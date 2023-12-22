В Суперлиге не исключили возможное участие команд из России

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сегодня, 10:54

В компании A22, которая выступает спонсором и оказывает помощь в создании Суперлиги, не исключили, что российские клубы могут принять участие в новом турнире.

Мы представили новый проект о проведении европейских соревнований клубов — как мужских, так и женских. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям.

Так в компании ответили на возможное участие в Суперлиге команд из России.