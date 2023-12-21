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ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2023/2024

Хет-трик Шика помог «Байеру» одержать крупную победу над «Бохумом»

сегодня, 00:24
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)4 : 0Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

«Байер» обыграл «Бохум» в матче 16-го тура Бундеслиги (4:0).

На 30-й минуте Патрик Шик с пенальти вывел леверкузенцев вперёд. На 32-й он оформил дубль, а на 45+1-й — хет-трик. Виктор Бонифац на 69-й сделал счёт более крупным.

«Байер» лидирует в чемпионате Германии, команда набрала 42 очка. «Бохум» занимает 14-ю позицию с 16 баллами.

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Стадион «Бай-Арена»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Байер» в соцсети «X»
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:06
Завидная скорострельность, хет-трик за пятнадцать минут.
112910415
112910415
сегодня в 06:13
лидер верен себе !
приятно же лидировать-то ...
hg4zks48vwau
hg4zks48vwau
сегодня в 05:38
Байер набрал просто Шикарный ход
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:44
Ну в этом матче всё было предсказуемо.
Фармацевтов с заслуженной Победой.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 00:43
Наконец-то Патрик разразился голами, нужно дальше прибавлять
Ну а Байер крут, так держать
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