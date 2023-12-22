«Барселону» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов на несколько лет

«Барселона» может быть отстранена от участия в Лиге чемпионов на несколько лет начиная с сезона 2024/25.
Причиной является нарушение правил ФФП. Согласно правилам УЕФА, клубы обязаны компенсировать расходы соответствующим доходом. Оценка всегда дается за трёхлетний цикл.
УЕФА считает, что финансовая отчётность каталонского клуба находится в «беспорядочном» состоянии, а также содержит признаки отмывания денег.
А Барсу есть за что наказывать и если на что то закрывали глаза, то теперь могут и открыть больше. Ну и Реалу не стоит обольщаться и у них может кое что сплыть.
А Барсу есть за что наказывать и если на что то закрывали глаза, то теперь могут и открыть больше. Ну и Реалу не стоит обольщаться и у них может кое что сплыть.
Лапорта просто продолжил линию Бартоломеу и компании, которые за пять лет выплатили Месси 555 миллионов. Популисты-капитаны, которые провозглашают громкие лозунги, стоя на корабле, изъеденном коррозией, который медленно тонет.
К сожалению, выпутаться каталонцам будет очень сложно, возможно, им придётся пройти через чистилище отстранения, потому что без этого они могут вообще не изменить курса. И, как говорится, за свои ошибки надо расплачиваться. Нельзя думать, что ты сейчас ограбил самого себя из будущего, но потом, может, прилетит волшебник на голубом вертолёте (приедет шейх на золотом верблюде, скорее, учитывая нынешние условия) и забросает тебя деньгами.
Хотя тут ещё скандал с Негрейрой висит, где тоже будет смешно, если правосудие закроет глаза на то, что клуб перевёл огромную сумму действующему судейскому функционеру.
В общем, ситуация в "Барселоне" нынче напоминает тот мем, где всё в огне, а посередине кто-то чаёк пьёт)
Лапорта просто продолжил линию Бартоломеу и компании, которые за пять лет выплатили Месси 555 миллионов. Популисты-капитаны, которые провозглашают громкие лозунги, стоя на корабле, изъеденном коррозией, который медленно тонет.
К сожалению, выпутаться каталонцам будет очень сложно, возможно, им придётся пройти через чистилище отстранения, потому что без этого они могут вообще не изменить курса. И, как говорится, за свои ошибки надо расплачиваться. Нельзя думать, что ты сейчас ограбил самого себя из будущего, но потом, может, прилетит волшебник на голубом вертолёте (приедет шейх на золотом верблюде, скорее, учитывая нынешние условия) и забросает тебя деньгами.
Хотя тут ещё скандал с Негрейрой висит, где тоже будет смешно, если правосудие закроет глаза на то, что клуб перевёл огромную сумму действующему судейскому функционеру.
В общем, ситуация в "Барселоне" нынче напоминает тот мем, где всё в огне, а посередине кто-то чаёк пьёт)