Нарушений ПСЖ и «Манчестер Сити» хватает для бана в ЛЧ. Но выбросят только «Барселону»

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вчера, 12:50

В УЕФА засуетились после перезапуска Суперлиги.

По закону надо исключить из ЛЧ половину грандов

Боссы УЕФА покажут клубам, что почти на всех грандов есть компромат. Будут послушными – им простят нарушения правил. Закон применят только для врагов. Причём контора Чеферина не выдумывает. «Манчестер Сити» не зарабатывает столько, сколько тратит. Клуб заявил о 817 миллионов евро доходов по итогам прошлого финансового года. Прирост составил 114 миллионов евро.

Вот только за пять последних лет трансферный баланс «Манчестер Сити» минус 400 миллионов евро. Через клуб прошло 119 новых футболистов, что означает подъёмные, зарплаты, бонусы и так далее. «Манчестер Сити» себя не окупает. В сотне случаев нарушали правила АПЛ и УЕФА , ведь журналисты ещё до результатов официального расследования чиновников всё выяснили.

Некоторые спонсоры «горожан» фиктивные. Компании со статутным капиталом в пару фунтов дарили «Манчестер Сити» миллионы фунтов на протяжении многих лет. Признаки нечестной конкуренции, по закону надо отправлять «горожан» в Чемпионшип без еврокубков. Также придётся лишить нескольких чемпионств, особенно где разница была в несколько пунктов.

Но кто футбольные короли 2023-го? «Манчестер Сити». Гвардиола разнёс в финале Клубного ЧМ бразильцев. Кто нужен Инфантино на таком турнире через два года? «Манчестер Сити». Английские чиновники боятся эффекта снежного кома. Наказали «Эвертон» снятием 10 пунктов за нарушение, в котором «ириски» сознались. Но не наказали «Челси» и «Манчестер Сити».

Причём о нарушениях знали, невозможно не заметить махинации на сотни миллионов евро. В УЕФА тоже сделали вид, будто не выбрасывали «Манчестер Сити» из еврокубков. А как запахло Суперлигой – вспомнили о старых грехах. Десяток знаменитых клубов могут наказать в феврале за нарушения футбольных законов.

«Барселона» рискует попасть под горячую руку Чеферина

В УЕФА понимают, что ситуация щекотливая. Не спешили списывать из Лиги чемпионов грандов, которые зарабатывают им деньги. Также недооценили упрямство Переса. Дедушке из Мадрида не нравится новый формат Лиги чемпионов. Старик не понял «швейцарскую систему». И хотя ему предлагают именно Суперлигу – больше матчей грандов между собой, Флорентино пошёл войной на УЕФА .

Как правильно заметил представитель ПСЖ , странно воевать с ЛЧ , записывая ролики на фоне кубков чемпионов. Но у Переса своя логика. Во-первых, ему нужны деньги. Фонды, которые стоят за Суперлигой, обещают «Барселоне» и «Реалу» по миллиарду евро за инициативность. Во-вторых, Флорентино пытается шантажировать главу УЕФА Чеферина. Уже заговорили об отмене нового формата ЛЧ .

Вот только какой смысл в заговоре, если против Суперлиги фанаты футбола на земле? Ультрас не изменили мнения. Даже организованные фанаты «Барселоны» и «Реала», если окажется, что все остальные не согласны, а Суперлига это турнир с турецкими и саудовскими командами, откажутся от поддержки идеи. Проект мертворождённый и нужен для шантажа. Перес может требовать наказаний.

«Реал» финансово организовали грамотно, команда Анчелотти и Зидана часто выигрывала, были доходы. У неё отличная база поклонников, богатые люди. Распределение доходов от продажи телевизионных прав в Испании было в пользу грандов. А вот «Барселона», доверившись президенту Бартомеу, в долгах. И хотя Перес прикидывается, что соратник Лапорты, всё может быть иначе.

«Мадрид» получит старый формат ЛЧ с группами, если сработает шантаж с Суперлигой. Также Перес начнёт воевать с финансовыми махинациями других. Ему выгодно, чтобы «Манчестер Сити» наказали, можно забрать Холанда. Эрлинг не пойдёт играть в Чемпионшип, даже исключение из Лиги чемпионов на два сезона заведёт в «Реал». Аналогичная история с ПСЖ . Мбаппе нужна ЛЧ .

Также Пересу выгодно, чтобы наказали «Барселону». Без еврокубков вырастет риск банкротства «каталонцев». Крах ПСЖ тоже на руку «Реалу». Все понимают, что в Лиге 1 нельзя заработать на Месси, Неймара и Мбаппе. Циничность и лицемерность стали сёстрами большого футбола. Невиновных клубов мало. А командам, которые пытались жить по законам УЕФА , создали имидж «нытиков».

Футбол ждёт коллапс без изменения финансовых законов

Давно говорили, что Аньелли часто играет не по правилам. Но в Турине смеялись и собирали трофеи, а конкуренты тоже начали нарушать законы. Сейчас уже не смеются. Никто не спорит, что бывший президент УЕФА Платини был бездарным менеджером, закрывал глаза на проделки дружков. Но почему юристы больших клубов не предложили альтернативу его кривому «фейр-плей»?

Зачем большие клубы продают спорным парням, а потом годами нарушают законы? Вот это понять сложно. Футбол может приносить деньги. Достаточно продумать систему зарплат, а трансферные суммы привязать к объективным факторам, чтобы регулировать индустрию в диапазоне рыночных отношений. Когда клубы не богатеют, а продаются и живут в кредит, то система точно лопнет.

Минимум десять европейских клубов по закону надо вышвырнуть из еврокубков. В списке ПСЖ , «Манчестер Сити», «Милан» и «Барселона». Чем фанаты футбола заслужили таких руководителей клубов, федераций и УЕФА ? Чеферин не может справиться даже с подготовкой арбитров, ничего не может. Словенец у власти девять лет, но сначала годами закрывал глаза на проделки друга Аньелли.

Теперь защищает владельцев ПСЖ . Футбол тонет в беззаконии, на каждом углу горы мусора. Ситуация критическая. Могут сделать вид, что навели порядок, выбросив «Барселону». Показательное наказание Лапорте, который не догадался, что у Переса ножик за спиной. «Реал» нужен УЕФА , а «каталонцы» не могут выиграть даже Лигу Европы. Без них обойдутся, как обходятся без «Челси».

Но это политика, а не наведение порядка в системе, которая на грани коллапса именно из-за уровня менеджеров. Футбол на поле развивается, грамотных команд становится больше, уровень мастерства запредельный, много молодых и ценных футболистов. Не хватает только руководителей, рыба давно сгнила с головы. Вместо изменения глупых законов, почти все богачи нарушали правила.