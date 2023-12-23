«Интер» выиграл у «Лечче» в матче Серии А

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сегодня, 21:54

«Интер» переиграл «Лечче» в 17-м туре Серии А (2:0).

Счет открыл Ян Биссек на 43-й минуте, второй мяч команды забил Николо Барелла на 78-й. У гостей на 84-й красную карточку получил Ламек Банда.

После поединка «Интер» лидирует (44 балла), «Лечче» находится на 12-й строчке (20 очков).