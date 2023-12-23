«Болонья» переиграла «Аталанту», Миранчук вышел на поле в концовке встречи

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сегодня, 18:57

«Болонья» выиграла у «Аталанты» в 17-м туре Серии А (1:0).

Гол забил Льюис Фергюсон. Полузащитник команды гостей Алексей Миранчук вышел на поле на 85-й минуте.

После поединка «Болонья» идет на 4-м месте (31 пункт), «Аталанта» находится на 7-й позиции (26 баллов).