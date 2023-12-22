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Оливье Жиру мог перейти в «Локомотив»

сегодня, 11:14

Бывший президент «Локомотива», а сейчас член совета директоров клуба Валерий Филатов, рассказал, что в 2019 году московский клуб мог подписать нападающего сборной Франции Оливье Жиру.

Были ли у меня споры с Кикнадзе? Споры — громко сказано. Но я советовал ему купить Жиру. В 2019-м он потерял место в составе «Челси», и француза начали предлагать разным клубам.

Цена? Около 10 миллионов евро, зарплата — в районе четырех. Деньги у «Локомотива» тогда были. Я говорил: «Василий, если возьмем такого форварда, с нами никто не сможет конкурировать!»

Кикнадзе не рискнул. Жаль. Сейчас Жиру в «Милане», 37 лет — до сих пор забивает!

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Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 15:30
Похоже на красивую сказку.
112910415
112910415
сегодня в 13:20
это же вся история пошла бы другой дорОгой ! )
3d2n8aevxnnn
3d2n8aevxnnn
сегодня в 12:45
Вы уверены, что цена за чемпиона мира, пусть и немолодого, 10 млн евро??
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:07
Очень жаль, сейчас бы они с Хвичей шороху наводили
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:46
Все что было бы прошло и черт с ним!
idres
idres
сегодня в 11:39
Ну и зачем все это теперь вспоминать и озвучивать....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:26
Не верю в это. Пиар...
Гость
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