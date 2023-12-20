Один президент клуба бил арбитра, а другой увёл команду с поля. В турецком футболе правит хаос

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вчера, 19:15

Эмоциональные люди устроили шоу.

Соратник Эрдогана напал на арбитра

Фарук Коджа – 59-летний бизнесмен и политик, президент клуба «Анкарагюджю», решил плюнуть в лицо арбитру встречи с «Ризеспором». Пошел к судье, которого считают одним из самых перспективных в Турции. Халилу Мелеру 37 лет, а в судействе он со средней школы. В Европе арбитр неплохо справлялся в отдельных матчах, его запомнили люди из УЕФА . Но в чемпионате Турции невозможно судить так, чтобы всем угодить. Слишком много эмоций, арбитры частенько ошибаются.

Президент Турции любит хвастаться, что вышел из народа, отказывался жить в квартале для чиновников, играл в молодости в футбол, хотя с возрастом начал приписывать себе подвиги, которых на поле не было. Эрдоган давно знает Коджу, вышли из одной партии. Почти семидесятилетнего президента расстроило, что его давний соратник опозорил турецкий футбол и местных чиновников на весь мир. Фарук Коджа хотел плюнуть в арбитра, а вместо этого свалил судью с ног ударом правым хуком в район глаза.

Поскольку Коджа из строительного бизнеса, то бить Фарук умеет. Молодой арбитр упал на газон, а человек из окружения президента клуба добавил бедняге ногами. Культурные уважаемые люди в дорогих пальто. Фаруку даже приз «Честная игра» доставался, что иронично. Но при этом команда «Анкарагюджю» выходит на поле под знаменитую в Турции песню из сериала о бандитах, аналога российской «Бригады», или нашумевшего сейчас хита о малолетних глупых бандитах из Казани 80-х – «Слово пацана».

Пожизненное отстранение за хук

Публика в партии Эрдогана понятная, но правила бандитских времен устарели. Чемпионат Турции был приостановлен. Среди фанатов «Анкарагюджю» нашлись люди, которые защищают президента клуба. Но многие турки не поняли, зачем дедушка бил арбитра, подставляя себя и команду, если ошибки в судействе – обычное для Суперлиги явление? Там уже били арбитров в прошлом на разном уровне. Вчера в матче любительской лиги футболисты напали на судью и сломали ему нос.

Насилие часто притягивает насилие, хотя рефлексов у человека нет, как говорит современная наука. Наукой 59-летнему уважаемому жителю Анкары станет судебное разбирательство. Могут пожалеть, ведь Фарука знают в Турции по городской легенде. Якобы Эрдогану стало плохо в запертом автомобиле. Коджа героически разбил стекло (в бронированной машине?) и доставил политика в больницу. Спас жизнь. Что Эрдоган должен сделать сейчас, чтобы не потерять лицо?

По законам политической стаи надо наказать своего человека. Президент Турции отправился в больницу к молодому арбитру. Судьи получили гарантии, что подобные инциденты не повторятся. А против нападавших мужчин завели криминальные дела. Оперативно сработали и в Турецкой футбольной федерации. Фарук подал в отставку, а следом прилетел пожизненный запрет на работу в футболе. Клуб проведет 5 домашних матчей без фанатов на трибунах и заплатит штраф.

Уход команды с поля по приказу

Президент «Истанбулспора» увел свою команду с поля после гола «Трабзонспора», когда счет стал 1:2 в пользу соперника. Чемпионат Турции только вернулся после паузы, вызванной нападением на судью, но снова скандал с арбитрами и президентом клуба. В начале голевой атаки было столкновение на границе штрафной площади «Трабзонспора». Поскольку в Суперлиге часто симулируют, то нужен повтор, чтобы разобраться. Был ли фол? Да, но не в ногах. Защитник руками ударил нападающего по шее, это пенальти в пользу «Истанбулспора».

И даже VAR не помог арбитрам разобраться. В результате президент стамбульской команды Экмель Сариалиоглу приказал футболистам уйти с поля. Не все были согласны, бывший одноклубник Дзюбы даже встал на одно колено, взяв президента за руку, просил не устраивать скандал. «Истанбулспор» тренирует брат бывшего наставника «Спартака», Хакан Якин активно общался с рефери. Но дед в кепке – президент клуба, призывал футболистов сорвать поединок. Теперь буянившей стороне грозит снятие очков, а Эрдогану может снова стать плохо.

Пишут о дисквалификации клуба «Истанбулспор», который идет на последнем двадцатом месте в чемпионате. Для Эрдогана футбольные волнения не на руку. Помним страшное землетрясение, в результате которого погибло 57 000 человек в Турции и Сирии. Тогда под завалами нашли тело ганского футболиста Кристиана Атсу. Многоэтажные дома, построенные без соблюдения правил, складывались как карточный домик, а соседние выстояли. Эрдогану досталось за коррупцию в строительстве, но в мае в очередной раз выиграл выборы президента.

А теперь должен слушать большинство, которому одновременно не нравятся и судейские ошибки, и поведение президентов клубов. Фанаты часто согласны с бывшим тренером «Фенербахче» португальцем Жезушем, что в некоторых матчах есть тень политической коррупции. Кто приказывает арбитрам? В позапрошлом году «Галатасарай» провалился, был на тринадцатом месте, а затем сразу выиграл чемпионат с отрывом в восемь пунктов. Теперь лидируют два кита из Стамбула, «Галатасарай» и «Фенербахче». Но эмоций хватает во всех матчах.