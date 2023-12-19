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Футбольные лиги раскритиковали новый формат Клубного чемпионата мира

вчера, 08:54

Футбольные лиги выступили с критикой в адрес нового регламента проведения Клубного чемпионата мира 2025.

АПЛ стала одной из лиг, которая подписала письмо с жалобой, направленное в ФИФА Всемирным форумом лиг (WLF). Это организация, в состав которой входят 44 высших дивизиона разных стран, в том числе Бундеслига, Ла Лига и Серия А.

В письме WLF резко высказывается в адрес ФИФА, обвиняя организацию в невыполнении ее обязанностей в качестве руководящего органа мирового футбола, а также в том, что она в первую очередь руководствуется своими собственными интересами, организовывая большее количество матчей для получения еще большего дохода.

Помимо этого, там отмечается, что ФИФА игнорирует интересы клубов, перегружая календарь и подвергая риску здоровье футболистов.

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Перевод с dailymail.co.uk Фото: Сайт madriduniversal.com
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:10
- Причём засунуть так глубоко, чтобы они больше никогда не смогли их обратно вытащить! Даёшь, справедливые турниры и соревнования! Честному и красивому футболу - да, да, да! Отмыванию денег, и набиванию карманов чиновников - нет, нет, нет!
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 18:20


В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners


1580556558
1580556558
вчера в 16:53
Отказаться от турнира врядли получится, а вот отправить туда вторые или даже третьи составы никто не запрещает.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:35
ООО "Рога и Копыта" зарабатывает деньги как только может.
nubom
nubom
вчера в 14:31
У них народ валом валит на футбол. Что за мировая скорбь у наших болельщиков?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:16, ред.
Сначала из кубка чемпионов сделали клоунаду, где играли с 3-4 мест, а порой даже клубы, которые никогда не были чемпионами, теперь же даже на клубном чемпионате мира помимо победителей турниров в своих конференциях будут играть ещё другие команды.
В погоне за деньгами из футбола устраивают цирк-шапито.
Думаю надо подымать престиж футбола, вернуть такие турниры как кубок чемпионов, кубок УЕФА, кубок кубков.
А всякие там лиги чемпионов, Европы, конференции с лигами нации надо засунуть куда подальше, ну и ни в коем случае не делать другой цирк "суперлигу".
Вернитесь к старым форматам, турниры будут престижнее и количество игр убавится.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:06
Футбол умер давно лично я не буду больше смотреть
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:41
футболом да всем чем можно правят люди вообще не имеющие отношения ни к спорту ни к политике им просто так хочется и всё а их причуды все и вся должны выполняться неукоснительно хотим там войнушку устроим хотим такие правила создадим и вся эта зараза сидит и дёргает за ниточки их цель деньги деньги и деньги
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:35, ред.
))) Быстро англичанам аукнулся их кидок в адрес Переса, когда они поджав хвосты, повыскакивали из Суперлиги!
А Перес этим ссыкунам говорил, что делишки Чефера/Инфанты текущим бардаком не ограничатся!
Не слушали Деда Фло, вот теперь пишите письма и калечьте своих пацанов! Деятели хреновы. Довели ситуацию, когда не власть для футбола, а Футбол для Власти.
Rattlehead
Rattlehead ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 11:32
Как и у любого капиталиста. Футбольные лиги и клубы в этом плане ничем не отличаются.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:12
Сняться с турнира и делов
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:34
Идет грызня между двумя башнями мирового футбола. Каждый хочет больше денег, но не хочет делиться своими футболистами потому что это приводит к усталости и травмам.

Футбольный бизнес пришел к своему логичному апофеозу и дальше лучше не будет
112910415
112910415
вчера в 09:41
футбольные лиги дело говорят !
ОПС
ОПС
вчера в 09:38
Оказывается, что мы тоже входим в этот самый форум. А нового регламента клубного чемпионата не должно быть и не будет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:35
Критику не критикуй а все равно получишь..... каждый будет тянуть одеяло на свою сторону.
sova147
sova147
вчера в 09:27
Всем известно у ФИФА главное получить больше прибыль
lotsman
lotsman
вчера в 09:22
В ФИФА решили ещё больше денег подзаработать.
ДСА
ДСА
вчера в 09:12
Уж кто бы про доход сетовал, но только не АПЛ.
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