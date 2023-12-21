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«Аякс» вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв любительскому клубу

вчера, 22:58
УСВ ХеркулесЛоготип футбольный клуб УСВ Херкулес (Утрехт)3 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«УСВ Херкулес» одержал победу над «Аяксом» в матче 1/16 финала Кубка Нидерландов (3:2).

На 16-й минуте Тим Питерс вывел хозяев вперёд, а на 66-й он оформил дубль. Брайан Бробби на 83-й сократил отставание гостей в счёте. Чуба Акпом на 89-й восстановил равенство. Победный мяч хозяев забил 90+3-й — отличился Матс Гротенбрег.

«УСВ Херкулес» — любительский клуб, выступающий в Третьем дивизионе чемпионата Нидерландов, который является 4-м уровнем в стране.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:48
Тренер должен сделать харакири.
протон
протон
сегодня в 00:34
АЯКС в этом сезоне решил все свои антирекорды переписывать?
Был уже в середине нулевых схожий период, ничего, выкарабкались. Для команд, которые являются своего рода инкубаторами, абсолютно нормально время от времени иметь неудачные поколения игроков и время от времени проваливаться.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:20
Мдааа. Вот Аякс даёт. Как они умудрились настолько сильно опуститься? Ведь недавно этот клуб боролся за выход в финал Лиги Чемпионов УЕФА. Является неоднократным обладателем Кубка Лиги Чемпионов УЕФА. Что в этом клубе происходит вообще? Играли так хорошо, потом что-то они изменились. Походу, надо менять тренера, да и владельца тоже.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 23:28
Геркулес смог побороть намного более сильного на данный момент Аякса и продолжит ожесточённую гонку в Олимпиаде.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:05
Еще днем коэффициент был 80!!! Ух кто-то поднялся на этом матче)
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:01
Совершенно неожиданный результат. Да и игра Аякса совершенно не впечетлила в этом матче .
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