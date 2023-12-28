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Вратари «Порту» и «Милана» возглавили список самых дорогих голкиперов

вчера, 12:42

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих вратарей мира по итогам последних обновлений трансферной стоимости.

Лидируют голкипер «Порту» Диогу Кошта и страж ворот «Милана» Мик Меньян. Они оцениваются в 45 млн евро.

Вратари «Порту» и «Милана» возглавили список самых дорогих голкиперов

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Все комментарии
Дима Логинов
Дима Логинов ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:50
Эмоциональный спич, но неаргументированный. Какой Криштиану? Ну, тот, за которого Вы заступаетесь в последних предложениях и чьим поклонником Вы являетесь, стараясь при этом всегда задеть лучшего игрока в истории, как и в данном случае. Но это ладно.

Не помню, когда Куртуа в последний раз пропускал между ног, но когда не пропускал помню, в финале ЛЧ против Ливерпуля. Что касается мемов с сеткой на ногах бельгийца - загляните в интернет, их полно, разве я в чем-то покривил душой? А что касается Марокко, так вратари редко забивают чтобы прошла команда дальше, это обязанность нападающих, того же Криштиану, который, разумеется, не является Вашим кумиром.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:35
С сеткой между ног? Напомни-ка нам, когда Куртуа в последний раз пропускал гол между ног. Какие поклонники Криштиану, какой кумир? Во-первых, у меня не было, нету и не будет кумиров. Во-вторых, когда я начал болеть за Реал Мадрид, я вообще знать не знал, что Криштиану Роналду вообще существует. Это ещё где-то 2003 год был. И до прихода Криштиану, и после его ухода, я всегда за Реал Мадрид болею. В-третьих, Диогу это тот, когда пропустил Марокко дальше на чемпионате мира? Прямо сейчас, он может быть и является лучшим. Но до травмы, Куртуа был лучшим вратарём в мире.
И ещё, Криштиану Роналду ничего не нужно кому-то доказывать в сборной. Он всем всё уже доказал, в отличие от подставного чемпиона мира.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 16:28
Этот вопрос нужно было задавать когда Онана играл за Интер )
Митя Митин
Митя Митин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:20
Я только за !
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:19
Поуп должен быть в этом списке без него Ньюкасл совсем другая команда.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 15:34
Кто эти "мы", которые прекрасно понимают, что Куртуа лучший? Поклонники Реала?
Тогда "вам" советую посмотреть игру Кошты. Пожалуй, лучший вратарь мира прямо сейчас. Бельгийскому герою множественных мемов с сеткой между ног до него уже далеко, молодость победила.
Хотя понимаю, что части поклонникам Криштиану невыгодно признавать Диогу крутым, ведь это лишний раз рушит миф о слабых напарниках по сборной их кумира.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 15:11
Куртуа можно сказать, что вообще не играл в этом сезоне из-за разрыва крестообразных связок. Отсюда и цену такую поставили. Так мы прекрасно понимаем, что страж ворот мадридского Реала и сборной Бельгии является лучшим в мире на своей позиции. Надеюсь, что он после возвращения тоже будет продолжать так же классно играть на воротах, как до травмы. Он очень важен для Реала. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:17
Куртуа нынче уже не тянет !
Вещий
Вещий
вчера в 14:15
При удачном стечении обстоятельств Кошта может еще подорожать. возраст и игровые качества позволяют.
kazakoff
kazakoff ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:57
Трансфермаркт так оценил, но у Андре бывают и хорошие матчи
А голкиперов почему-то запоминают только по ошибкам, жаль
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:35
По Мамардашвили, наверное, тоже - не следил за ним, но в матче с "Реалом" он один гол лично привёз и два простейших удара пропустил. В общем, он почти лично игру слил там.

Если он не готов играть с топ-клубами, то зачем его в такую сумму оценивать?
galem72
galem72
вчера в 13:01
Онану я бы в пару пакетов молока и ведро картошки оценил. Откуда там 40 млн?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:52
Очень известные футболисты и неудивительно, что они "самые дорогие вратари"
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:51
Тут и она
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