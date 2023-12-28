Беллингем — самый дорогой полузащитник мира

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих полузащитников мира по итогам последних обновлений трансферной стоимости.
Безоговорочным лидером является хавбек «Реала» Джуд Беллингем, который оценивается в 180 млн евро. Ближайшие преследователи англичанина — Джамал Мусиала из «Баварии», Деклан Райс из «Арсенала» и Родри из «Манчестер Сити». Их стоимость оценена в 110 млн евро.
Да, они столько не забивают, но это не их профиль в своих командах. Мусиала приносит колоссальную пользу за счет дриблинга, он разрушает оборонительную структуру обыгрывая игроков. С Родри и без Родри МС - это вообще две разные команды, не так давно все могли убедиться. Райс просто монстр, выжигает весь центр. Беллингем много забивает, но и неудивительно, у него в партнерах два вингера по сути (Винисиус и Родриго), а он занимает центр, по сути заменяя центрфорварда, но им не являясь. Отсюда и результативность. Но это не делает его отрыв таким огромным. Выглядит так, как будто Джуж одинадцатеклассник, а все остальные школотроны из 7-6 классов
Кайседо стоит больше таких умниц как Барелла и тем более Бернардо Силва - это смешно
Да, они столько не забивают, но это не их профиль в своих командах. Мусиала приносит колоссальную пользу за счет дриблинга, он разрушает оборонительную структуру обыгрывая игроков. С Родри и без Родри МС - это вообще две разные команды, не так давно все могли убедиться. Райс просто монстр, выжигает весь центр. Беллингем много забивает, но и неудивительно, у него в партнерах два вингера по сути (Винисиус и Родриго), а он занимает центр, по сути заменяя центрфорварда, но им не являясь. Отсюда и результативность. Но это не делает его отрыв таким огромным. Выглядит так, как будто Джуж одинадцатеклассник, а все остальные школотроны из 7-6 классов
Кайседо стоит больше таких умниц как Барелла и тем более Бернардо Силва - это смешно