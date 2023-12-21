«Аякс» вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв любительскому клубу

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вчера, 22:58

«УСВ Херкулес» одержал победу над «Аяксом» в матче 1/16 финала Кубка Нидерландов (3:2).

На 16-й минуте Тим Питерс вывел хозяев вперёд, а на 66-й он оформил дубль. Брайан Бробби на 83-й сократил отставание гостей в счёте. Чуба Акпом на 89-й восстановил равенство. Победный мяч хозяев забил 90+3-й — отличился Матс Гротенбрег.

«УСВ Херкулес» — любительский клуб, выступающий в Третьем дивизионе чемпионата Нидерландов, который является 4-м уровнем в стране.