Хет-трик Шика помог «Байеру» одержать крупную победу над «Бохумом»

1703107462

сегодня, 00:24

«Байер» обыграл «Бохум» в матче 16-го тура Бундеслиги (4:0).

На 30-й минуте Патрик Шик с пенальти вывел леверкузенцев вперёд. На 32-й он оформил дубль, а на 45+1-й — хет-трик. Виктор Бонифац на 69-й сделал счёт более крупным.

«Байер» лидирует в чемпионате Германии, команда набрала 42 очка. «Бохум» занимает 14-ю позицию с 16 баллами.