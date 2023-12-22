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«Арсенал» выступил против участия в Суперлиге

сегодня, 12:36

Пресс-служба «Арсенала» объявила, что клуб не будет участвовать в Суперлиге.

Футбольный клуб «Арсенал» отмечает решение Европейского суда, которое было принято в четверг, 21 декабря 2023 года, и наша позиция в отношении Суперлиги не изменилась.

Мы продолжим выступать в турнирах УЕФА и продолжим работать с другими европейскими клубами и Европейской ассоциацией клубов (ECA).

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Все комментарии
9nvj5c49ugyj
9nvj5c49ugyj
сегодня в 14:47
Рад за Арсенал, круче выиграть АПЛ
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:30
Судьи от УЕФА будут теперь свистеть в их пользу в матчах с возможными отщепенцами.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 13:46
Арсенал не будет играть в Суперлиге и точка.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:00
Подожду, что скажет Шинник, а уж потом буду делать выводы... :)))

Удивительно то, что генспонсор СЛ не озвучивается, программы создания проекта нет, заранее согласованного действия с клубами нет. Похоже больше на отчаяние со стороны Реала и Барсы, чтобы как-то поправить финансовое состояние. Выступить против системы можно, но как и большинство революций будут подавлены в самом зародыше без толковой организации. Второй ляп спонсоры не простят.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:00
Приняли правильное решение - молодцы!
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