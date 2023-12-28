Два самых дорогих защитника мира играют за «Манчестер Сити»

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих защитников мира по итогам последних обновлений трансферной стоимости.
Лидируют оборонцы «Манчестер Сити» Рубен Диаш и Йошко Гвардиол — они оцениваются в 80 млн евро.
Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих защитников мира по итогам последних обновлений трансферной стоимости.
Лидируют оборонцы «Манчестер Сити» Рубен Диаш и Йошко Гвардиол — они оцениваются в 80 млн евро.
Он практически не допускает ошибок, может сожрать любого форварда, при этом он ещё и может выполнить обязанности Крооса, если того, например, нет на поле - он пасы в атаку раздаёт.
То есть он не просто лучший защитник в современном футболе, ментально он один из лидеров команды. Я такого монстра в обороне реально давно не видел.
Он практически не допускает ошибок, может сожрать любого форварда, при этом он ещё и может выполнить обязанности Крооса, если того, например, нет на поле - он пасы в атаку раздаёт.
То есть он не просто лучший защитник в современном футболе, ментально он один из лидеров команды. Я такого монстра в обороне реально давно не видел.