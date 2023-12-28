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Два самых дорогих защитника мира играют за «Манчестер Сити»

вчера, 16:25

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих защитников мира по итогам последних обновлений трансферной стоимости.

Лидируют оборонцы «Манчестер Сити» Рубен Диаш и Йошко Гвардиол — они оцениваются в 80 млн евро.

Два самых дорогих защитника мира играют за «Манчестер Сити»

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Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 20:02
Гвардиол переоценен, но он себя еще может показать в будущем, но думается, что не в МС. Дэвис, Упамекано, Кунде это вообще смех, а не оборонцы. Араухо тоже дороговат, хотя среди каталонских камней он выделяется. Остальные в принципе +/- стоят своих денег.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:22
Просто безумных денег стОят эти игроки...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:07
Гвардиол и половины не стоит этих денег. Но у него все впереди))
CATALONSKY
CATALONSKY
вчера в 17:03
Гвардиол переоценен, в силу возраста его ценник высок. У 28 годам будет стоить как Ляпорт. Все виной ранее развитие, неужели менеджеры клубов не играли в фифу 09, когда можно в фифа мастере выбрать стадию развития игрока.Уникумов которые могут развиваться на протяжении карьеры всего 2, это Месси и Роналду. Остальные либо хватают звезду в 22, либо достигают пика к 27-28 годам, либо крайне редко начинают играть на максимальных к 30-32
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:59
Рюдигер вообще в лучшей форме, возможно, за всё время среди защитников, среди того, что я видел за долгие годы.

Он практически не допускает ошибок, может сожрать любого форварда, при этом он ещё и может выполнить обязанности Крооса, если того, например, нет на поле - он пасы в атаку раздаёт.

То есть он не просто лучший защитник в современном футболе, ментально он один из лидеров команды. Я такого монстра в обороне реально давно не видел.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:43, ред.
Опять же, понятно, что они оказались на первом месте чисто из-за того, что Эдер Милитао получил тяжёлую травму в виде разрыва крестообразных связок. А Антонио Рюдигера в силу возраста сюда не поставили, я так понимаю. Но он лучше всех в этом списке, на данный момент. Такой объем работы выполняет в Реале. По цене может быть прям сейчас Диаш и Гвардиол и являются самыми дорогими. Но по игре, Рюдигер номер один, на данный момент. Это может посмотреть в разделе пропущенных голов Реала и Манчестер Сити за этот сезон. И надо учитывать то, что Рюдигер почти постоянно играет с разными партнёрами на защите, из-за травм других защитников.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:34
Позорники скупили всех защитников
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:32
Это точно два дорогущих защитника в МС .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:31
Известно, что любимое хобби Пепа - скупать самых дорогих защитников в мире, поэтому это не новости просто)
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