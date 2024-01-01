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Мбаппе с 1 января получил право вести переговоры с другими клубами

вчера, 09:20

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе с сегодняшнего дня получил официальное право вести переговоры с другими командами, так как контракт игрока с парижанами истекает через полгода — 30 июня.

Основным претендентом на подписание нападающего считается «Реал», однако существует вероятность того, что футболист в итоге заключит новый договор с ПСЖ.

Такая ситуация у Мбаппе уже была в 2022 году, который он тоже встречал, имея лишь полгода до истечения контракта. Но в итоге форвард в мае продлил соглашение с ПСЖ, чем серьезно разозлил руководство «Реала», которое рассчитывало заполучить исполнителя бесплатно.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:03
Вот прикольно будет, если он возьмёт и уедет в Саудовскую Аравию))) Там конечно он заработает ооооооочень большие деньги.
sir_Alex
sir_Alex ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 21:55
И "Зенит" 😉
Nazi
Nazi
вчера в 14:43
Выиграть 15-ый Кубок ЛЧ в Реале может любой, а вот вывести Париж на новый уровень может не всякий, так что все за Мбаппе, посмотрим что он выберет и насколько он амбициозен..

Лично я думаю, что выиграть с Парижем первый кубок ЛЧ гораздо престижнее, чем выиграть 15-ый в составе Реала..
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:11
Мне кажется, сто Мбаппе всех нас удивит.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:38
Кроме реала и ман-сити ему не с кем вести вести переговоры. В барсе проблемы с деньгами. Теоретически бавария еще возможно.
x2udy8852vdz
x2udy8852vdz
вчера в 11:05
Как Камерунский Эму обувает футбольный мир Европы,вот она Африка!!!
8ew7c68uwk5m
8ew7c68uwk5m
вчера в 10:35
Глядишь теперь за ним очередь выстроиться
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:32
Сегодня Мбаппе ждёт новогодний миллиард из Саудовской Аравии.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:29
Опять будет у всех делах ьги клянчить и побольше.
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:11
Разговоры это хорошо, но надо уметь болтать
Karkaz
Karkaz
вчера в 10:09
Конечно перейдёт в Реал, зря что ли Хоселу место нагрел
ОПС
ОПС
вчера в 10:01
Все у него в руках. А мы только смотрим.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:52
Все переговоры уже прошли.
Реал единственный клуб для Мбаппе.
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