Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2023/2024

Головин: «Уверен, что Чалов помог бы „Монако“. Готов видеть его в клубе»

вчера, 13:30

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал слова нападающего ЦСКА Фёдора Чалова о том, что он звал его во французский клуб.

Лично я готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет (улыбается). Но если говорить серьезно, то вопрос не совсем по адресу. Я могу позвать его просто приехать в Монако в гости, но если речь идет о команде, то нужно обращаться к руководству клуба. Однако то, что Федя тоже находится в верхней части этого рейтинга, говорит о том, насколько он прибавил и насколько качественным игроком он является. Что касается того, сможем ли когда-нибудь сыграть вместе в одной европейской команде, то тут 50 на 50. Либо сыграем, либо нет.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:40
странноватый, конечно, юмор !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:22, ред.
Троллинг затянулся....
Ну прикололся разок....
Чего издеваться то над парнем вторую неделю....

Определённая успешность не даёт право высмеивать коллег...
lotsman
lotsman
вчера в 17:50
Правильно говорит - может сыграют вместе, может не сыграют. Может приедет, может не приедет. В самом Монако знают кто такой Чалов?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:44
А нужно ли Чалов Монако?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:00
Здесь вопрос в другом - готовы ли хозяева клуба видеть Чалого в Монако и платить за него?...
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:58
Он да же ЦСКА не может помочь
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:55
А Легенда ещё раньше: Чалова с Головиным в тандемной связке). Если бы не жадность и корысть).
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 14:55
Чалов ни о чем игрок,какое ему монако,год-два и в сочи или балтику
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 14:53
Связка бывает у собак.
Пара бывает в семье: муж, жена.
Тут подойдёт может тандем?).
Бармалей 7
Бармалей 7 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 14:50
Если только на скамейке
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:47
Улыбается значит не верит. Я так вообще расхохотался🤣. Он бы лучше представителю по спортивной части помог).
sova147
sova147
вчера в 14:30
Это могла быть хорошая связка!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:25
Чалов могбы звать к себе Саню в АПЛ если бы не жадность Жени
112910415
112910415
вчера в 13:53
но вопрос не совсем по адресу ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:49
Головин: «Уверен, что Чалов помог бы „Монако“. Готов видеть его в клубе».
Предновогоднее похмелье или стёб над другом, а может ... !)
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 13:38
Выглядит так, будто есть 2 друга, один толковый, устроился на работу в престижную компанию, а второй дурачок по жизни, но первый не может его оставить и всячески пытается протолкнуть к себе на работу.
Гость
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