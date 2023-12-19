Футбольные лиги раскритиковали новый формат Клубного чемпионата мира

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вчера, 08:54

Футбольные лиги выступили с критикой в адрес нового регламента проведения Клубного чемпионата мира 2025.

АПЛ стала одной из лиг, которая подписала письмо с жалобой, направленное в ФИФА Всемирным форумом лиг (WLF). Это организация, в состав которой входят 44 высших дивизиона разных стран, в том числе Бундеслига, Ла Лига и Серия А.

В письме WLF резко высказывается в адрес ФИФА , обвиняя организацию в невыполнении ее обязанностей в качестве руководящего органа мирового футбола, а также в том, что она в первую очередь руководствуется своими собственными интересами, организовывая большее количество матчей для получения еще большего дохода.