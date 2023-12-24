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В «Челси» назвали сумму, за которую готовы продать основного полузащитника

сегодня, 10:15

В «Челси» готовы продать полузащитника Конора Галлахера в «Тоттенхэм» за 50 миллионов фунтов. «Шпоры» планируют продать хавбека Пьер-Эмиля Хёйбьерга в «Фулхэм» или «Баварию», чтобы осуществить трансфер Галлахера.

23-летний англичанин является воспитанником «Челси». Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне Галлахер провёл 20 матчей в АПЛ и кубке Англии, отдал 4 результативных передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 42 миллиона евро.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:59, ред.
Эти «официальные» ценники трансфермаркта как раз таки ничего не значат, цены на своих игроков определяет клуб, владелец контакта (если нет отступных, что в Англии особо не практикуется). Если посмотреть на трансферы, то почти всегда клубы получают на порядок выше, чем они стоят на рынке
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:54
Его и за 100 млн не стоит продавать. Лучший игрок, этого Челси. Таких пахарей ещё поискать надо. Да и уверен, что его Почеттино не отдаст, постоянно выделяет его после матчей, а сам англичанин хочет продлить контракт.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 10:40
Помоему ценник на него сильно завышен !
shlomo
shlomo
сегодня в 10:34
Хотеть то можно и все 70 лямов, но есть официальный ценник... посмотрим кто захочет переплачивать за него.
Гость
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