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«Атлетико» минимально обыграл «Севилью»

сегодня, 20:15
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Атлетико» одержал минимальную победу над «Севильей» в перенесённом матче 4-го тура Ла Лиги (1:0).

Забитым голом отличился Маркос Льоренте на 47-й минуте. У хозяев на 70-й красную карточку получил Чаглар Сёюнджю.

После поединка «Атлетико» идет на 3-м месте (38 очков), «Севилья» находится на 15-й позиции (16 пунктов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт cadenaser.com
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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 21:38
Чаглар Сёюнджю на 66 минуте вышел на замену и через 3 минуты удалился? Школа Симеоне)
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 21:19
Что значит не было призов , а когда были ? А за прошлый месяц, были ??? Если были то почему я их не получал ???
112910415
112910415
сегодня в 20:47
этот счёт невозможно не узнать )
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:47
Три минимальных балла...)
Молодцы. На большом классе.
Севилья мышей не ловит!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 20:30
С любимым счётом браво Атлетико Мадрид!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 20:29, ред.
К сожалению, за сентябрь и октябрь призов не было в конкурсе.

Уведомляли об этом в теге в конце августа:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1359143/grinvud-meyson-manchester-yunayted?comment=31541194comment-31541194

Если ещё не подписаны, рекомендую подписаться на тег "конкурс_прогнозов", что бы не пропускать важную информацию.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 20:23, ред.
Тогда, я не получил приз и два месяца назад за победу в группе и в прошлом . 🤷‍♂️ Ко мне и смс не приходило .
Я не имею ввиду победу в группе Яшина , а в своей группе, до попадание в группу Яшина .
3ee2ut38s4xx
3ee2ut38s4xx
сегодня в 20:22
Все правильно, сначала идёт первый мадридский, потом первый каталонский, потом второй мадридский, и после них - второй каталонский. Идеальный баланс
drug01
drug01
сегодня в 20:16
Надо третье место держать и не отпускать
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:15
Минимальная,но все таки побела.
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