Так нужно бухгалтерии. Галлахер хорош в «Челси», но клуб его продаст

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вчера, 10:10

Подход владельцев клуба к трансферам может разозлить болельщиков.

Слухи о том, что Конор Галлахер может покинуть «Челси» уже в январе, всерьез встревожили поклонников «синих». Ведь это один из немногих футболистов в команде, который показывает стабильную игру, демонстрирует мощную самоотдачу, а также является собственным воспитанником, что в условиях нынешнего «Челси» уже героизм и невероятное достижение. Более того, 23-летний парень в окружении толпы дорогостоящих футболистов уже выходил с капитанской повязкой.

Ценный футболист

Впрочем, все эти очевидные признаки того, что игрок крайне полезен, могут не сработать. Нет никакой уверенности в том, что в январе Галлахер не покинет «Стэмфорд Бридж». Если бы вопрос о будущем Галлахера решался исключительно по заслугам и игровым качествам, никто бы даже не сомневался в том, что Конор останется. Даже разговоры бы не ходили о продаже. Но современный «Челси» не таков.

Контракт Галлахера истекает в 2025 году, и это может подтолкнуть владельцев клуба к решительным действиям… По продаже футболиста. Причем уйти ему позволят вопреки здравой футбольной логике и вопреки мнению главного тренера. Будущее Галлахера далеко не в руках Маурисио Почеттино, что является характерной парадоксальной чертой «Челси». На этом фоне тренер делает все, чтобы подчеркнуть важность Галлахера. Не только отдавая капитанскую повязку, но и делая прямые заявления:

«Все решат игрок и клуб между собой. Галлахер выходит в стартовом составе почти в каждом матче, он один из наших капитанов. Для меня это тот игрок, который нужен клубу. Он важен из-за приверженности ценностям „Челси“. Он пришел в команду из академии, он любит клуб и предан делу. Вы можете видеть все это на поле: как он бегает, как играет, как борется. Конор делает все ради победы. И это важный футболист, которого тренерский штаб хочет видеть в команде».

Нужно больше денег

Но Почеттино все это говорит, прекрасно понимая истинные резоны боссов клуба. «Челси» открыт для предложений по Галлахеру уже в январе, в середине очень сложного сезона, в котором у команды много травм, дорогостоящие новички не справляются, а Конор – одно из немногих светлых пятен. Источники ESPN утверждают, что интерес к Галлахеру проявляют «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Якобы предложение в 50 миллионов фунтов стерлингов устроит «синих». И эти деньги должны пойти на борьбу с «Арсеналом» за форварда «Брентфорда» Ивана Тоуни, чья дисквалификация за азартные игры истекает 17 января.

«Челси» потратил на приобретение 25 футболистов около 1 миллиарда фунтов с тех пор, как консорциум Clearlake Capital под руководством Тодда Боэли купил клуб в мае 2022 года. Поэтому очевидна потребность сбалансировать расходы за счет продаж футболистов. Кажется, что можно продать кого-то из не выстреливших дорогих новичков. Но это так лишь с футбольной точки зрения, а в «Челси» силен еще и бухгалтерский взгляд на вещи. Дело в том, что любая выплата за Галлахера будет засчитана на сто процентов как прибыль клуба в финансовых отчетах. Мы же понимаем, насколько тяжело приходится экономическому и юридическому блоку «Челси», чтобы увернуться от санкций за такой бешеный расход средств.

Беда Галлахера в том, что он ничего не стоил «Челси». Это игрок из академии. Следовательно, он не отягощает трансферный баланс. А трансферная выплата за него 50 миллионов фунтов окажется чистой прибылью. Например, если «Челси» вдруг решит продать приобретенного у «Шахтера» за 88 миллионов фунтов Мудрика, то лондонцам придется учитывать оставшуюся стоимость его восьмилетнего контракта и все деньги, причитающиеся украинскому клубу. Нельзя просто так продать Мудрика за определенную сумму и всю ее вписать в прибыль. Придется вычитать.

С Галлахером этой проблемы не существует. И он – тот рычаг, с помощью которого «Челси» будет пытаться компенсировать огромный трансферный дефицит, чтобы не влететь на суровые наказания за нарушения финансового фэйр-плей. Разве кто-то в клубе думает о желаниях Почеттино и форме Галлахера, когда на кону такой вопрос? Причем в подобное положение клуб загнал себя сам.

Расходный материал

Посмотрите, за прошлое лето «Челси» получил выплат за проданных футболистов в размере 110 миллионов фунтов. Он отправил Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов, Рубена Лофтус-Чика – в «Милан» за 15 миллионов, Итана Ампаду – в «Лидс» за 7 миллионов, Каллума Хадсон-Одои – в «Ноттингем Форест» за 5 миллионов, а еще отдал «Ньюкаслу» в аренду Льюиса Холла с пунктом о выкупе за 28 миллионов фунтов. Как и Галлахер, все эти игроки были продуктом самого «Челси». И все эти продажи засчитывались в прибыль.

Во время январского трансферного окна 2023 года Галлахер отказался от перехода в «Эвертон», который предлагал 40 миллионов фунтов. Он решил побороться за место в составе «синих» и не прогадал вроде бы. Но в будущем январе останется 18 месяцев действующего контракта, и это сигнал для «Челси» о продаже, поскольку следующим летом Галлахер уже будет дешевле, а позже вообще может уйти бесплатно. Для бухгалтерии «синих» это станет катастрофой.

Поэтому ждем от «Челси» совершенно нелогичного с футбольной точки зрения поступка. Нынешние владельцы клуба, увлекшиеся дорогими приобретениями и размазыванием их стоимости по длительным контрактам, рассматривают доморощенных футболистов лишь как финансовый актив. Поэтому ценность Галлахера на поле ничего не значит на фоне его ценности в бухгалтерских документах.