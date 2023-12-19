Футбольные лиги раскритиковали новый формат Клубного чемпионата мира

Футбольные лиги выступили с критикой в адрес нового регламента проведения Клубного чемпионата мира 2025.
АПЛ стала одной из лиг, которая подписала письмо с жалобой, направленное в ФИФА Всемирным форумом лиг (WLF). Это организация, в состав которой входят 44 высших дивизиона разных стран, в том числе Бундеслига, Ла Лига и Серия А.
В письме WLF резко высказывается в адрес ФИФА, обвиняя организацию в невыполнении ее обязанностей в качестве руководящего органа мирового футбола, а также в том, что она в первую очередь руководствуется своими собственными интересами, организовывая большее количество матчей для получения еще большего дохода.
Помимо этого, там отмечается, что ФИФА игнорирует интересы клубов, перегружая календарь и подвергая риску здоровье футболистов.
В погоне за деньгами из футбола устраивают цирк-шапито.
Думаю надо подымать престиж футбола, вернуть такие турниры как кубок чемпионов, кубок УЕФА, кубок кубков.
А всякие там лиги чемпионов, Европы, конференции с лигами нации надо засунуть куда подальше, ну и ни в коем случае не делать другой цирк "суперлигу".
Вернитесь к старым форматам, турниры будут престижнее и количество игр убавится.
В погоне за деньгами из футбола устраивают цирк-шапито.
Думаю надо подымать престиж футбола, вернуть такие турниры как кубок чемпионов, кубок УЕФА, кубок кубков.
А всякие там лиги чемпионов, Европы, конференции с лигами нации надо засунуть куда подальше, ну и ни в коем случае не делать другой цирк "суперлигу".
Вернитесь к старым форматам, турниры будут престижнее и количество игр убавится.