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«Интер» выиграл у «Лечче» в матче Серии А

сегодня, 21:54
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеМатч завершен

«Интер» переиграл «Лечче» в 17-м туре Серии А (2:0).

Счет открыл Ян Биссек на 43-й минуте, второй мяч команды забил Николо Барелла на 78-й. У гостей на 84-й красную карточку получил Ламек Банда.

После поединка «Интер» лидирует (44 балла), «Лечче» находится на 12-й строчке (20 очков).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:31
Интер с победой,мчимся к чемпионству и это хорошо!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:29
Интер уверенно идет к чемпионству, на данный момент лучшая команда сериала
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 22:29
Дежурная победа!
Всех Интеристов с победой!
m373ancxt83k
m373ancxt83k
сегодня в 22:19
Очередная сухая виктория! Разница забитые/пропущенные мячи впечатляет! Игра была под контролем Интера, но слабая реализация оставляет вопросы, Арна не может выйти на уровень Интера, Тюрам пропал. Хорошо, что остальные линии команды в полном порядке!
Если Биссек так и будет играть на таком уровне, а Павар сможет играть ЦЗ, то и не надо будет летом покупать возрастному Ачерби замену.
Будет тройка Бастони Павар Биссек.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:15
Позади лишь половина сезона...
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