«Арсенал» выступил против участия в Суперлиге

Пресс-служба «Арсенала» объявила, что клуб не будет участвовать в Суперлиге.

Футбольный клуб «Арсенал» отмечает решение Европейского суда, которое было принято в четверг, 21 декабря 2023 года, и наша позиция в отношении Суперлиги не изменилась.