Беллингем — самый дорогой полузащитник мира

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вчера, 16:31

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих полузащитников мира по итогам последних обновлений трансферной стоимости.

Безоговорочным лидером является хавбек «Реала» , который оценивается в 180 млн евро. Ближайшие преследователи англичанина — из «Баварии», из «Арсенала» и из «Манчестер Сити». Их стоимость оценена в 110 млн евро.