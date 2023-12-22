Топ-клубы АПЛ хотят подписать защитника из третьей английской лиги

Защитник «Петерборо» Ронни Эдвардс может продолжить карьеру в топ-клубе.
По данным источника, интерес к 20-летнему футболисту проявляют «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Эвертон».
Скауты этих клубов просматривали Эдвардса на матче Первой Футбольной Лиги Англии против (3-й по силе дивизион) против «Флитвуда».
Такие пацаны хорошо поднимаются в средних клубах АПЛ, а потом их забирают топы. Сразу на высокий уровень даже смотреть нельзя, погаснет и завянет.
Такие пацаны хорошо поднимаются в средних клубах АПЛ, а потом их забирают топы. Сразу на высокий уровень даже смотреть нельзя, погаснет и завянет.