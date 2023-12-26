Фатих Терим возглавил «Панатинаикос»

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вчера, 22:57

«Панатинаикос» объявил о назначении главным тренером команды.

Специалист ранее четыре раза возглавлял «Галатасарай», трижды был наставником сборной Турции, а также работал в «Анкарагюджю», «Гёзтепе», «Фиорентине» и «Милане».

За клуб из Афин выступает экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин. Команда в данный момент занимает 2-е место в чемпионате Греции, отставая от лидирующего ПАОКа на одно очко.