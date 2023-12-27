Стоимость Дениса Черышева снизилась на 300 тысяч евро

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вчера, 17:15

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков итальянской Серии B.

Цена вингера «Венеции» снизилась на 300 тысяч евро, теперь она составляет 700 тысяч.

Российский футболист перешёл в команду в конце августа 2022 года. В текущем сезоне на его счету 9 матчей во всех турнирах.