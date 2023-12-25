В Саудовской Аравии могут смягчить лимит на легионеров

1703482266

сегодня, 08:31

В чемпионате Саудовской Аравии лимит на легионеров могут смягчить.

Лигой рассматривается вариант, при котором со следующего сезона командам можно будет иметь в заявке до 10 иностранных футболистов. Данное новшество направлено на обеспечение гибкости трансферного рынка, усиление чемпионата и увеличение его привлекательности для звезд футбола.

В нынешнем сезоне командам можно иметь в заявке до 8 иностранных игроков, все 18 коллективов чемпионата заполнили эту квоту.

Ранее стало известно, что обладатель «Золотого мяча» может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.