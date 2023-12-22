Стали известны детали контракта Луиса Суареса с «Интер Майами»

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сегодня, 13:49

Нападающий «Гремио» продолжит карьеру в «Интер Майами».

По данным источника, форвард достигнул устного соглашения с американским клубом ещё месяц назад. Теперь сделка готова к подписанию.

Суарес заключит контракт с «Интер Майами» на один год (с возможностью продления на ещё один сезон).