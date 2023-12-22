«Барселону» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов на несколько лет

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сегодня, 14:06

«Барселона» может быть отстранена от участия в Лиге чемпионов на несколько лет начиная с сезона 2024/25.

Причиной является нарушение правил ФФП . Согласно правилам УЕФА , клубы обязаны компенсировать расходы соответствующим доходом. Оценка всегда дается за трёхлетний цикл.