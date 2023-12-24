В «Челси» назвали сумму, за которую готовы продать основного полузащитника

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сегодня, 10:15

В «Челси» готовы продать полузащитника в «Тоттенхэм» за 50 миллионов фунтов. «Шпоры» планируют продать хавбека Пьер-Эмиля Хёйбьерга в «Фулхэм» или «Баварию», чтобы осуществить трансфер Галлахера.