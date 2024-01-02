«Атлетико» перехватил Гринвуда у «Барселоны»

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вчера, 10:03

В борьбу за нападающего «Хетафе» включился второй испанский гранд — «Атлетико». Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать игрока и готова отдать ему 10-й номер.

«Атлетико» уже начал переговоры по Гринвуду. В данный момент мадридцы ближе к приобретению игрока, так как «Барселона» испытывает финансовые проблемы. Ранее главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отмечал то, как быстро англичанин адаптировался в Ла Лиге.

В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Хетафе», Гринвуд провёл 15 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании, в которых забил 5 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 7,5 млн евро.