«Интер» выиграл у «Лечче» в матче Серии А

«Интер» переиграл «Лечче» в 17-м туре Серии А (2:0).
Счет открыл Ян Биссек на 43-й минуте, второй мяч команды забил Николо Барелла на 78-й. У гостей на 84-й красную карточку получил Ламек Банда.
После поединка «Интер» лидирует (44 балла), «Лечче» находится на 12-й строчке (20 очков).
Всех Интеристов с победой!
Всех Интеристов с победой!
Если Биссек так и будет играть на таком уровне, а Павар сможет играть ЦЗ, то и не надо будет летом покупать возрастному Ачерби замену.
Будет тройка Бастони Павар Биссек.
Если Биссек так и будет играть на таком уровне, а Павар сможет играть ЦЗ, то и не надо будет летом покупать возрастному Ачерби замену.
Будет тройка Бастони Павар Биссек.