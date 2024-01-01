Мбаппе с 1 января получил право вести переговоры с другими клубами

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе с сегодняшнего дня получил официальное право вести переговоры с другими командами, так как контракт игрока с парижанами истекает через полгода — 30 июня.
Основным претендентом на подписание нападающего считается «Реал», однако существует вероятность того, что футболист в итоге заключит новый договор с ПСЖ.
Такая ситуация у Мбаппе уже была в 2022 году, который он тоже встречал, имея лишь полгода до истечения контракта. Но в итоге форвард в мае продлил соглашение с ПСЖ, чем серьезно разозлил руководство «Реала», которое рассчитывало заполучить исполнителя бесплатно.
Лично я думаю, что выиграть с Парижем первый кубок ЛЧ гораздо престижнее, чем выиграть 15-ый в составе Реала..
Лично я думаю, что выиграть с Парижем первый кубок ЛЧ гораздо престижнее, чем выиграть 15-ый в составе Реала..
Реал единственный клуб для Мбаппе.
Реал единственный клуб для Мбаппе.