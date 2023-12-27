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Безумные покупки футболистов. Болид Месси, отель Роналду и дом Бекхэма

вчера, 15:17
Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий

Выбрасывают миллиарды евро.

Футболисты не умеют обращаться с деньгами

У игроков пещерная реакция на дорогие вещи. Увидел – хватай. Аферисты, дилеры и риелторы зарабатывают сотни миллионов евро каждый год, обирая доверчивых покупателей. У Роналду есть недвижимость, стоимость которой обвалилась в два раза. Хотя Криштиану это не волнует, в молодости прогулял миллионы евро на вечеринках. В ночных клубах футболисты тратят состояния. Ричардс – бывший игрок «Манчестер Сити», пропил в Лос-Анджелесе 150 тысяч долларов за вечер.

Не Кокорин с Мамаевым, но речь о почти 14 миллионах рублей за ночь, хотя Майка не Роналду по состоянию. Все расходы футболистов на наркотики, алкоголь и проституток посчитать невозможно, но речь о десятках миллионов евро за год. Во время пандемии не только Уокер из «Манчестер Сити» вызывал домой элитных жриц продажной любви со свежими тестами на коронавирус и на венерические болезни. Футболисты тратят состояния на эскортниц с социальных сетей.

Игроки раздают деньги друзьям и родственникам на «бизнес», которого никогда не будет. Огромные и нередко глупые расходы футболистов можно поделить на категории. Первая – недвижимость. Дома родителям и себе это логично. Но три особняка за десятки миллионов евро это излишества, как и отели, которые себя не окупают. Роналду однажды купил отель за 140 миллионов евро в Монте-Карло, но не получил прибыль. Джон Терри потратил на дома более 50 миллионов евро.

Только один из домов Руни дороже 20 миллионов евро. У Бекхэма есть недвижимость в Лондоне за 50 миллионов евро, хотя Дэвид живёт в США. Странно покупать по три огромных дома парням, которые половину жизни в дороге и не нуждаются в 10 спальнях. Путешествия это классная статья расходов для любого счастливого человека. Но отдыхать можно по-разному. Роналду оставлял 20 тысяч евро чаевых в ресторане, а травмированный Неймар отправился в круиз.

Хорошая новость – есть плата за билет, игрок как приманка. Вот только на судне присутствует казино, где Неймар может проиграть миллионы евро. Азарт – ещё одна серьёзная статья расходов. Буффон и Руни проиграли миллионы. Гиллеспи из «Ньюкасла» задолжал 8 миллионов фунтов. Многие проигрывали молча, стесняются сознаться. На этом фоне меркнут расходы на одежду, аксессуары и обувь. Но остается ещё одна важная категория – транспорт в разных проявлениях.

Неймару, Погба и Бэйлу не нужны личные самолёты

Не удивляет наличие самолётов у Месси и Роналду. Они миллиардеры. Но швед Ибрагимович, валлиец Бэйл, бразилец Неймар и француз Погба тоже с приватными самолётами. Поль обожал выделываться, мечтал оказаться в компании «крутых парней». Но самолёт это дорогое удовольствие даже для миллионера. У Криштиану крылатый друг стоит 65 миллионов долларов, у Месси самолёт за 45 миллионов, Ибрагимович потратил 26, а Неймар 22 миллионов евро.

Личные самолёты нужно обслуживать, рейсы влетают в копеечку. Время от времени футболисты продают старые воздушные судна, покупая новые дорогие модификации. Оплачивают простой качественных пилотов. Целая команда ждёт, когда Неймару стрельнёт в голову идея полетать с очередной моделью. Даже рождение дочери не изменило привычки бразильца, хотя упросил мать ребёнка закрыть глаза на новую порцию измен.

Приватные самолёты были у Роналдиньо, Кака, Бекхэма и Руни. Появился самолёт у Халка. Но есть ли смысл в нём для спортсмена командного вида? Нет, никто не позволит футболисту лететь на матч отдельно. Есть смысл в самолёте для певицы Тейлор Свифт, ведь на гастролях полёты почти каждый день. Тейлор живёт в воздухе месяц за год, это её работа. Самолёты футболистов для жён и любовниц, а они могут летать бизнес-классом.

Аферисты выманили у футболистов сотни миллионов

Среди футбольных людей есть хитрецы, которые вложили миллионы евро в предметы искусства. Например, у тренера Капелло живопись. Месси купил коллекционный «Феррари» за 32 миллиона евро, в любой момент продаст дороже. Но такие люди в меньшинстве. Больше футболистов с коллекциями новых автомобилей, которые теряют в цене, ломаются и требуют безумных денег для обслуживания. Но автомобиль можно продать с большой скидкой.

Намного хуже, что за последние пять лет многих футболистов обманули с NFT (цифровые картинки за сотни тысяч евро) и криптовалютой. Вот где потеряны сотни миллионов евро игроков. Погорев на разных аферах, футболисты покупают просто дорогие дома, а не замки. Так поступал в последние годы Роналду. Но при торговле домами есть проблема – ужасный вкус футболистов. Например, один из лучших архитекторов мира поссорился с Азаром и его женой.

Бельгийский любитель гамбургеров пригласил специалиста внести правки в особняк около Мадрида и планировал испортить дом. У Роналду многие объекты с ужасным дизайном. Вкус не купить за деньги. Часто ужасно выглядят часы и авто футболистов. Спасибо дизайнерам одежды, лишь они «прокачали» игроков – футболисты поколения Мбаппе лучше разбираются в моде, чем игроки поколения Эвра. Патрис выбирал странные наряды и смешил всех в МЮ.

Значительная часть расходов игроков – деньги на ветер

Почти у каждого футболиста есть безумные пустые траты. И ещё хорошо, когда это подарки. Холанд потратил 500 тысяч евро на часы для всех в «Боруссии» Дортмунд на прощание, не забыв о персонале клуба. Роналду подарил греческий остров за десяток миллионов евро агенту Мендешу на свадьбу. У Ибрагимовича есть остров за 2,5 миллиона евро для охоты и рыбалки в Швеции. У Месси есть небольшая яхта за 12 миллионов евро, а у Серхио Рамоса судно за 6 миллионов.

Но ни вертолёт Неймара за 11 миллионов евро, ни 90 % автомобилей в коллекциях футболистов не назвать умными покупками. О финансовых привычках многих футболистов лучше всего скажут банкротства. Роналдиньо и Кафу потеряли миллионы евро. Бывший игрок «Ливерпуля» Риисе и голкипер сборной Англии Джеймс тратили больше, чем зарабатывали. Покойный Марадона объявил о банкротстве, когда его долги дошли до отметки в 50 миллионов евро.

Сомнительные люди планируют подкупить мировой футбол. В Суперлиге хотят раздать 15 миллиардов евро, не подкрепив их реальными доходами. Как видим по расходам игроков, поднятие зарплат не сделало их умнее. Если дать футболисту 10 миллионов вместо одного, то он спустит эти деньги, как часто случается с теми, кто выиграл в лотерею. Фестиваль глупых покупок продолжится, ведь зарплаты не связаны с реальными доходами клубов.

Есть ли смысл подписывать футболу смертный приговор, вкачивая в него деньги, не подтверждённые доходами, если до 70 % всех миллиардов тратят на выплаты игрокам, у которых не хватает мозгов заняться прибыльным бизнесом и не скупать то, что через пару лет потеряет в цене? Зачем подставлять футбол, доверяя почти все деньги балбесам, вроде Погба и Неймара? Вот этот вопрос пора ставить, ведь футбол может ждать банкротство целых лиг.

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21 декабряВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии4
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Все комментарии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:36, ред.
...доброго московского утра, не буду лукавить, особо не радовался
этим брызгам шампанского, смотрю на пк по Live.tv,опоздал, включил
уже 0:2, ну думаю Новый год без голландца,ан нет...Тем не менее
спасибо, а в памяти Бэкхем и Ко,печалька..!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:01
Николай Колесов!!!!!!! Помню, как ярко, он ворвался в советский футбол!!!!!!! В 1978г., в игре против Локо, он забил два гола ,да каких!!!!!!! Особенно, свой второй в той игре, в стиле Великого Пеле!!!!!!! Обыграл двух защитников соперника, перебросив мяч, поочереди, через каждого из них, и уже падая, забил мяч слету!!!!!!! До сих пор этот гол перед глазами!!!!!!! В 1971г., очень похожий гол забил в Киеве, армеец Дорофеев!!!

Самая Светлая Память- Николаю Колесову!!!!!!!
Спасибо, Дружище, напомнили!!! Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с победой МЮ, вчера над А/В!!! Это было сильно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur
вчера в 23:55, ред.
...в нынешней России футболисты, как правило, без образования,
не многие думают о будущем, а отрезок карьеры такой небольшой,
и от того и мысли как у пацанов, купить того чего у других нет, чтобы круче, подороже, понты, я уж молчу про женщин,это отдельная дорогущая история...!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:48, ред.
...помним, знаем,уважаем...!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:03
Итого, у Месси феррари ха 32 млн и яхта за 12 млн долларов. А у Барсы банкротство и невозможность регистрировать новых игроков))
Futurista
Futurista
вчера в 17:45
Aй болид Месси)...
Migelito
Migelito
вчера в 17:37
Я так понял, смысл статьи не в том, чтобы осудить действия самих игроков, а осудить вообще систему в целом. В том, что зарплаты раздуты до космических масштабов, я думаю, никто не будет спорить. И как уже писалось в другой статье, зачем современномк футболисту, не обремененному интеллектом и клубными пристрастиями упираться, сражаться на поле в ЛЧ, если можно пешком ходить в Аравии или МЛС? Вот в чем смысл. Отсюда и потеря горячности дерби, как зрелища. Раньше в матче Ливерпуль - МЮ искры летели, красные карточки направо и налево, стыки, драки, рев стадиона....А сейчас - консерватория в основном. Футбол умирает из за огромных и неоправданных денег, вот в чем печаль и беда
Mi6
Mi6
вчера в 16:50
И зачем считать чужие деньги?
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:46
Полностью с Вами согласен, Павел- и разделяю, Вашу точку зрения!!!
Конечно, и в советское время, можно вспомнить, как, футболисты, по шпаргалкам получали дипломы... Однако, не все. Так, на пример, футболист московского ДИНАМО Н.Колесов (Светлая ему Память!!!) на отлично сдал госэкзамен в 1977г., благодаря своим знаниям. Ну и конечно, В.В.Лобановский, будучи еще футболистом- на отлично закончил КПИ!!!

Это, многие из нынешних футболистов двух слов связать не могут. А в то время, спортсмены Великой страны говорить умели, а многие из них -были просто незаурядными людьми!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:46
В статье же написано про Уокера)

(Педивикия) "Проституция в Великобритании является легальной деятельностью"
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:44
Про покупные дипломы я даже молчу, наверное, у большинства футболистов они как раз такие. Я говорил, если можно так выразиться, о честных дипломах. Что греха таить полагаю, что большинство футболистов всё же менее образованные, чем усреднённый социум.

Задумался, в какой стране проституция легализована. На скидку не вспомнил ни одной, возможно, за исключением Нидерландов, где, возможно, есть в этом какие-то поблажки. Я это к тому написал, что футболисты, имея очень большие деньги считают, что им позволено немного больше, чем всем остальным и законы для них немного не так действуют, чем на всех остальных.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:36
Если в стране это разрешено, то законно. Однако не говорю, что это в какой-либо степени хорошо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:36
Тут суть даже не в самом ВО, а в интересе к знаниям.

А то можно стать, как Булыкин, кандидатом педагогических наук, одновременно имея прозвище "Дима-Дискотека" за посещение всех ночных клубов и дискотек в окрестности)) Дипломы дёшево стоят, а приписки спортсменов к университетам всегда были, есть и сейчас.

"В 2007 году Дмитрий Булыкин стал кандидатом педагогических наук по специализации «Биомеханика» в Российском государственном университете физической культуры (РГУФК). Он защитил кандидатскую диссертацию, которая называлась «Техника стартовых действий в футболе и легкоатлетическом спринте»."

Тем временем, мало кто сомневается, что Дмитрий вряд ли даже словосочетание "наземные локомоции" вряд ли может выговорить или вряд ли он в клубах кандидатскую писал))

У меня тоже нет ВО, ушел работать прогером со второго курса) И как-то ВО мне ни разу не потребовалось.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:29
Паш, а девочки лёгкого поведения, окружающие многих футболистов, законно? Про наркотики однозначно понятно, что это незаконные вещи, футболисты-это как бы не афишируют, а вот девочек-то зачастую и не прячут даже.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:27
Футболисты зачастую люди не особо умные. С детских лет в разъездах, соревнованиях и прочем. Это оборачивается пробелами в знаниях. Много ли вы, например, знаете игроков с ВО? Ну а низкая общая образованность влияет уже и на покупки в том числе. Большие деньги проблему лишь усугубляют.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:19
К чему вообще эта статья? Только футболисты глупо тратят деньги? Пусть тратят, как хотят)

Да и вообще, никто не обязывает человека умно тратить деньги, заработал, трать как хочешь на то, что законно.
arsenVS
arsenVS
вчера в 16:15
Пусть лучше футбол умрет и потом по чуть чуть возродиться . Если звёздам топ лиг в среднем платить за год 500 000-1 000 000 долларов неужели этого им мало ?)) Или условный Мбаппе скажет не хочу играть за миллион и уёдет заниматься чем то другим ))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:49
Первым делом , первым делом самолёты...)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:29
Гость
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