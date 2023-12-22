Стали известны детали контракта Луиса Суареса с «Интер Майами»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес продолжит карьеру в «Интер Майами».
По данным источника, форвард достигнул устного соглашения с американским клубом ещё месяц назад. Теперь сделка готова к подписанию.
Суарес заключит контракт с «Интер Майами» на один год (с возможностью продления на ещё один сезон).
Это конечно мило. Но, наверное, ещё каждый из них, мог бы себя проявлять в топ-клубах Европы. Ди Мария - пример! Да, кто-то скажет, что Бенфика не топ, и всё такое, но, Анхель наверняка сейчас выступал бы вместе с Месси, если бы захотел. Стоит отметить, что зимнее ТО в МЛС основное, поэтому сейчас может быть много интересных трансферов, особенно в Интере Майами.
Пи.Си. ДеЖаВю. Неймара осталось вернуть, после того как ногу подлечит...:)))
Это конечно мило. Но, наверное, ещё каждый из них, мог бы себя проявлять в топ-клубах Европы. Ди Мария - пример! Да, кто-то скажет, что Бенфика не топ, и всё такое, но, Анхель наверняка сейчас выступал бы вместе с Месси, если бы захотел. Стоит отметить, что зимнее ТО в МЛС основное, поэтому сейчас может быть много интересных трансферов, особенно в Интере Майами.
Пи.Си. ДеЖаВю. Неймара осталось вернуть, после того как ногу подлечит...:)))