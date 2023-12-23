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«Лион» интересуется нападающим «Вест Хэма»

сегодня, 19:26

Нападающий Мохамед Бенрахма может перейти из «Вест Хэма» в «Лион».

Футболист имеет шансы присоединиться к «Олимпику» в январе. Ранее игрок выступал во Франции за «Ниццу».

В текущем сезоне Бенрахма получает мало игровой практики, это, вероятно, может повлиять на его решение.

Ранее сообщалось об интересе «молотобойцев» к хавбеку «Лиона».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 23:12
И это будет правильным решением. Бенрама уже не тянет уровня АПЛ и сильно просел в результативности. Еще бы Антонио куда-то пристроили.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:17
Лиону обязательно нужно укрепоять состав во время зимнего трансферного окна, правла в их финансовом положении лучше подбирать игроков в аренду, но усиление нудны, иначе вылетят в Лигу 2...
Бенрахма не плохой вариант. Алжирец добавит скорости команде, плюс он очень много забивал играя за Брентфорд, правда в ВХЮ его результативность упала, но он вингер, и бороздит свой фланг хорошо.
Можно взять Николя Пепе из Трабзонспора, у него контракт до конца сезона и возможно турки отпкстят игрока за копейки. Пепе отлично играл в свое время в Лилле, может и в Лионе приживется
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 20:34
Лион в этом сезоне никакой, а стоит ли?
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