Куртуа рассказал об истинной причине конфликта с Тедеско

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа раскрыл причину конфликта с главным тренером «красных дьяволов» Доменико Тедеско.
Мне не следовало уезжать сразу, потому что это вызвало волнения в команде, а также причинило боль болельщикам. Я хотел бы искренне извиниться за это перед болельщиками и командой.
Это было неправильное решение — немедленно покинуть сбор в июне. Я мог бы остаться до матча с Эстонией, но я подвёл команду, я это понимаю.
Я хочу дать понять, что вопрос был не в капитанстве. Потому что, если бы это было так, я бы собрал чемоданы уже во время сборов в марте. Проблема была не в этом, а в недостатке признания. Во мне что‑то надломилось. Внезапно тренер сказал: «Если ты покинешь сборы, я пойду к прессе и обнародую все наши разговоры, это плохо для тебя закончится». Я никогда раньше не сталкивался с таким тренером, который угрожал обратиться к прессе.
Я понимаю, что был неправ, но можно также ожидать, что тренер постарается сохранить одного из своих лучших игроков вместо того, чтобы угрожать обратиться к прессе.
Мне всегда нравилось играть за сборную, и я до сих пор скучаю по сборной. Так что дверь для меня точно не закрыта.
Куртуа провёл 102 матча за сборную Бельгии, пропустил 79 мячей и 51 матч сыграл на ноль. Сейчас 31-летний голкипер восстанавливается от травмы. Ранее он объявил, что пропустит Евро-2024.
Тедеско возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством бельгийцы провели 10 матчей, 8 побед и 2 ничьи.
Один известный всему миру классный кипер но без власти....
Второй никому неизвестный "некто между Руем и Ваноли"..но обременённый важной должностью...
Обоим бы попридержать коней...и сборная была бы с Куртуа...и второму не пришлось бы шантажировать "прессой"....
А теперь оба....не пришей к козе баян...
Один известный всему миру классный кипер но без власти....
Второй никому неизвестный "некто между Руем и Ваноли"..но обременённый важной должностью...
Обоим бы попридержать коней...и сборная была бы с Куртуа...и второму не пришлось бы шантажировать "прессой"....
А теперь оба....не пришей к козе баян...
Получается, Куртуа ещё и не в ладах с частью игроков был, из Лестера на тот момент, тем более, правильно, что его отцепили.
Лучше хороший климат в команде, чем супер вратарь, но обиды и разногласия.
Куртуа снова обличил свою натуру. Пошатнул авторитет тренера национальной сборной в угоду собственному эго и репутации.
Как, даже будучи игроком Реала, можно сомневаться в партнерах только лишь из-за того, что они играют не в топ-клубах? Надеюсь, Тедеско сделает правильные выводы, как и следующие тренеры сб. Бельгии.
Получается, Куртуа ещё и не в ладах с частью игроков был, из Лестера на тот момент, тем более, правильно, что его отцепили.
Лучше хороший климат в команде, чем супер вратарь, но обиды и разногласия.
Куртуа снова обличил свою натуру. Пошатнул авторитет тренера национальной сборной в угоду собственному эго и репутации.
Как, даже будучи игроком Реала, можно сомневаться в партнерах только лишь из-за того, что они играют не в топ-клубах? Надеюсь, Тедеско сделает правильные выводы, как и следующие тренеры сб. Бельгии.