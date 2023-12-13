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Футбольная теория заговора года. Чемпионы Европы уходят из-за скрытых грехов

вчера, 16:49
Буффон Джанлуиджи
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Буффон Джанлуиджи
Буффон Джанлуиджи
Вратарь
Бонуччи Леонардо
Бонуччи Леонардо
Защитник

Буффон и Кьеллини на пенсии, а на очереди Бонуччи.

Скандал с тотализатором спускают на тормозах

Буффон – один из лучших вратарей в истории. Кьеллини – великий футбольный воин. Бонуччи – прекрасный защитник. Но каждый из них имел планы, которые резко изменились в этом году. Джиджи планировал играть за «Парму», но в августе вдруг решил завершить карьеру. Джорджо нравилось в Лос-Анджелесе, как и его семье, но завершает карьеру, хотя здоровье не мешает играть. У Бонуччи бонусный год в Берлине, но тоже планирует прекратить выступления в конце этого сезона.

Как тут не вспомнить о главном скандале в «кальчо»? Футбольные власти в Италии делают всё, чтобы за сезоном праздников растворить тему грязного тотализатора. Хотя журналист, который раскрыл чёрных букмекеров и футболистов итальянских грандов, ставивших на матчи вопреки закону, выдал список со звёздами сборной Италии, быстро наказали только двух игроков. Отстранили Фаджоли – хавбек «Ювентуса» сдал Тонали, и самого Сандро – бывший игрок «Милана» молчит как партизан.

Но кто поверит, что «чёрные букмекеры» построили сеть незаконных ставок в Риме, Милане, Турине и Неаполе, полагаясь на двух человек? Фанаты «Ювентуса» в Италии допускают, что грехи были не только у бывших боссов клуба Аньелли, Недведа и Паратичи. Когда только в одном клубе собирается толпа нарушавших закон – кроме Фаджоли, есть также Погба, отстраненный из-за допинга, то наивно верить, что другие не делали ставки. И фанаты «бьянконери» задают себе вопрос.

Не связан ли отъезд Бонуччи в Германию, а Кьеллини в США с их знаниями о масштабе проблемы? Буффон тоже спрятался в Серии В, а потом решил завершить карьеру накануне скандала. Более того, Джанлуиджи сразу пошёл работать на сборную Италии. Если до начала Евро-2024, куда команда Спаллетти пробилась со скандалом и трудом, появятся целые списки известных игроков, ставивших на футбол, то в нём окажутся чемпионы континента под руководством Манчини.

Тогда понятно, почему Кьеллини завершил карьеру. Джорджо не стал продлевать контракт с «Лос-Анджелесом», хотя выступает за сильный клуб и неплохо сыграл в недавнем финале сезона МЛС, хотя и уступил в итоге. Также понятно, почему Бонуччи заявил, что завершит карьеру в конце сезона, хотя имеет опцию продления на год. Когда три легенды ушли, то прокурорам проще закрыть глаза на скандал, ведь нет смысла дисквалифицировать пенсионеров. Но как быть с игроками возраста Бареллы?

Ветераны не мешали созданию преступной схемы

В любом коллективе ясно, кто плохой человек, а кто хороший. Особенно в футбольной команде, где люди работают не в офисе, а видятся во время длительных переездов и перелётов. И постоянно общаются в чатах, ведь рабочий день состоит из тренировки на несколько часов, а остальное время игрок восстанавливается и занимается своими делами. По чистому времени, посвящённому работе, футболисты явно не шахтёры и не офисные работники, поэтому на сплетни у них есть время.

Также есть время на вечеринки, видеоигры и незаконную деятельность. Если Погба хватило ума напичкать себя тестостероном, за что может получить дикую дисквалификацию, то не сомневайтесь, что не только полузащитники «Ювентуса» Фаджоли и «Милана» Тонали делали незаконные ставки на футбол за последние годы. Миллионерам было скучно, им предложили нарушить закон. Наивным игрокам гарантировали, что их не накажут, ведь они крутые перцы.

В «Ювентусе» прекрасно знали о проблеме Фаджоли, но месяцами молчали и покрывали его преступления. Мама игрока просила сына отправиться на лечение, а юристы дисквалифицированных футболистов давят на жалость, хотя никто не был у психолога до того как поймали. Адвокаты умалчивают, что Тонали и Фаджоли покрывали в «Милане» и «Ювентусе». Ибрагимович, назначенный советником боссов «россонери», и Буффон – лидер раздевалки «Ювентуса», замалчивали преступления.

Итальянцы сами не знают, где реальная история о мафии, а где жулики и аферисты, которые притворялись бандитами и угрожали Фаджоли расправой, если не отдаст долги, когда хавбека «поставили на счётчик», то есть его долг рос по часам. Итальянцы любят причитать, что Серия А загибается, поскольку нет инвесторов, стадионов, роста популярности, низкие доходы от телевизионных прав. Но никто не замечает, в какой системе живёт.

Итальянский футбол нуждается в реформации

Не исключаем, что в деле о подпольном тотализаторе замешаны легенды. Футбольные власти могли предложить Буффону, Бонуччи и Кьеллини уйти, пока оттягивают главный удар из-за незаконных ставок. Если звёзды «Интера», «Наполи» и «Лацио» тоже нарушили закон, то только аналог «омерты» – знаменитая мафиозная круговая порука, когда пойманный молчит о преступлениях других, может не испортить Спаллетти заявку на Евро-2024.

Также помним о коррупции. Прокурорам предложат повышения в обмен на затягивание дел? Но есть также интересы испанцев с англичанами. Итальянские клубы хорошо выступили в Лиге чемпионов весной. Это не понравилось грандам из Англии, Германии и Испании. Что мешает главе УЕФА Александеру Чеферину, который планирует править до 2031-го года, став диктатором, дать отмашку опубликовать полный список игроков, делавших ставки на футбол?

Италию защищает от краха только надвигающийся кубок Европы, где хотят увидеть обладателя трофея. А вот после турнира можно продолжить разбирательства. Чиновники из Швейцарии получили рычаги влияния на итальянцев. Все понимают, что Фаджоли и Тонали только вершина айсберга. Жаль, что в очередной раз теряется доверие к итальянскому футболу, который многократно переживал скандалы. Для них это давно уже традиция.

На клубы работала венгерская мафия, покупающая арбитров в Европе. Играли договорные матчи в Серии А, за что наказали далеко не всех участников. А теперь снова чёрный тотализатор, хотя такие скандалы уже тоже были. Дедушки и отцы Серии А нарушали законы. Нет доверия к сыновьям и внукам, но Фаджоли поддержали в «Ювентусе» новым контрактом с увеличением оклада. Говорить о ценностях и жить согласно идеалам – разные вещи.

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Over 9000
Over 9000
вчера в 22:40
бедная сова и бедный глобус
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:35
После заголовка и начала статьи, где начали упоминаться игроки, решил не читать дальше.
Буффону 45 лет, Кьеллини 39 лет и с чего они карьеру завершили, ведь до 70 лет можно играть, а тут шпана какая то в 45 и 39 лет...
А Бонуччи после этого сезона 37 лет будет, разве это повод заканчивать карьеру?
Зачем из нас дураков делать?
Вот если бы Доннарумма в 24 года резко бы закончил, а за ним Бастони 24 года, Барелла 26 лет, Распадори 23 года, Кьеза 26 лет и ещё много кому нет 30 лет, тогда бы можно было как то задуматься, а тут просто решили старички карьеру завершить и сразу надо под это новость придумать.
В Италии всегда были подобные скандалы и что когда игрок в Италии заканчивает карьеру, то это только из-за старых грехов получается.
Кстати сборная Италии стала чемпионом мира в 2006 году как раз в самый разгар скандала.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:08
Интересная статья, спасибо
Гость
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