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Финансирование Суперлиги составит 15 миллиардов евро

вчера, 12:04

Суперлига гарантировала 15 миллиардов евро на три сезона от европейских и американских инвесторов.

5 миллиардов евро будет выплачиваться клубам за сезон, из них 400 миллионов евро пойдёт в фонд солидарности для развития слабых команд. В УЕФА данная строка расходов составляет 200 миллионов евро.

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Перевод с Твиттер El Partidazo de COPE Фото: Официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:42
Вот то, что в СЛ не будет демократии, той которая есть в УЕФА, является важнейшим аргументом в пользу СЛ. Остальные пороки, которые ей прочат в УЕФА уже есть.
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Посул слабым лигам: УЕФА вам 200 лямов отвешивает, так мы вам дадим 400........ для начала. Аргумент достаточно веский. Он и сработает.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 20:30, ред.
Да я просто пример привёл. Вот видите даже такой случай был. Просто Макдональдс всемирный бренд, как ЛЧ. Вот тоже самое Перес и компания хотят сделать с Суперлигой.
Валерыч
Валерыч ответ ganiball (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Лично я против как нового формата ЛЧ, планируемого УЕФА, так и против "шейхизации" футбола. Эти шейхам скучно, они не знают куда свои бешеные "бабки" девать, и уже до футбола добрались. Хотят сделать футбол и футболистов своими игрушками. А не слишком им жирно будет? Я - за традиции и считаю что все эти "нововедения" в конечном счёте погубят футбол. Думаю, что нынешний формат ЛЧ вполне интересен увлекателен. А "от добра добра не ищут", как говорится.
ganiball
ganiball ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:17
Так ЛЧ со следующего года будет та же суперлига только от УЕФА. Да и УЕФА которая в кармане у шейхов уже давно больше про деньги нежели чем спорт.
Zimka
Zimka ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:47
Только пример некорректный, раньше у всех были "местные шашлычные", а потом в одних влили неконтролируемое бабло, а другим говорят "ну развивайтесь, крутитесь там придумывайте что-то", в долгую против больших денег конкурировать нельзя, примеров клубов "одного сезона" полным полно, но никто из них не закрепился в лидерах.
Валерыч
Валерыч ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:15
= А что ты думаешь по поводу расширения всего, что только можно?=
Приветствую! Думаю, что это расширение должно быть в пределах разумного.
Иначе ни к чему хорошему это "расширение" не приведёт.
Суставы и связки человека не рассчитаны на такие запредельные физические нагрузки. Отсюда - и рост травм связанных с коленным суставом, "кресты" и пр.
Не думаю, что "клубный чемпионат мира" - это такой уж нужный, важный и популярный турнир, можно вполне обойтись и без него. Также как и без "Лиги наций". Что касается "проблем сердца", то соглашусь с тем что в ряде случаев это связано с физическими перегрузками, но основной причиной проблем с сердцем считаю - вакцинацию против ковида, который были подвергнуты и очень многие футболисты.То что, увеличение случаев миокардита, образование тромбов и др. сердечно-сосудистых заболеваний связано с этой вакцинацией, доказывают многие учёные-медики.
Валерыч
Валерыч ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:28
=большинство всегда боится каких-либо перемен, и всегда до последнего держится руками и зубами за старое, даже если это старое уже давно прогнило и разваливается.=
А где гарантия, что это "новое" не станет ещё гнилее, чем старое? Где гарантия, что создание суперлиги - это перемены к лучшему? Насколько интересен будет матч под громкой вывеской "Реал-Барселона" если мы его будем смотреть по 10-20 раз в году в рамках этой суперлиги? Дело не в самих УЕФА и ФИФА, как в спортивных организациях, а в том какие люди, входят в эти организации. Если эти людей больше интересует не столько развитие футбола, сколько развитие своих личных кошельков то ни к чему хорошему это не проведёт. Переса больше всего волнуют интересы Реала и понятно что всем болельщикам Реала это нравится. Но не нужно забывать, что есть и многочисленные болельщики других клубов, которых тоже волнуют интересы своих любимых клубов. Мировой, европейский футбол, это не только Реал и Барселона.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 16:49, ред.
УЕФА не сможет решить всех этих проблем. Владелец шашлычной тоже мечтает выйти на уровень Мак Доналдса, а тут целая династия и мировая сеть фастфуда. Государство тоже не всегда помогает бизнесменам как и УЕФА, да они могут выделить дотации и снизить налоги, но если бизнесмен проваливается, то это его вина.
Значит нужно искать другой выход из ситуации, возможно улучшить скаутскую службу чтобы конкурировать с более богатыми клубами или в правление должны входить миноритарные акционеры которые могут инвестировать в клуб.
adekvat
adekvat ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:40
Вопрос в том попадут ли туда такие команды.
Zimka
Zimka ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 16:33, ред.
Это понятно всё понятно, но чем дальше тем больше растет разрыв между бедными и богатыми, я не верю что команды из Голландии или Португалии смогут выиграть ЛЧ как это было раньше, а если и доберутся до высоких стадий то на следующий сезон они не смогут сохранить лидеров, спортивный принцип уже давно не на первом плане.
ФИФА не предлагает ничего чтобы решить эти проблемы, финансовый фэр-плей объективно провалился, ПСЖ, МС и т.д просто плевали на него, конечно им не нужна Супелига им и так хорошо.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 16:14
Это невозможно, исторически британцы были развитой страной, а также у них был развит флот.
Если сравнить бывшие колонии Великобритании с колониями Испании и Португалии по уровню жизни, то бывшие колонии Великобритании богаче и конечно они смотрят АПЛ. Что посеешь, то и пожнешь.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:08, ред.
Согласен, но до этого Валенсию не хотели продавать. Атлетико вроде тоже собирались купить, но не продали.
Барселону тоже не хотят продавать, хотя желающие найдутся.
Ситуация такова, что Реал и Барселона хотят Суперлигу из-за того что появились конкуренты в еврокубках у которых бюджет больше. Все просто потому что Реал и Барселона это национальные команды которые не хотят продавать иностранцам. Баварию тоже как символ немецкого футбола.
Также это все связано и с экономикой страны и со средним заработком населения.
Ещё читал новость, что в Ла Лига не может конкурировать с АПЛ, по той причине, что выгодные ТВ контракты забирает АПЛ. Так как АПЛ смотрят развитые страны Мира такие как США, Канада, страны Европы и Китай, а также богатые арабские страны. Испанский футбол больше рассчитан на жителей Латинской Америки, где уровень жизни ниже и соответственно платить за трансляцию они будут меньше.
Интер и Милан продали иностранным инвесторам и они в прошлом сезоне дошли до финала ЛЧ и до полуфинала ЛЧ соответственно. Если хотят решить проблему финансово, то тогда нужно продавать клуб.
Неизвестно как будет в Суперлиге, например Ливерпулю у которого все нормально в финансовом плане нет смысла присоединяться к Суперлиге. Как говорилось до этого что финансировать Суперлигу будут кредиторы. Все риски несут клубы Суперлиги самостоятельно и Перес. И если Перес и компания провалится, то есть этот футбол не будет популярен, тогда этот кредит будут платить клубы, а под залог так вообще могут выставить клуб, которые кредиторы заберут, в случае если клуб будет не в состоянии платить.
А ещё мне кажется, что в такой Суперлиге все будет куплено, то есть и судейство и ВАР, вплоть до календаря основателями Суперлиги. Так чтобы интелегентно это выглядело и большая часть прибыли получали основатели Суперлиги. В этой Суперлиге не будет демократии как мне кажется. А глядя на такой искусственный футбол у любителей футбола пропадёт желание его смотреть.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:05
Согласен, но до этого Валенсию не хотели продавать. Атлетико вроде тоже собирались купить, но не продали.
Барселону тоже не хотят продавать, хотя желающие найдутся.
Ситуация такова, что Реал и Барселона хотят Суперлигу из-за того что появились конкуренты в еврокубках у которых бюджет больше. Все просто потому что Реал и Барселона это национальные команды которые не хотят продавать иностранцам. Баварию тоже как символ немецкого футбола.
Также это все связано и с экономикой страны и со средним заработком населения.
Ещё читал новость, что в Ла Лига не может конкурировать с АПЛ, по той причине, что выгодные ТВ контракты забирает АПЛ. Так как АПЛ смотрят развитые страны Мира такие как США, Канада, страны Европы и Китай, а также богатые арабские страны. Испанский футбол больше рассчитан на жителей Латинской Америки, где уровень жизни ниже и соответственно платить за трансляцию они будут меньше.
Интер и Милан продали иностранным инвесторам и они в прошлом сезоне дошли до финала ЛЧ и до полуфинала ЛЧ соответственно. Если хотят решить проблему финансово, то тогда нужно продавать клуб.
Неизвестно как будет в Суперлиге, например Ливерпулю у которого все нормально в финансовом плане нет смысла присоединяться к Суперлиге. Как говорилось до этого что финансировать Суперлигу будут кредиторы. Все риски несут клубы Суперлиги самостоятельно и Перес. И если Перес и компания провалится, то есть этот футбол не будет популярен, тогда этот кредит будут платить клубы, а под залог так вообще могут выставить клуб, которые кредиторы заберут, в случае если клуб будет не в состоянии платить.
А ещё мне кажется, что в такой Суперлиге все будет куплено, то есть и судейство и ВАР, вплоть до календаря основателями Суперлиги. Так чтобы интелегентно это выглядело и большая часть прибыли получали основатели Суперлиги. В этой Суперлиге не будет демократии как мне кажется. А глядя на такой искусственный футбол у любителей футбола пропадёт желание его смотреть.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:04
Командам,с ограниченным бюджетом жизненно необходима Суперлига
Zimka
Zimka ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 15:56, ред.
Конечно Барселона ходит по краю, Реал пока держится, но чем дальше тем меньше они смогут конкурировать с АПЛ, 1 ошибка и все "гегемоны местных лиг" повторят путь Ювентуса, то есть не команды из чемпионата подтянутся до уровня лидера, а лидер упадёт. Им приходится "делить пирог" поменьше чем в АПЛ и конечно они недовольны. По поводу олигархов и т.д всегда есть вероятность повторить путь Анжи поэтому не все идут на это. Но ситуация когда середняк АПЛ получает в конце сезона суммы эквивалентные победителю ЛЧ это ненормально.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 15:33
Ну, "Валенсию" удалось продать, и "Жирону". В Ла Лигу не приходят не столько потому, что туда сложно придти, а потому, что, покупая "Милан", они уже получают фан-базу и т.п., а развивать всё с нуля... На это нужны не годы, а десятилетия, если речь не идёт о шейхах, которым пофиг на деньги и они готовы бесконечно вливать ресурсы, как с МС. И то там они взяли известную команду АПЛ с огромной историей.

Вдобавок - это очень важно тоже - в Испании просто нету много болельщиков у других клубов, городки небольшие и т.п.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:30
Все были бы против Суперлиги, если бы у Чеферина и Инфантино слова настолько не расходились с делами.

Я думаю, если бы при жеребьёвке в ЛЧ два единственных шейхских клуба оба не получали легчайших соперников, причём один из них ещё попадал бы туда благодаря левейшему пенальти ("Милан" просто обокрали), если бы ФФП наказывал не "безответные" "Рубины", "Эвертоны" и т.п., в то время, как в ПСЖ Неймар "сам" выкупал свой контракт у "Барселоны" за 222 миллионов, а у МС то же самое делал Ляпорт за 65 миллионов у "Атлетика", иначе говоря, если бы богатым и близким к телу не разрешали всё, что угодно, то Пересу трудно было бы протолкнуть даже идею.

А сейчас вот рождается вопрос - ПСЖ вышел в плей-офф благодаря левому пенальти, вот я вангую, что "Реал Сосьедад" опять пройдут благодаря левому удалению или пенальти.

А то сейчас выбор - между заранее коммерческим соревнованием от устоителей и старинным турниром с коррумпированными устроителями. И то и то далеко от идеала.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
Приветствую! А что ты думаешь по поводу расширения всего, что только можно? Я про чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу Чемпионов УЕФА, Клубный Чемпионат мира ФИФА? Лига Чемпионов УЕФА в нынешнем формате это ещё нормальный турнир. Травмы очень сильно участились в последнее время. Что будет, когда начнутся все эти расширения? Реал в этом сезоне потерял очень много игроков из-за травм, трое из них с разрывом крестообразных связок. Очень сильно накачивают мышцы, чтоб сил хватало на эти нагрузки. Но связки не успевают за такой сильной и быстрой нагрузкой. Вследствие чего они рвутся. И ещё, столько футболистов с проблемами сердца. Это ведь всё от перегрузки. Суперлигу, я думаю, вбросили для того, чтоб напугать ФИФА и УЕФА, чтоб отменить эти всевозможные расширения турниров.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 15:24, ред.
Так это и надо Реалу и Барселоне в Ла Лиге, ведь они главные монополисты в чемпионате Испании. Не хотят делить прибыль с другими клубами Ла Лиги.
Почему так тяжело продать испанские клубы американцам, китайцам или арабам. Потому что Реал и Барселона не хотят конкурентов в своей лиге, а их федерация футбола Испании поддерживает.
Если бы Реал и Барселона хотели бы выйти на уровень или попытались бы выйти на такой уровень, то клубы продавали бы таким личностям как Абрамович, Мансур или фонду Саудовской Аравии.
А значит что-то не то, значит Реал и Барселона хотят прикарманить доходы других команд в Суперлиге, так как они хотят быть основателями данной лиги. Вы не думайте что они как Робин Гуды ведут борьбу с богачами, это те же монополисты которые хотят заработать больше.
Incredulous
Incredulous ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:23, ред.
А УЕФА и ФИФА наверное благотворительный) Почему всех так волнует коммерческая составляющая проекта Суперлига, но при это никогда не волновал тот же вопрос в отношении ФИФА и УЕФА. Все такие честные и справедливые, и не хотят, чтобы Перес зарабатывал огромные деньги на своём проекте, но в то же время абсолютно спокойно относятся к огромным денежным потокам и махинациям Чеферина и компании. А ответ прост, большинство всегда боится каких-либо перемен, и всегда до последнего держится руками и зубами за старое, даже если это старое уже давно прогнило и разваливается.
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:08
Определенно суперлига больше финансовый проект чем спортивный. Есть и так три еврокубка и клубный чм. Их до ума довели бы.поэтому ничего хорошего не жду.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
На "усыхание" 400 млн.))
Можно сказать на карманные расходы...
Теперь всё понятно стало в цифрах.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:41, ред.
Проблема в том, что рядовой любитель футбола не понимает, как это будет выглядеть. Если клубам добавят ещё матчей 20 за сезон, то явно и тренеры, и игроки будут против этого. Если клубы, участвующие в Суперлиге, прекратят участие в Лиге чемпионов ради нового турнира, то сомневаюсь что много желающих будет пойти на это.

Задумка с новым турниром не выглядит такой уж сильно плохой, но уж слишком быстро хотят получить деньги Перес и компания. Сначала же нужно детально всё проработать, а там, глядишь, и выработают схему, при которой УЕФА не будет против.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:34
Пора Чеферину идти на поклон к саудам.. А те, только этого и ждут.. 100 лярдов спокойно на 5 лет дадут.. В обмен на участие в ЛЧ..
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:25
Всем надо в суперлигу
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:42
Zimka
Zimka
вчера в 13:32
Я надеюсь все противники Суперлиги смотрят матчи середняков и аутсайдеров по платной подписке и им очень нравится то что делает УЕФА и ФИФА с футболом. Если ничего не менять, то Суперлигой станет АПЛ (если уже не стала), а все остальные станут фермерскими как Бундеслига с 1 конкурентоспособной командой в ЕК.
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:06
Суперлига - это чисто коммерческий проект. Просто кучка дельцов-толстосумов захотела большого бабла срубить на этом.
ЛЧ - в нынешнем формате прекрасный, увлекательный и зрелищный турнир.
И всем интересный. Пусть всё будет так как есть. Что всякую чушь-то выдумывать?
Создание "касты избранных суперкоманд" - это не уважение к остальным клубам и их болельщикам. Это не демократично в конце концов. 400 млн. евро, которые якобы пойдут в фонд развития слабых команд - это лишь какие-то крохи крохи с "барского стола", которые не изменят ситуацию. Наоборот, богатые клубы станут ещё богаче, а бедные ещё беднее. Создание суперлиги нанесёт огромной вред футболу - самому популярному виду спорта на в мире. Подобные идиотские новшества (создание суперлиги) только убивают футбол.
njxk78yaxcdg
njxk78yaxcdg
вчера в 12:56
Сейчас ФИФА и УЕФА зарабатывают миллиарды, а приносят то эти деньги команды. Пересу и ко. это поднадоело. Вышеуказанные организации стали слишком коррумпированными, поэтому я за суперлигу.
Понятия не имею к чему всё это придёт, но всё же хорошо, если получится на самом деле устроить сильную конкуренцию УЕФА, лишь бы Чеферин перестал так активно развлекаться с шейхами.
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