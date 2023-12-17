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Миранчук не покинет «Аталанту» зимой

вчера, 10:51

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук не покинет свой клуб в зимнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляет только «Торино», но бергамасков не устраивают условия потенциальной сделки.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне 28-летний россиянин сыграл 10 матчей в Серии А и Лиге Европы, в которых отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Миранчука не устраивает количество игрового времени.

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Все комментарии
рже
рже
вчера в 19:37
Кто такой Миранчук?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:08
На мой взгляд, ничем не лучше, но и не хуже основной обоймы игроков. Все - примерно одного уровня. По этой причине только тренер решает, кому играть с первых минут, кому выходить на замену, а кому весь матч оставаться на скамейке.
А вообще, жаль. На мой взгляд, достоин лучшей участи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:05
Возможно и неплохой по нашим меркам. а по меркам середняка серии А оказался так себе. Собственно как и вся наша РПЛ
fnewjke4zqks
fnewjke4zqks
вчера в 15:37
Если бы туринцы его реально хотели, заплатили бы сколько просят. Там разница в несколько миллионов всего будет.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:28
потому что никому не нужен даже у нас
112910415
112910415
вчера в 14:37
если не очень тянет, что поделаешь
lotsman
lotsman
вчера в 13:15
Скромные показатели, можно сказать, никакие. За весь сезон 10 матчей, причём не полных, а на заменах и 2 голевые передачи.
v56acszhdd26
v56acszhdd26
вчера в 13:11
Что поделать? Судьба такая оказалась у игрока.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:32
Миранчук так и остался как говорится, ни рыба, ни мясо . Ему судьба дала шансы ввиде Аталанты, Торино, но он так и не смог воспользоваться этим случаем . Так и остался одним из ... .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:33, ред.
Игрок то не плохой. Кто его знает... может тренеру не нравиться или с игроками нет взаимопонимания , но одно жаль что талантливый игрок может так и просидеть всю свою футбоьбную карьеру на лавке ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:26
Что то последнее время стало слишком много Миранчука? Не потянул парень уровень даже середняка серии А. Так бывает.
Сп62
Сп62
вчера в 11:13
Вот так контракты закабаляют игроков. Есть ли выход?
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:12
Контракт подписан, будь добр исполнять...
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