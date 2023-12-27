Финансирование Суперлиги составит 15 миллиардов евро

Суперлига гарантировала 15 миллиардов евро на три сезона от европейских и американских инвесторов.
5 миллиардов евро будет выплачиваться клубам за сезон, из них 400 миллионов евро пойдёт в фонд солидарности для развития слабых команд. В УЕФА данная строка расходов составляет 200 миллионов евро.
ЛЧ - в нынешнем формате прекрасный, увлекательный и зрелищный турнир.
И всем интересный. Пусть всё будет так как есть. Что всякую чушь-то выдумывать?
Создание "касты избранных суперкоманд" - это не уважение к остальным клубам и их болельщикам. Это не демократично в конце концов. 400 млн. евро, которые якобы пойдут в фонд развития слабых команд - это лишь какие-то крохи крохи с "барского стола", которые не изменят ситуацию. Наоборот, богатые клубы станут ещё богаче, а бедные ещё беднее. Создание суперлиги нанесёт огромной вред футболу - самому популярному виду спорта на в мире. Подобные идиотские новшества (создание суперлиги) только убивают футбол.
ЛЧ - в нынешнем формате прекрасный, увлекательный и зрелищный турнир.
И всем интересный. Пусть всё будет так как есть. Что всякую чушь-то выдумывать?
Создание "касты избранных суперкоманд" - это не уважение к остальным клубам и их болельщикам. Это не демократично в конце концов. 400 млн. евро, которые якобы пойдут в фонд развития слабых команд - это лишь какие-то крохи крохи с "барского стола", которые не изменят ситуацию. Наоборот, богатые клубы станут ещё богаче, а бедные ещё беднее. Создание суперлиги нанесёт огромной вред футболу - самому популярному виду спорта на в мире. Подобные идиотские новшества (создание суперлиги) только убивают футбол.
Барселону тоже не хотят продавать, хотя желающие найдутся.
Ситуация такова, что Реал и Барселона хотят Суперлигу из-за того что появились конкуренты в еврокубках у которых бюджет больше. Все просто потому что Реал и Барселона это национальные команды которые не хотят продавать иностранцам. Баварию тоже как символ немецкого футбола.
Также это все связано и с экономикой страны и со средним заработком населения.
Ещё читал новость, что в Ла Лига не может конкурировать с АПЛ, по той причине, что выгодные ТВ контракты забирает АПЛ. Так как АПЛ смотрят развитые страны Мира такие как США, Канада, страны Европы и Китай, а также богатые арабские страны. Испанский футбол больше рассчитан на жителей Латинской Америки, где уровень жизни ниже и соответственно платить за трансляцию они будут меньше.
Интер и Милан продали иностранным инвесторам и они в прошлом сезоне дошли до финала ЛЧ и до полуфинала ЛЧ соответственно. Если хотят решить проблему финансово, то тогда нужно продавать клуб.
Неизвестно как будет в Суперлиге, например Ливерпулю у которого все нормально в финансовом плане нет смысла присоединяться к Суперлиге. Как говорилось до этого что финансировать Суперлигу будут кредиторы. Все риски несут клубы Суперлиги самостоятельно и Перес. И если Перес и компания провалится, то есть этот футбол не будет популярен, тогда этот кредит будут платить клубы, а под залог так вообще могут выставить клуб, которые кредиторы заберут, в случае если клуб будет не в состоянии платить.
А ещё мне кажется, что в такой Суперлиге все будет куплено, то есть и судейство и ВАР, вплоть до календаря основателями Суперлиги. Так чтобы интелегентно это выглядело и большая часть прибыли получали основатели Суперлиги. В этой Суперлиге не будет демократии как мне кажется. А глядя на такой искусственный футбол у любителей футбола пропадёт желание его смотреть.
Барселону тоже не хотят продавать, хотя желающие найдутся.
Ситуация такова, что Реал и Барселона хотят Суперлигу из-за того что появились конкуренты в еврокубках у которых бюджет больше. Все просто потому что Реал и Барселона это национальные команды которые не хотят продавать иностранцам. Баварию тоже как символ немецкого футбола.
Также это все связано и с экономикой страны и со средним заработком населения.
Ещё читал новость, что в Ла Лига не может конкурировать с АПЛ, по той причине, что выгодные ТВ контракты забирает АПЛ. Так как АПЛ смотрят развитые страны Мира такие как США, Канада, страны Европы и Китай, а также богатые арабские страны. Испанский футбол больше рассчитан на жителей Латинской Америки, где уровень жизни ниже и соответственно платить за трансляцию они будут меньше.
Интер и Милан продали иностранным инвесторам и они в прошлом сезоне дошли до финала ЛЧ и до полуфинала ЛЧ соответственно. Если хотят решить проблему финансово, то тогда нужно продавать клуб.
Неизвестно как будет в Суперлиге, например Ливерпулю у которого все нормально в финансовом плане нет смысла присоединяться к Суперлиге. Как говорилось до этого что финансировать Суперлигу будут кредиторы. Все риски несут клубы Суперлиги самостоятельно и Перес. И если Перес и компания провалится, то есть этот футбол не будет популярен, тогда этот кредит будут платить клубы, а под залог так вообще могут выставить клуб, которые кредиторы заберут, в случае если клуб будет не в состоянии платить.
А ещё мне кажется, что в такой Суперлиге все будет куплено, то есть и судейство и ВАР, вплоть до календаря основателями Суперлиги. Так чтобы интелегентно это выглядело и большая часть прибыли получали основатели Суперлиги. В этой Суперлиге не будет демократии как мне кажется. А глядя на такой искусственный футбол у любителей футбола пропадёт желание его смотреть.