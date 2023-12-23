«Атлетико» минимально обыграл «Севилью»

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сегодня, 20:15

«Атлетико» одержал минимальную победу над «Севильей» в перенесённом матче 4-го тура Ла Лиги (1:0).

Забитым голом отличился Маркос Льоренте на 47-й минуте. У хозяев на 70-й красную карточку получил Чаглар Сёюнджю.

После поединка «Атлетико» идет на 3-м месте (38 очков), «Севилья» находится на 15-й позиции (16 пунктов).