Гендиректор компании-организатора Суперлиги: «Есть цель убедить все клубы»

, генеральный директор компании A22 Sports Management, которая занимается созданием Суперлиги, рассказал о намерении убедить клубы в участии в новом турнире.

21 декабря Европейский суд признал неправомерным запрет проекта ФИФА и УЕФА , разрешив создание соревнования в соответствии с законами. В УЕФА отреагировали на это, заявив, что данное решение не является одобрением или утверждением Суперлиги.

Это является логичной реакцией на потерю монополии. Для клубов это возвращение свободы, не опасаясь угроз. Суд ЕС заявил, что УЕФА и ФИФА злоупотребляют доминирующим положением, и с этим покончено. Поэтому дверь открыта, мы представили ещё одну идею, и теперь её должны оценить клубы без угроз санкций. Это большой шаг. Суть в том, что футбол теперь свободен и будет бесплатным.

Мы хотим запустить проект как можно скорее, но переговоры длятся всего несколько часов. Хотим возобновить общение с клубами, но днём. Мы уже полтора года ведём диалог с клубами, которые обеспокоены потерей конкурентоспособности и опасаются за собственную стабильность и устойчивость своих доходов. Теперь мы хотим обеспечить лучший футбол в мире для команд и их болельщиков.

На данный момент мы должны предложить клубам контроль над турниром, быть владельцами своего суверенитета, как это происходит в лигах. Команды должны ознакомиться с предложением, которое основано исключительно на спортивных заслугах и прозрачности. Это определит доступ в Суперлигу.

Очевидно, что у нас есть цель и надежда убедить все клубы, в том числе и те, кто сегодня сказал «нет». Возможно, они сделали это потому, что имели в виду проект Суперлиги 2021 года и не смогли изучить новое предложение, которое мы представили. Суперлига теперь основана на спортивных достижениях и совместима с национальными лигами. Мы хотим найти консенсус, чтобы дать болельщикам то, чего они заслуживают: лучший футбол каждую неделю, а не только с февраля.

Как планируется платить клубам с учётом бесплатных трансляций? В основном рекламой. Потому что лучший футбол в мире может претендовать на глобальное освещение, и это позволит рефинансировать его за счёт рекламы, чем я и жил на протяжении двадцати лет.