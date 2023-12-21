«Монако» одолел «Тулузу». Головин получил красную карточку

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сегодня, 00:55

«Тулуза» уступила «Монако» в матче 17-го тура Лиги 1 (1:2).

На 5-й минуте Франк Магри вывел хозяев вперёд. Виссам Бен-Йеддер на 26-й сравнял счёт, а на 44-й с пенальти забил 2-й мяч монегасков. На 51-й красную карточку получил российский полузащитник Александр Головин.

«Тулуза» занимает 16-е место в чемпионате Франции, имея в активе 14 очков. «Монако» находится на 3-й строчке с 33 баллами.