взятках в свой адрес Инфантино окрестил «завистью».

Никто нормальный не завидует клерку, который продал душу падишахам. Но у Джанни власть. Клубный ЧМ -2025 продлится месяц, в ФИФА отыгрываются за провал идеи с ЧМ для сборных каждые два года. Клубный турнир пройдёт в США , приурочат к рекламной кампании мундиаля, который заставит организмы всех участников скрутиться в клубочек после длительных перелётов между Канадой, США и Мексикой со сменой климата и часовых поясов.

Джетлаг будет верным другом тем, кто рискнёт здоровьем. Футболисты элитных лиг начнут путь на Евро-2024 и Кубке Америки, а закончат через долгих два года почти без перерывов на ЧМ -2026. С 15 июня по 13 июля 2025-го тридцать два клуба со всего мира будут драться за кубок клубного короля. От Европы знаем восемь участников. Там «Челси», «Манчестер Сити», «Реал» и «Бавария», четыре победителя Лиги чемпионов последних лет.

Также в передряге ребята из ПСЖ , «Интера», «Бенфики» и «Порту». Попали на Клубный ЧМ по результатам в еврокубках за четыре сезона. А дальше начинается поток глупостей. Во-первых, ФИФА хочет ограничить турнир двумя клубами от одной федерации. «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов, почему он менее достоин участия, чем «Интер» и «Порту»? С другой стороны, все эти разговоры неактуальные, ведь профсоюз футболистов против самого турнира.

Летом могут сломать многих ценных игроков

Игры сборных по слаженности и напряжённости для тела отличаются от поединков клубов, где сыгранность априори выше. Когда столкнут лбами Мбаппе, Холанда и других звёзд, то в борьбе клубов можно получить больше травм, чем в играх сборных. Также летний турнир под эгидой ФИФА , который планируют играть раз в четыре года, становится частью большого марафона на два года. Причём на старте футболисты будут после зимнего ЧМ , который подрубил здоровье.

Как бы не испортить карьеру молодым ребятам, сыгравшим в Катаре из Европы. И параллельно понятно, что нынешний формат Клубного ЧМ давно себя изжил. Если бы в ФИФА не хотели угодить азиатским и арабским клубам, то могли проводить Межконтинентальный кубок для победителей Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес. Такой матч планируют провести в 2024-м, но дальше хотят полноценный турнир с группами и 32 участниками. При этом в финале могут быть два европейца.

Сейчас полуфиналы и остальные матчи Клубного ЧМ не несут никакой эстетической ценности. Бензема вылетел в первом раунде? Без разницы, Карим с саудовцами мог проиграть в полуфинале бразильцам. Кубок разыграют «Манчестер Сити» – одной левой разгромили «Ураву Рэд Даймондс», и «Флуминенсе» с мастером сбора трофеев Марсело. Фаворита знаем наперёд, ведь в 14 из последних 15 финалов победу одерживали европейские клубы. Турнир стал скучным и пустым.

Европейский фаворит не понимает, почему ему нужно играть два матча посреди клубного сезона – для «Манчестер Сити» это лишняя нагрузка, а представители АПЛ и других сильных лиг направили жалобу в ФИФА . Всем фанатам в мире понятно, что чиновники думают о личном обогащении. Если на турнире будет 20 клубов с других континентов и 12 команд из Европы, то прибыль сгенерируют именно представители Старого Света. Получается, что Инфантино заводит дружбу с шейхами и азиатскими миллиардерами ценой чужого таланта.

Клубам нельзя соглашаться на формат ЧМ с группами

Клубный ЧМ мог оживить обычный плей-офф. Шестнадцать клубов со всего мира, свободная жеребьёвка – европейцы сразу могут сыграть между собой, чтобы повысить шансы для более слабых команд других континентов. В формате плей-офф нет лишних нагрузок для 12 клубов из Европы, не нужно тратить целый месяц, ломая планы подготовки к сезону от главных тренеров. Но Инфантино, как любой диктатор, хочет попасть в историю.

Чиновники ФИФА планируют восемь групп по четыре команды, полноценная копия чемпионата мира. И невероятная нагрузка на футболистов раз в четыре года между Евро и ЧМ . Причём зрелище может получиться так себе по качеству, пусть хочется смотреть классный футбол летом. Но играют живые люди, а не роботы. Никто не запретит тренерам выставлять запасных игроков, чтобы не рисковать звёздами, вышедшими из отпуска.

Не будет мотивации, ведь нет традиций, как у крупных турниров для сборных и еврокубков. Например, между Лигами Европы и Конференций есть разница не только в классе участников, но и во влиянии истории. Молодому турниру всегда сложно, даже если интересный, как Лига Наций для сборных. Формат с группами и плотным месячным графиком это больная идея жадных чиновников. Инфантино не отстаёт от Чеферина из УЕФА .