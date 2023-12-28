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Беллингем — самый дорогой полузащитник мира

вчера, 16:31

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих полузащитников мира по итогам последних обновлений трансферной стоимости.

Безоговорочным лидером является хавбек «Реала» Джуд Беллингем, который оценивается в 180 млн евро. Ближайшие преследователи англичанина — Джамал Мусиала из «Баварии», Деклан Райс из «Арсенала» и Родри из «Манчестер Сити». Их стоимость оценена в 110 млн евро.

Беллингем — самый дорогой полузащитник мира

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протон
протон
вчера в 19:29
Мусиала, Родри и Райс не могут так сильно отставать в стоимости от Беллингема

Да, они столько не забивают, но это не их профиль в своих командах. Мусиала приносит колоссальную пользу за счет дриблинга, он разрушает оборонительную структуру обыгрывая игроков. С Родри и без Родри МС - это вообще две разные команды, не так давно все могли убедиться. Райс просто монстр, выжигает весь центр. Беллингем много забивает, но и неудивительно, у него в партнерах два вингера по сути (Винисиус и Родриго), а он занимает центр, по сути заменяя центрфорварда, но им не являясь. Отсюда и результативность. Но это не делает его отрыв таким огромным. Выглядит так, как будто Джуж одинадцатеклассник, а все остальные школотроны из 7-6 классов

Кайседо стоит больше таких умниц как Барелла и тем более Бернардо Силва - это смешно
wc2ahrzbukvv
wc2ahrzbukvv
вчера в 18:31
Самый дорогой и самый талантливый, посмотрим на него дальше
shur
shur ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:16
...откинув бабло,ребятушки, открытие года, как красиво,нам на радость и как во время,он появился именно в нужное время, в нужном месте ...!!!!! Самое дорогое ,удивительное открытие года
- Джуд Беллинген....!!! А всё новое и свежее дорого стоит, однако!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:16
Интересно, почему на Браима Диаса такая маленькая цена? Чем он хуже , чем многие из этого списка?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ CATALONSKY (раскрыть)
вчера в 18:10
Тики-таку навряд ли. Против тики-таки уже научились играть. Теперь это неактуально.
Capral
Capral
вчера в 18:09
Не удивлен такому результату!!! Удачи ему, в любом клубе- и без травм!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:55
Все это условно...
Кто его купит за такую цену.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Randomjkee (раскрыть)
вчера в 17:30
У Вальверде просто своя роль в силу избытка атакующих игроков в команде - отвечать за центр поля, с которой он топово справляется, в том числе на нём все отборы (в отсутствии Камавинги), т.к. Кроос не работает в отборе практически.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:25
Всё прямо пропорционально его игре !
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 17:20
Он оправдывает свою стоимость. Челу 20 лет только. А вот Вальверде так себе
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:06
Да Джуд хорош, но все эти рейтинги ерунда. Ведь прям сейчас какие-нибудь саудиты могут купить условного КДБ за 300 лямов и уже он будет самым дорогим?)
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:56, ред.
Не чересчур ли завышена цена за него?
Ему ещё нужно хорошо проявить себя в нынешней ЛЧ вместе с Реалом.
Игры группового этапа - это ещё не показатель. Игры плей-офф с сильными соперниками покажут его реальную стоимость.
CATALONSKY
CATALONSKY
вчера в 16:55
Возрождение позиции Кака, Зидана, Озила, Бергкампа. Классическая десятка возвращается - забивной полузащитник. Беллингэм, Мусиала, Виртц. Подтверждение теории, все в футболе циклично. Скоро увидим тики-таку лет так через 5
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:35
Где месси
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