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Стоимость Дениса Черышева снизилась на 300 тысяч евро

вчера, 17:15

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков итальянской Серии B.

Цена вингера «Венеции» Дениса Черышева снизилась на 300 тысяч евро, теперь она составляет 700 тысяч.

Российский футболист перешёл в команду в конце августа 2022 года. В текущем сезоне на его счету 9 матчей во всех турнирах.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:15
Ему пора заканчивать карьеру игрока.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:33
Вчера Денису исполнилось 33....
Надо признать несколько оригинальный подарок...в минус 300....тысяч...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:30
Травмы замучали,пора заканчивать играть и искать работу в футбольной среде.
Валерыч
Валерыч ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:03, ред.
Да, травмы помешали Черышеву полностью раскрыть свой потенциал.
Но всё-таки ему удалось забить 4 гола на чемпионате мира.
Такое удаётся далеко не многим и как правило такие игроки
уже за это считаются звёздами.
pmcy7ght4gc2
pmcy7ght4gc2
вчера в 18:51
Денис повзрослел,лучшие годы в карьере позади
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:09
Зачем обсуждать его цену?
Он же не звезда...
idres
idres
вчера в 17:35
Было бы удивительно если бы цена возросла, а так все в пределах нормы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:20
Денис - ветеран с хроническими травмами, жаль, что ему не повезло с этим, но ничего удивительного при этих условиях в цене нет.
Гость
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