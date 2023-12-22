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Луис Суарес прибыл в США для подписания контракта с «Интер Майами»

сегодня, 09:13

Нападающий «Гремио» Луис Суарес продолжит карьеру в МЛС.

По данным источника, форвард прибыл во Флориду (США) для подписания контракта с «Интер Майами».

В «Интер Майами» Суарес воссоединится со своими бывшими партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:38
В Бразилии за Гремио сильно выступил в 33 играх 17 голов, 11 передач.
В дворовом МЛС будет полезен скорее всего. Да и кент аргентинец шепнул, что можно отлично и много заработать в любительской лиге
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:11
Сбитые летчики Барсы
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 10:26
Друзья это хорошо.. Очень хорошо..
112910415
112910415
сегодня в 10:05
к новой, лучшей жизни !
Elliada
Elliada
сегодня в 09:57
Здорово. Снова вместе. Теперь защиту нужно укреплять
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:57
Звезды есть, а футбола нет.
sova147
sova147
сегодня в 09:56
Друзья встречаются вновь! Хороших результатов!!
2f5uhsy8fgnr
2f5uhsy8fgnr
сегодня в 09:47
Теперь соединяется два кореша, будут Америку покорять
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:35
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:18
Месси подтягивает своих старых знакомых...
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