Мбаппе с 1 января получил право вести переговоры с другими клубами

1704090050

вчера, 09:20

Форвард ПСЖ с сегодняшнего дня получил официальное право вести переговоры с другими командами, так как контракт игрока с парижанами истекает через полгода — 30 июня.

Основным претендентом на подписание нападающего считается «Реал», однако существует вероятность того, что футболист в итоге заключит новый договор с ПСЖ .