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ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

В Саудовской Аравии могут смягчить лимит на легионеров

сегодня, 08:31

В чемпионате Саудовской Аравии лимит на легионеров могут смягчить.

Лигой рассматривается вариант, при котором со следующего сезона командам можно будет иметь в заявке до 10 иностранных футболистов. Данное новшество направлено на обеспечение гибкости трансферного рынка, усиление чемпионата и увеличение его привлекательности для звезд футбола.

В нынешнем сезоне командам можно иметь в заявке до 8 иностранных игроков, все 18 коллективов чемпионата заполнили эту квоту.

Ранее стало известно, что обладатель «Золотого мяча» может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

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Перевод с telegraph.co.uk Фото: Сайт 90min.com
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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:37
А почему бы и нет?
Скупят всех звезд и все.
m2fe8uhfhj8j
m2fe8uhfhj8j
сегодня в 09:33
В саудовской лиге чудовищная ситуация с лимитом. Не знаю, есть ли там отдельный лимит на матчи, но из-за травм и других естественных процессов мы постоянно видим по 4-5 саудовских игроков на поле, 8 легионеров в заявке не хватает. Качество футбола из-за этого страдает.

Если они серьезно собираются развивать лигу, нужно давать 12 слотов с расчетом на 2-3 местных игрока, которые будут вариться с основой и реально прокачивать навыки. Иначе в конкурентной среде не бывает, даже в АПЛ англичан немного.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:22
Да чего уж мелочиться - вообще отменить лимит надо.
4yakmqe929wg
4yakmqe929wg
сегодня в 08:47
Вообще отменить легионеров, интереснее смотреть будет
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:47
Еще много хороших футболистов сманят сауды - это точно.
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