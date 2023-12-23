«Лион» интересуется нападающим «Вест Хэма»

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сегодня, 19:26

Нападающий может перейти из «Вест Хэма» в «Лион».

Футболист имеет шансы присоединиться к «Олимпику» в январе. Ранее игрок выступал во Франции за «Ниццу».

В текущем сезоне Бенрахма получает мало игровой практики, это, вероятно, может повлиять на его решение.

Ранее сообщалось об интересе «молотобойцев» к хавбеку «Лиона».