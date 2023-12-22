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Топ-клубы АПЛ хотят подписать защитника из третьей английской лиги

сегодня, 12:00

Защитник «Петерборо» Ронни Эдвардс может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным источника, интерес к 20-летнему футболисту проявляют «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Эвертон».

Скауты этих клубов просматривали Эдвардса на матче Первой Футбольной Лиги Англии против (3-й по силе дивизион) против «Флитвуда».

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Все комментарии
8upwvny2u77v
8upwvny2u77v
сегодня в 14:12
Талант, он и в третьей лиге талант.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:04
Ронни один из важных игроков клуба, и в свои 20 показывает вполне смелую игру, да, Первая футбольная английская лига не самая сильная, но именно в таких низах закаляют характер! Там в Петерборо есть еще один очень интересный игрок, правый вингер Поку, думаю, следующим летом он тоже покинет клуб и пойдет на повышение!
galem72
galem72
сегодня в 12:27
Самый дорогой игрок Питерборо на данный момент, между прочим. ))
Такие пацаны хорошо поднимаются в средних клубах АПЛ, а потом их забирают топы. Сразу на высокий уровень даже смотреть нельзя, погаснет и завянет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:08
Ну прям в очередь выстроились !)))
drug01
drug01
сегодня в 12:07
Желающих очень много, неужели его уровень игры их всех устраивает?
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