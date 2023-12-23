«Атлетико» минимально обыграл «Севилью»

«Атлетико» одержал минимальную победу над «Севильей» в перенесённом матче 4-го тура Ла Лиги (1:0).
Забитым голом отличился Маркос Льоренте на 47-й минуте. У хозяев на 70-й красную карточку получил Чаглар Сёюнджю.
После поединка «Атлетико» идет на 3-м месте (38 очков), «Севилья» находится на 15-й позиции (16 пунктов).
Молодцы. На большом классе.
Севилья мышей не ловит!
Молодцы. На большом классе.
Севилья мышей не ловит!
Уведомляли об этом в теге в конце августа:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1359143/grinvud-meyson-manchester-yunayted?comment=31541194comment-31541194
Если ещё не подписаны, рекомендую подписаться на тег "конкурс_прогнозов", что бы не пропускать важную информацию.
Уведомляли об этом в теге в конце августа:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1359143/grinvud-meyson-manchester-yunayted?comment=31541194comment-31541194
Если ещё не подписаны, рекомендую подписаться на тег "конкурс_прогнозов", что бы не пропускать важную информацию.
Я не имею ввиду победу в группе Яшина , а в своей группе, до попадание в группу Яшина .
Я не имею ввиду победу в группе Яшина , а в своей группе, до попадание в группу Яшина .