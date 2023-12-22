Оливье Жиру мог перейти в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива», а сейчас член совета директоров клуба , рассказал, что в 2019 году московский клуб мог подписать нападающего сборной Франции .

Были ли у меня споры с Кикнадзе? Споры — громко сказано. Но я советовал ему купить Жиру. В 2019-м он потерял место в составе «Челси», и француза начали предлагать разным клубам.

Цена? Около 10 миллионов евро, зарплата — в районе четырех. Деньги у «Локомотива» тогда были. Я говорил: «Василий, если возьмем такого форварда, с нами никто не сможет конкурировать!»

Кикнадзе не рискнул. Жаль. Сейчас Жиру в «Милане», 37 лет — до сих пор забивает!