«Пари НН» может проконсультироваться с РФС и РПЛ по поводу Суперлиги

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о желании клуба принять участие в розыгрыше Суперлиги.

Конечно, это отчасти шутка. Но, с другой стороны, и не шутка. Для России сейчас очень важно выходить на международный уровень в футболе, чтобы не терялась практика. Если Суперлига будет открыта для российских команд — это добавит зрелищности и возможности для российских футболистов и наших болельщиков. С одной стороны, мы слегка иронизируем на эту тему. С другой, почему бы и нет? Мы изучим вопрос, будем находиться в консультации с РФС и РПЛ . Всё должно быть правильно выстроено юридически. Держим руку на пульсе, вопрос со стартом Суперлиги будет изучен нашей командой.