В «Барселоне» удивлены информацией о возможном исключении из Лиги чемпионов

В «Барселоне» ничего не знают о возможных санкциях со стороны УЕФА.
Ранее появилась информация о том, что клуб могут исключить из Лиги чемпионов на несколько лет, начиная с сезона 2024/25 из-за предполагаемых нарушений финансовых правил. В «Барсе» выразили удивление в связи с новостью, которая появилась через несколько часов после решения Европейского суда по Суперлиге.
Помню , как ФИБА пугало исключением , когда Евролигу создавали .
Сейчас Евролига в разы больше денег зарабатывает и очень популярный турнир в Европе
Помню , как ФИБА пугало исключением , когда Евролигу создавали .
Сейчас Евролига в разы больше денег зарабатывает и очень популярный турнир в Европе