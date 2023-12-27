Стоимость Дениса Черышева снизилась на 300 тысяч евро

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков итальянской Серии B.
Цена вингера «Венеции» Дениса Черышева снизилась на 300 тысяч евро, теперь она составляет 700 тысяч.
Российский футболист перешёл в команду в конце августа 2022 года. В текущем сезоне на его счету 9 матчей во всех турнирах.
Надо признать несколько оригинальный подарок...в минус 300....тысяч...
Надо признать несколько оригинальный подарок...в минус 300....тысяч...
Но всё-таки ему удалось забить 4 гола на чемпионате мира.
Такое удаётся далеко не многим и как правило такие игроки
уже за это считаются звёздами.
Но всё-таки ему удалось забить 4 гола на чемпионате мира.
Такое удаётся далеко не многим и как правило такие игроки
уже за это считаются звёздами.
Он же не звезда...
Он же не звезда...