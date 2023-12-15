«Самая большая чушь». Агент Френки де Йонга — о конфликте игрока с Деку

Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, прокомментировал слухи о том, что у его клиента произошёл конфликт со спортивным директором клуба Деку, из-за чего голландец не полетел с командой на матч Лиги чемпионов против «Антверпена» (2:3).
Де Йонг — профессионал до мозга костей. Никаких криков по телефону, как утверждается, не было, никаких вопросов тоже. Отношения с Деку просто хорошие и стабильные.
Это абсолютная фейковая новость. Это самая большая чушь, которая создавалась вокруг Френки за долгое время. Игрок был просто болен. У него были симптомы лихорадки, он не мог ни путешествовать, ни играть.
Может Френки стоит сменить обстановку и перейти в другой клуб?!
Может Френки стоит сменить обстановку и перейти в другой клуб?!
То специально заболел чтобы не играть, то конфликт с Деку
СМИ его что-то вниманием окружили
То специально заболел чтобы не играть, то конфликт с Деку
СМИ его что-то вниманием окружили