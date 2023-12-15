Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2023/2024

«Самая большая чушь». Агент Френки де Йонга — о конфликте игрока с Деку

вчера, 13:06

Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, прокомментировал слухи о том, что у его клиента произошёл конфликт со спортивным директором клуба Деку, из-за чего голландец не полетел с командой на матч Лиги чемпионов против «Антверпена» (2:3).

Де Йонг — профессионал до мозга костей. Никаких криков по телефону, как утверждается, не было, никаких вопросов тоже. Отношения с Деку просто хорошие и стабильные.

Это абсолютная фейковая новость. Это самая большая чушь, которая создавалась вокруг Френки за долгое время. Игрок был просто болен. У него были симптомы лихорадки, он не мог ни путешествовать, ни играть.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президенту «Анкарагюджю», который напал на арбитра, предъявили обвинения
14 декабря
Футбольная теория заговора года. Чемпионы Европы уходят из-за скрытых грехов
13 декабряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
Слухи28 европейских клубов могли нарушить санкции против России
12 декабря
СлухиВ Турции арестовали напавшего на арбитра президента клуба
12 декабря
Партнёры по команде оттащили Кулусевски от арбитра
08 декабря Фото
Канчельскис — о ситуации с «Тоболом»: «Будут вещи, которые весь мир узнает»
06 декабря
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:47
Да Френки нужно уходить из Барселоны! Ничего не имею против Барселоны, но дела там действительно ведутся мутные...то скандалы с договорными матчами, то финансовая неразбериха....
Может Френки стоит сменить обстановку и перейти в другой клуб?!
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:14
Не здоровая ситуация вокруг Френки
То специально заболел чтобы не играть, то конфликт с Деку
СМИ его что-то вниманием окружили
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 