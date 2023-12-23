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В «Барселоне» удивлены информацией о возможном исключении из Лиги чемпионов

сегодня, 14:40

В «Барселоне» ничего не знают о возможных санкциях со стороны УЕФА.

Ранее появилась информация о том, что клуб могут исключить из Лиги чемпионов на несколько лет, начиная с сезона 2024/25 из-за предполагаемых нарушений финансовых правил. В «Барсе» выразили удивление в связи с новостью, которая появилась через несколько часов после решения Европейского суда по Суперлиге.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 18:47
Это просто шантаж чинуш УЕФА : если не откажетесь от Суперлиги , то мы откажем вам в Лиге Чемпионов .
lotsman
lotsman
сегодня в 18:07
Да никто Барсу не отстранит от ЛЧ. Всё это журналистские предположения.
112910415
112910415
сегодня в 17:59
эта угроза не будет реализована
амурец
амурец
сегодня в 16:53
    3ton
    3ton ответ Маг_тм (раскрыть)
    сегодня в 16:01
    Они пугаю игроков , что те не смогут играть за сборные
    Помню , как ФИБА пугало исключением , когда Евролигу создавали .
    Сейчас Евролига в разы больше денег зарабатывает и очень популярный турнир в Европе
    ssspartak
    ssspartak
    сегодня в 15:57
    Мы тоже все удивлены. Но не думаю что их исключат.
    ezak6h69s2pa
    ezak6h69s2pa
    сегодня в 15:51
    Дело Негрейры тоже закрутилось аккурат после Суперлиги. И почему-то мне кажется, что, не поддержи её Барселона, оно бы и не всплыло. Эта была та самая карта, которую придерживали на всякий случай – поди, пригодится. «Пока вы под нашей крышей, позволим вам бедокурить – (например, отмывать деньги, что, вероятнее всего, и крылось под теми самыми выплатами), – но чуть отвернётесь – надаём по одному месту
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 15:14
    Знаю одно, если такие клубы как Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, откажутся от ЛЧ, эту помойку вообще не интересно будет смотреть. Поэтому, пусть объединятся, и угрожают в ответ
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    сегодня в 15:14
    рычаги до хорошего не доведут
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 15:13
    Чем больше УЕФА будет душить клубы подобными "санкциями", тем больше будет пополняться Суперлига этими клубами.
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 15:01
    В Барселоне уже профессионально изображают из себя тупых. Они в открытую отреклись от ЛЧ, мечтают о собственном турнире, где уже купаются в деньгах. Видите ли, все равно, удивляются.
    q9csvuuffner
    q9csvuuffner
    сегодня в 14:49
    Без Барселоны это вообще не турнир
    Гость
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