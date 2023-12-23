«Болонья» переиграла «Аталанту», Миранчук вышел на поле в концовке встречи

«Болонья» выиграла у «Аталанты» в 17-м туре Серии А (1:0).
Гол забил Льюис Фергюсон. Полузащитник команды гостей Алексей Миранчук вышел на поле на 85-й минуте.
После поединка «Болонья» идет на 4-м месте (31 пункт), «Аталанта» находится на 7-й позиции (26 баллов).
"Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз."
Пункт "Призы":
https://www.soccer.ru/game
"Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз."
Пункт "Призы":
https://www.soccer.ru/game
Просто раньше не зависимо от того что в группе Яшина , если ты не выиграл, тебе всё равно приходил приз за вы игрыш в своей группе . А сейчас как ???
Просто раньше не зависимо от того что в группе Яшина , если ты не выиграл, тебе всё равно приходил приз за вы игрыш в своей группе . А сейчас как ???
Не зря взяла Фергюссона в фэнтези лиге.
Не зря взяла Фергюссона в фэнтези лиге.