«Арсенал» выступил против участия в Суперлиге

Пресс-служба «Арсенала» объявила, что клуб не будет участвовать в Суперлиге.
Футбольный клуб «Арсенал» отмечает решение Европейского суда, которое было принято в четверг, 21 декабря 2023 года, и наша позиция в отношении Суперлиги не изменилась.
Мы продолжим выступать в турнирах УЕФА и продолжим работать с другими европейскими клубами и Европейской ассоциацией клубов (ECA).
Удивительно то, что генспонсор СЛ не озвучивается, программы создания проекта нет, заранее согласованного действия с клубами нет. Похоже больше на отчаяние со стороны Реала и Барсы, чтобы как-то поправить финансовое состояние. Выступить против системы можно, но как и большинство революций будут подавлены в самом зародыше без толковой организации. Второй ляп спонсоры не простят.
Удивительно то, что генспонсор СЛ не озвучивается, программы создания проекта нет, заранее согласованного действия с клубами нет. Похоже больше на отчаяние со стороны Реала и Барсы, чтобы как-то поправить финансовое состояние. Выступить против системы можно, но как и большинство революций будут подавлены в самом зародыше без толковой организации. Второй ляп спонсоры не простят.