Лапорта готов сотрудничать с УЕФА в вопросе создания Суперлиги.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий о будущем Суперлиги. Европейский суд 21 декабря огласит вердикт по разбирательству между УЕФА и Суперлигой.
Если суд вынесет вердикт в нашу пользу, первое, что нам необходимо будет сделать, – начать все обдумывать вместе с УЕФА. Нужно поступить именно так.
УЕФА должен получить возможность принять участие в организации нового турнира. От этого диалога будет зависеть скорость реализации проекта, но через год или два мы сможем запустить Суперлигу.
Чем меньше денег у национальных федераций, тем меньше детских и юношеских турниров эти федерации проводят.
Чем меньше детских и юношеских турниров, тем меньше качественных футболистов для клубов из лиг за пределами топ-10 УЕФА.
Чем меньше этих футболистов - тем слабее клубы, и тем меньше интерес к внутренним соревнованиям.
Добавьте к этому отсутствие даже теоретической возможности условному чемпиону Словении сыграть с топ-клубами УЕФА.
Чем меньше интерес к внутренним соревнованиям, тем меньше интерес к виду спорта вообще.
Как итог - погоня за концентрацией ресурсов в футболе в бюджетах пары десятков ФК Европы приведет, в итоге, к ещё большей потери зрительской аудитории у футбола в целом.
Да - условный ФК Реал Мадрид получит больше зрителей, чем сейчас.
А вот, к примеру, Бетис части своих зрителей лишится. А какой-нибудь Гонвед рискует остаться вообще ни с чем.
Не сразу - но лет за десять существования этой самой Суперлиги у большинства остальных клубов Европы из не самых самых топовых национальных чемпионатов статус профессиональных моно будет смело забирать.
Чем меньше денег у национальных федераций, тем меньше детских и юношеских турниров эти федерации проводят.
Чем меньше детских и юношеских турниров, тем меньше качественных футболистов для клубов из лиг за пределами топ-10 УЕФА.
Чем меньше этих футболистов - тем слабее клубы, и тем меньше интерес к внутренним соревнованиям.
Добавьте к этому отсутствие даже теоретической возможности условному чемпиону Словении сыграть с топ-клубами УЕФА.
Чем меньше интерес к внутренним соревнованиям, тем меньше интерес к виду спорта вообще.
Как итог - погоня за концентрацией ресурсов в футболе в бюджетах пары десятков ФК Европы приведет, в итоге, к ещё большей потери зрительской аудитории у футбола в целом.
Да - условный ФК Реал Мадрид получит больше зрителей, чем сейчас.
А вот, к примеру, Бетис части своих зрителей лишится. А какой-нибудь Гонвед рискует остаться вообще ни с чем.
Не сразу - но лет за десять существования этой самой Суперлиги у большинства остальных клубов Европы из не самых самых топовых национальных чемпионатов статус профессиональных моно будет смело забирать.
Лапорта в ожидании чудо от УЕФА !))
Лапорта в ожидании чудо от УЕФА !))