Вратари «Порту» и «Милана» возглавили список самых дорогих голкиперов

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих вратарей мира по итогам последних обновлений трансферной стоимости.
Лидируют голкипер «Порту» Диогу Кошта и страж ворот «Милана» Мик Меньян. Они оцениваются в 45 млн евро.
Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих вратарей мира по итогам последних обновлений трансферной стоимости.
Лидируют голкипер «Порту» Диогу Кошта и страж ворот «Милана» Мик Меньян. Они оцениваются в 45 млн евро.
Тогда "вам" советую посмотреть игру Кошты. Пожалуй, лучший вратарь мира прямо сейчас. Бельгийскому герою множественных мемов с сеткой между ног до него уже далеко, молодость победила.
Хотя понимаю, что части поклонникам Криштиану невыгодно признавать Диогу крутым, ведь это лишний раз рушит миф о слабых напарниках по сборной их кумира.
Тогда "вам" советую посмотреть игру Кошты. Пожалуй, лучший вратарь мира прямо сейчас. Бельгийскому герою множественных мемов с сеткой между ног до него уже далеко, молодость победила.
Хотя понимаю, что части поклонникам Криштиану невыгодно признавать Диогу крутым, ведь это лишний раз рушит миф о слабых напарниках по сборной их кумира.
И ещё, Криштиану Роналду ничего не нужно кому-то доказывать в сборной. Он всем всё уже доказал, в отличие от подставного чемпиона мира.
И ещё, Криштиану Роналду ничего не нужно кому-то доказывать в сборной. Он всем всё уже доказал, в отличие от подставного чемпиона мира.