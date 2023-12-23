В «Барселоне» удивлены информацией о возможном исключении из Лиги чемпионов

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сегодня, 14:40

В «Барселоне» ничего не знают о возможных санкциях со стороны УЕФА .

Ранее появилась информация о том, что клуб могут исключить из Лиги чемпионов на несколько лет, начиная с сезона 2024/25 из-за предполагаемых нарушений финансовых правил. В «Барсе» выразили удивление в связи с новостью, которая появилась через несколько часов после решения Европейского суда по Суперлиге.