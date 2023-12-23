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«Пари НН» может проконсультироваться с РФС и РПЛ по поводу Суперлиги

сегодня, 14:48

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о желании клуба принять участие в розыгрыше Суперлиги.

Конечно, это отчасти шутка. Но, с другой стороны, и не шутка. Для России сейчас очень важно выходить на международный уровень в футболе, чтобы не терялась практика. Если Суперлига будет открыта для российских команд — это добавит зрелищности и возможности для российских футболистов и наших болельщиков. С одной стороны, мы слегка иронизируем на эту тему. С другой, почему бы и нет? Мы изучим вопрос, будем находиться в консультации с РФС и РПЛ. Всё должно быть правильно выстроено юридически. Держим руку на пульсе, вопрос со стартом Суперлиги будет изучен нашей командой.

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НН
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Viollator
Viollator
сегодня в 18:26
НН красавы, забиваке !
112910415
112910415
сегодня в 17:57
повеселимся, почему бы нет
memphis
memphis
сегодня в 16:41
Он под чем? Кто туда нас пустит, наши команды гранды? Чего добился НН кроме статуса фарма и отмыва? При всём уважении к болельщикам клуба
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:14, ред.
Клоуну Пересу хоть бы такие команды набрать, которые хоть народ шутками позабавить могут.
Кстати я вчера писал, что это не шутка, участие Пари НН в суперлиге это РЕАЛьность.
Ну вот как в воду глядел.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:11
«Пари НН» проконсультируется с РФС и РПЛ по поводу участия в Суперлиге .
drug01
drug01
сегодня в 14:50
Что это за супер Лига? Столько разговоров!!!
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