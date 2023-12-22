В Суперлиге не исключили возможное участие команд из России

В компании A22, которая выступает спонсором и оказывает помощь в создании Суперлиги, не исключили, что российские клубы могут принять участие в новом турнире.
Мы представили новый проект о проведении европейских соревнований клубов — как мужских, так и женских. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям.
Так в компании ответили на возможное участие в Суперлиге команд из России.
Манчестер Сити Пари 11-0 итд итп,будет весело,голы на любой вкус.
Манчестер Сити Пари 11-0 итд итп,будет весело,голы на любой вкус.
Пари НН - Наполи
Реал Мадрид - Пари НН
Барселона - Пари НН
Пари НН - Наполи
Реал Мадрид - Пари НН
Барселона - Пари НН