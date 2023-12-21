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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

«Монако» одолел «Тулузу». Головин получил красную карточку

сегодня, 00:55
ТулузаЛоготип футбольный клуб Тулуза1 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Тулуза» уступила «Монако» в матче 17-го тура Лиги 1 (1:2).

На 5-й минуте Франк Магри вывел хозяев вперёд. Виссам Бен-Йеддер на 26-й сравнял счёт, а на 44-й с пенальти забил 2-й мяч монегасков. На 51-й красную карточку получил российский полузащитник Александр Головин.

«Тулуза» занимает 16-е место в чемпионате Франции, имея в активе 14 очков. «Монако» находится на 3-й строчке с 33 баллами.

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Все комментарии
bh36dghay3dt
bh36dghay3dt
сегодня в 11:02
Саша к сожалению по-прежнему неуравновешен. Качество игры выросло, а психологической устойчивости нет :( это грустно.
Много ненужных и необязательных жёлтых, а с красной вновь рецидив. Хорошо хоть команда выиграла. Но опять пропустит матчи, и по сути подведёт команду.
Соберись Саша, поработай над собой, ты можешь.
v226vr2rtf2b
v226vr2rtf2b
сегодня в 10:06
Вот это по-Российски,играть не умеем зато хамить и грубить -умеем!
112910415
112910415
сегодня в 08:17
зачем было команду подводить ?
Viollator
Viollator
сегодня в 08:06
На зм наиграл
ОПС
ОПС
сегодня в 07:40
Зачем было шипами в ногу бить? Ну матом бы обложил и успокоился. Все равно там нашего языка не знают.А так только вышел после дисквала и опять. Надо нервишки подлечить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:47
Каждый увеличивает себе Рождественский отпуск как может....
У Сани такой способ...
Уже не в первый раз...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:50
Подвёл команду.... Водится грешок такой за ним...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:48
Следующий матч с Реймсом значит для Монако опять будет тяжёлый . Без него Монако совершенно становится другой .
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 01:02
Слишком часто Головин удаляется.
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