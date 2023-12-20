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Куртуа рассказал об истинной причине конфликта с Тедеско

сегодня, 12:51

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа раскрыл причину конфликта с главным тренером «красных дьяволов» Доменико Тедеско.

Мне не следовало уезжать сразу, потому что это вызвало волнения в команде, а также причинило боль болельщикам. Я хотел бы искренне извиниться за это перед болельщиками и командой.

Это было неправильное решение — немедленно покинуть сбор в июне. Я мог бы остаться до матча с Эстонией, но я подвёл команду, я это понимаю.

Я хочу дать понять, что вопрос был не в капитанстве. Потому что, если бы это было так, я бы собрал чемоданы уже во время сборов в марте. Проблема была не в этом, а в недостатке признания. Во мне что‑то надломилось. Внезапно тренер сказал: «Если ты покинешь сборы, я пойду к прессе и обнародую все наши разговоры, это плохо для тебя закончится». Я никогда раньше не сталкивался с таким тренером, который угрожал обратиться к прессе.

Я понимаю, что был неправ, но можно также ожидать, что тренер постарается сохранить одного из своих лучших игроков вместо того, чтобы угрожать обратиться к прессе.

Мне всегда нравилось играть за сборную, и я до сих пор скучаю по сборной. Так что дверь для меня точно не закрыта.

Куртуа провёл 102 матча за сборную Бельгии, пропустил 79 мячей и 51 матч сыграл на ноль. Сейчас 31-летний голкипер восстанавливается от травмы. Ранее он объявил, что пропустит Евро-2024.

Тедеско возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством бельгийцы провели 10 матчей, 8 побед и 2 ничьи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:00, ред.
Могли бы и договориться...не вынося сор из избы....
Один известный всему миру классный кипер но без власти....
Второй никому неизвестный "некто между Руем и Ваноли"..но обременённый важной должностью...
Обоим бы попридержать коней...и сборная была бы с Куртуа...и второму не пришлось бы шантажировать "прессой"....

А теперь оба....не пришей к козе баян...
fvydygptp5jd
fvydygptp5jd
сегодня в 16:43
А Тедеско молодец, правильно все сделал. Лукаку вон сколько голов забил в отборе.
Получается, Куртуа ещё и не в ладах с частью игроков был, из Лестера на тот момент, тем более, правильно, что его отцепили.
Лучше хороший климат в команде, чем супер вратарь, но обиды и разногласия.
Куртуа снова обличил свою натуру. Пошатнул авторитет тренера национальной сборной в угоду собственному эго и репутации.
Как, даже будучи игроком Реала, можно сомневаться в партнерах только лишь из-за того, что они играют не в топ-клубах? Надеюсь, Тедеско сделает правильные выводы, как и следующие тренеры сб. Бельгии.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 14:43
Куртуа зажрался,я на стороне Тедеску!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:06
А, что ему остаётся? Дать по морде? Пригласить в душевую отвернуть шею? Какой-то пушистый он. Надо бы выслушать Тедеско, чтобы найти истину.
Человек Маляр
Человек Маляр
сегодня в 13:55
Куртуа как голкипер очень хорош, а как человек вызывает сомнение. Как минимум потому что чпокнул девушку своего соотечественника и чсв
112910415
112910415
сегодня в 13:47
талантливый и капризный голкипер !
dmqg4aedyzv7
dmqg4aedyzv7
сегодня в 13:36
Куртка будет для сборной поважнее Тедеско
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:30
Как говориться нашла коса на камень... а кто прав и кто виноват трудно решить.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:18
Буратино далеко не ангел, ещё с тех времен, когда его Челси подобрал из Бельгии и по сей день показывает свое нутро в разных ситуациях.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:54, ред.
Тедеско всегда был гнилым, он наверное до сих пор танцует от радости, что Спартак исключили из лиги Европы и он прошёл в следующий круг без борьбы.
Гость
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