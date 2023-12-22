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В Суперлиге не исключили возможное участие команд из России

сегодня, 10:54

В компании A22, которая выступает спонсором и оказывает помощь в создании Суперлиги, не исключили, что российские клубы могут принять участие в новом турнире.

Мы представили новый проект о проведении европейских соревнований клубов — как мужских, так и женских. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям.

Так в компании ответили на возможное участие в Суперлиге команд из России.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ w4bht5sskfnr (раскрыть)
сегодня в 14:21
Реал Мадрид-Пари НН,10-0
Манчестер Сити Пари 11-0 итд итп,будет весело,голы на любой вкус.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ w4bht5sskfnr (раскрыть)
сегодня в 12:45
Как-то название одного клуба тут нелепо смотрится) Что делает случайный чемпик одного года "Наполи" рядом с такими грандами?)
w4bht5sskfnr
w4bht5sskfnr
сегодня в 12:03
Поговаривают уже расписание Пари НН известно на 3 тура Суперлиги
Пари НН - Наполи
Реал Мадрид - Пари НН
Барселона - Пари НН
ОПС
ОПС
сегодня в 11:54
Пока это все только бумажные планы. Ничего непонятно и неизвестно. Так что и говорить об этом пока не стоит.
Вещий
Вещий
сегодня в 11:47
Такую чушь даже и комментировать не хочется...
112910415
112910415
сегодня в 11:08
а что скажут клубы - участники-то ?
Elliada
Elliada
сегодня в 11:00
Европейские клубы против. Могут количество российскими пополнить. Не удивлюсь, если клубы СА пригласят. Будет не Суперлига, а Евразийская лига.
Гость
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