«Лион» интересуется нападающим «Вест Хэма»

Нападающий Мохамед Бенрахма может перейти из «Вест Хэма» в «Лион».
Футболист имеет шансы присоединиться к «Олимпику» в январе. Ранее игрок выступал во Франции за «Ниццу».
В текущем сезоне Бенрахма получает мало игровой практики, это, вероятно, может повлиять на его решение.
Ранее сообщалось об интересе «молотобойцев» к хавбеку «Лиона».
Бенрахма не плохой вариант. Алжирец добавит скорости команде, плюс он очень много забивал играя за Брентфорд, правда в ВХЮ его результативность упала, но он вингер, и бороздит свой фланг хорошо.
Можно взять Николя Пепе из Трабзонспора, у него контракт до конца сезона и возможно турки отпкстят игрока за копейки. Пепе отлично играл в свое время в Лилле, может и в Лионе приживется
Бенрахма не плохой вариант. Алжирец добавит скорости команде, плюс он очень много забивал играя за Брентфорд, правда в ВХЮ его результативность упала, но он вингер, и бороздит свой фланг хорошо.
Можно взять Николя Пепе из Трабзонспора, у него контракт до конца сезона и возможно турки отпкстят игрока за копейки. Пепе отлично играл в свое время в Лилле, может и в Лионе приживется