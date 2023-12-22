Луис Суарес прибыл в США для подписания контракта с «Интер Майами»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес продолжит карьеру в МЛС.
По данным источника, форвард прибыл во Флориду (США) для подписания контракта с «Интер Майами».
В «Интер Майами» Суарес воссоединится со своими бывшими партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.
В дворовом МЛС будет полезен скорее всего. Да и кент аргентинец шепнул, что можно отлично и много заработать в любительской лиге
В дворовом МЛС будет полезен скорее всего. Да и кент аргентинец шепнул, что можно отлично и много заработать в любительской лиге