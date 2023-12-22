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Стали известны детали контракта Луиса Суареса с «Интер Майами»

сегодня, 13:49

Нападающий «Гремио» Луис Суарес продолжит карьеру в «Интер Майами».

По данным источника, форвард достигнул устного соглашения с американским клубом ещё месяц назад. Теперь сделка готова к подписанию.

Суарес заключит контракт с «Интер Майами» на один год (с возможностью продления на ещё один сезон).

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Все комментарии
4vehmrn94ane
4vehmrn94ane
сегодня в 14:48
Братва рвётся к власти)))
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 14:48
В Майами жарко и влажно.. Как бы не вспотел.. Хе..
амурец
амурец
сегодня в 14:31
То есть как в Барселоне? Суарес тащит а гном получает диведенты
shlomo
shlomo
сегодня в 14:16
Лучше бы вот такой заголовок: "Суарес переходит в Интер Майами. C Месси все согласовано".... :)))
Это конечно мило. Но, наверное, ещё каждый из них, мог бы себя проявлять в топ-клубах Европы. Ди Мария - пример! Да, кто-то скажет, что Бенфика не топ, и всё такое, но, Анхель наверняка сейчас выступал бы вместе с Месси, если бы захотел. Стоит отметить, что зимнее ТО в МЛС основное, поэтому сейчас может быть много интересных трансферов, особенно в Интере Майами.

Пи.Си. ДеЖаВю. Неймара осталось вернуть, после того как ногу подлечит...:)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:51
В контракте должен быть пункт об укусах!))
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