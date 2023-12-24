В «Челси» назвали сумму, за которую готовы продать основного полузащитника

В «Челси» готовы продать полузащитника Конора Галлахера в «Тоттенхэм» за 50 миллионов фунтов. «Шпоры» планируют продать хавбека Пьер-Эмиля Хёйбьерга в «Фулхэм» или «Баварию», чтобы осуществить трансфер Галлахера.
23-летний англичанин является воспитанником «Челси». Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне Галлахер провёл 20 матчей в АПЛ и кубке Англии, отдал 4 результативных передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 42 миллиона евро.