«Самая большая чушь». Агент Френки де Йонга — о конфликте игрока с Деку

Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» , прокомментировал слухи о том, что у его клиента произошёл конфликт со спортивным директором клуба Деку, из-за чего голландец не полетел с командой на матч Лиги чемпионов против «Антверпена» (2:3).

Де Йонг — профессионал до мозга костей. Никаких криков по телефону, как утверждается, не было, никаких вопросов тоже. Отношения с Деку просто хорошие и стабильные.

Это абсолютная фейковая новость. Это самая большая чушь, которая создавалась вокруг Френки за долгое время. Игрок был просто болен. У него были симптомы лихорадки, он не мог ни путешествовать, ни играть.