Лапорта готов сотрудничать с УЕФА в вопросе создания Суперлиги.

Президент «Барселоны» дал комментарий о будущем Суперлиги. Европейский суд 21 декабря огласит вердикт по разбирательству между УЕФА и Суперлигой.

Если суд вынесет вердикт в нашу пользу, первое, что нам необходимо будет сделать, – начать все обдумывать вместе с УЕФА . Нужно поступить именно так.