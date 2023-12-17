Миранчук не покинет «Аталанту» зимой

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вчера, 10:51

Полузащитник «Аталанты» и сборной России не покинет свой клуб в зимнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляет только «Торино», но бергамасков не устраивают условия потенциальной сделки.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне 28-летний россиянин сыграл 10 матчей в Серии А и Лиге Европы, в которых отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Миранчука не устраивает количество игрового времени.