Топ-клубы АПЛ хотят подписать защитника из третьей английской лиги

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сегодня, 12:00

Защитник «Петерборо» может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным источника, интерес к 20-летнему футболисту проявляют «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Эвертон».

Скауты этих клубов просматривали Эдвардса на матче Первой Футбольной Лиги Англии против (3-й по силе дивизион) против «Флитвуда».