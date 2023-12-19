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Лапорта готов сотрудничать с УЕФА в вопросе создания Суперлиги

вчера, 08:22

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий о будущем Суперлиги. Европейский суд 21 декабря огласит вердикт по разбирательству между УЕФА и Суперлигой.

Если суд вынесет вердикт в нашу пользу, первое, что нам необходимо будет сделать, – начать все обдумывать вместе с УЕФА. Нужно поступить именно так.

УЕФА должен получить возможность принять участие в организации нового турнира. От этого диалога будет зависеть скорость реализации проекта, но через год или два мы сможем запустить Суперлигу.

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вчера в 13:22
Чем меньше денег у УЕФА, тем меньше денег у национальных федераций.
Чем меньше денег у национальных федераций, тем меньше детских и юношеских турниров эти федерации проводят.
Чем меньше детских и юношеских турниров, тем меньше качественных футболистов для клубов из лиг за пределами топ-10 УЕФА.
Чем меньше этих футболистов - тем слабее клубы, и тем меньше интерес к внутренним соревнованиям.
Добавьте к этому отсутствие даже теоретической возможности условному чемпиону Словении сыграть с топ-клубами УЕФА.
Чем меньше интерес к внутренним соревнованиям, тем меньше интерес к виду спорта вообще.

Как итог - погоня за концентрацией ресурсов в футболе в бюджетах пары десятков ФК Европы приведет, в итоге, к ещё большей потери зрительской аудитории у футбола в целом.
Да - условный ФК Реал Мадрид получит больше зрителей, чем сейчас.
А вот, к примеру, Бетис части своих зрителей лишится. А какой-нибудь Гонвед рискует остаться вообще ни с чем.
Не сразу - но лет за десять существования этой самой Суперлиги у большинства остальных клубов Европы из не самых самых топовых национальных чемпионатов статус профессиональных моно будет смело забирать.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 10:52
А если нет - то "мой дом - турьма".. Хе..
idres
idres
вчера в 09:29
Лапорте просто очень нужны деньги ... ничего личного, просто финансы...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:13
Не хотят соперничать с Жироной, чтобы иммидж не портить, хотят соперничать только с Реалом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:10
Лапорта готов сотрудничать с УЕФА в вопросе создания Суперлиги.

Лапорта в ожидании чудо от УЕФА !))
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:00
три еврокубка и мало, хотят еще деньги из воздуха делать
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 08:53
Заели уже со своей суперлигой!
112910415
112910415
вчера в 08:53
всё-таки беспокоит его это шило в ... сиденьи стула ! )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:44
Опять поднимают вопрос о создание суперлиги,а надо ли?
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