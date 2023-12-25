В Саудовской Аравии могут смягчить лимит на легионеров

В чемпионате Саудовской Аравии лимит на легионеров могут смягчить.
Лигой рассматривается вариант, при котором со следующего сезона командам можно будет иметь в заявке до 10 иностранных футболистов. Данное новшество направлено на обеспечение гибкости трансферного рынка, усиление чемпионата и увеличение его привлекательности для звезд футбола.
В нынешнем сезоне командам можно иметь в заявке до 8 иностранных игроков, все 18 коллективов чемпионата заполнили эту квоту.
Ранее стало известно, что обладатель «Золотого мяча» может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Скупят всех звезд и все.
Скупят всех звезд и все.
Если они серьезно собираются развивать лигу, нужно давать 12 слотов с расчетом на 2-3 местных игрока, которые будут вариться с основой и реально прокачивать навыки. Иначе в конкурентной среде не бывает, даже в АПЛ англичан немного.
Если они серьезно собираются развивать лигу, нужно давать 12 слотов с расчетом на 2-3 местных игрока, которые будут вариться с основой и реально прокачивать навыки. Иначе в конкурентной среде не бывает, даже в АПЛ англичан немного.