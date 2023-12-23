Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2023/2024

«Болонья» переиграла «Аталанту», Миранчук вышел на поле в концовке встречи

сегодня, 18:57
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Болонья» выиграла у «Аталанты» в 17-м туре Серии А (1:0).

Гол забил Льюис Фергюсон. Полузащитник команды гостей Алексей Миранчук вышел на поле на 85-й минуте.

После поединка «Болонья» идет на 4-м месте (31 пункт), «Аталанта» находится на 7-й позиции (26 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-Лиги
Сегодня, 17:27
«Ювентус» одержал победу над «Фрозиноне» в матче Серии А
Сегодня, 16:29
«Астон Вилла» на последних секундах вырвала ничью у аутсайдера АПЛ
Сегодня, 01:01
«Милан» ушёл от поражения в матче против последней команды Серии А
Сегодня, 00:42
«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» и выиграл клубный чемпионат мира
Вчера, 22:53
Египетский «Аль-Ахли» завоевал бронзу клубного чемпионата мира
Вчера, 19:47
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:24
Добрый вечер.
"Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз."

Пункт "Призы":
https://www.soccer.ru/game
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:20
Уважаемые модераторы КП , у меня к вам такой вопрос, если ты выигрываешь в своей группе, то приз не получишь ?
Просто раньше не зависимо от того что в группе Яшина , если ты не выиграл, тебе всё равно приходил приз за вы игрыш в своей группе . А сейчас как ???
w75g6bkpwbru
w75g6bkpwbru
сегодня в 19:07
Болонья красавцы, продолжают удивлять!
Не зря взяла Фергюссона в фэнтези лиге.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:07
А ведь всё шло к ничьей - а получилось до первого гола.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 