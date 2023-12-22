Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЛига Чемпионов 2023/2024

«Барселону» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов на несколько лет

сегодня, 14:06

«Барселона» может быть отстранена от участия в Лиге чемпионов на несколько лет начиная с сезона 2024/25.

Причиной является нарушение правил ФФП. Согласно правилам УЕФА, клубы обязаны компенсировать расходы соответствующим доходом. Оценка всегда дается за трёхлетний цикл.

УЕФА считает, что финансовая отчётность каталонского клуба находится в «беспорядочном» состоянии, а также содержит признаки отмывания денег.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Барселона
Перевод с welt.de Фото: Сайт Goal.com
Официально«Химкам» запретили регистрировать новичков
Вчера, 17:11
ОфициальноПрезидента «Анкарагюджю» пожизненно отстранили за нападение на арбитра
15 декабря
С клуба из Уэльса могут снять 141 балл
12 декабря
Абаскаля дисквалифицировали на два матча. У Гвардиолы и Моуриньо тоже были стычки с футболистами
07 декабряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии5
В КДК РФС объяснили дисквалификацию Карпина
07 декабря
СлухиПогба могут дисквалифицировать на 4 года
07 декабря
Сортировать
Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 15:18, ред.
После вчерашнего и у Реала и у Барселоны будут проблемы в лч и это неизбежно!
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:06
И тут приплел Месси, смешно от того какая же болячка) Хотя, ту новость ещё тогда опровергли и все утихло. Все эти годы во всех рейтингах по зарплате Роналду вел, потом Неймар и Мбаппе включились. Этим стомиллионные зарплаты полагается, а вот 3 трансфера по 150лямов с их 30-50 миллионными зарплатами, раздавать всем ноунеймам половину этой суммы, вратарю платить столько же сколько Месси и ещё нескольким ветеранам около того - вот это конкретная причина финансовой ямы.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 15:06
Какое совпадение, что УЕФА заметили это именно сейчас, после громкого решения европейского суда по Суперлиге, и участия в ней Барселоны.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:00
Могут в кубке равноправия играть
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:36
Это не новость. Они уже лет 5 натягивают тришкин кафтан на срамные места, но до поры до времени это всех устраивало.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:32
УЕФА тоже умеет дергать за рычаги .... :хна каждый рычаг найдëтся рычаг помощнее)..... Потекла вода по трубам.... Вчера Суперлига, сегодня исключение из ЛЧ (после этой новости где-то в Восточной Европе сейчас напрягся Лудогорец.... )... :))))

Ну а так что, кроме шуток, сумеет ли УЕФА еще и нажать на Реал??? .... думаю что сомнительно. Реал не доводит себя до такого состояния, кладя болт на финансовое будущее клуба, идя на поводу капризного игрока, пусть даже лучшего в команде. Многочисленные истории, в т.ч. с Рамосом и Роналду это доказывают. С одной стороны, это вызывает некоторый негатив болельщиков, мол, плохо обращаются с легендами клуба. Но зато клуб как структура чувствует себя хорошо. Ни один игрок не может быть выше клуба. Хотя Барселона - это же "больше, чем клуб"....

Пи.Си. Хотя..... Было бы желание .Найдут к чему придраться....
амурец
амурец
сегодня в 14:28
Ну не удивительно, в Барселоне и титулы и ЗМ ее игроку все махинации
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:26
Суперлига уже вырисовывается: Барселона, Ювентус, Манчестер Сити...
Все те у кого финансовые нарушения.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:26
Не чего страшного. Пусть в суперлиге играют.
2fqp9jhf8r9f
2fqp9jhf8r9f
сегодня в 14:22
Прогрев к Суперлиге начался
А вот и ответочка за Суперлигу.
Ювентус в прошлом году уже наказали (не думаю, что совпадение), но до Реала видимо сил ещё не хватает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:18
Понятно, что у "Барселоны" всё очень плохо, когда у руководства до такой степени крыша едет, что они сиюминутно 10% будущих доходов за 10 лет продают, чтобы купить Рафинью за огромную сумму и посадить его на лавку потом.

Лапорта просто продолжил линию Бартоломеу и компании, которые за пять лет выплатили Месси 555 миллионов. Популисты-капитаны, которые провозглашают громкие лозунги, стоя на корабле, изъеденном коррозией, который медленно тонет.

К сожалению, выпутаться каталонцам будет очень сложно, возможно, им придётся пройти через чистилище отстранения, потому что без этого они могут вообще не изменить курса. И, как говорится, за свои ошибки надо расплачиваться. Нельзя думать, что ты сейчас ограбил самого себя из будущего, но потом, может, прилетит волшебник на голубом вертолёте (приедет шейх на золотом верблюде, скорее, учитывая нынешние условия) и забросает тебя деньгами.

Хотя тут ещё скандал с Негрейрой висит, где тоже будет смешно, если правосудие закроет глаза на то, что клуб перевёл огромную сумму действующему судейскому функционеру.

В общем, ситуация в "Барселоне" нынче напоминает тот мем, где всё в огне, а посередине кто-то чаёк пьёт)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:18
Ну вот вам отголоски Суперлиги, до этого молчали, а после вчерашнего посыпались угрозы....теперь будут следить за Барсой и Реалом
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:17
Неужели в Барсе услышав "выгода" потеряли слух и не подумали о последствиях.
А Барсу есть за что наказывать и если на что то закрывали глаза, то теперь могут и открыть больше. Ну и Реалу не стоит обольщаться и у них может кое что сплыть.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 14:16
Лапорта : Меня "спасёт" друг Перес и СЛ.. Хе-хе..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 