Луис Суарес прибыл в США для подписания контракта с «Интер Майами»

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сегодня, 09:13

Нападающий «Гремио» продолжит карьеру в МЛС .

По данным источника, форвард прибыл во Флориду ( США ) для подписания контракта с «Интер Майами».

В «Интер Майами» Суарес воссоединится со своими бывшими партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.