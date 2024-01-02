«Ливерпуль» включился в борьбу за Мбаппе

С 1 января нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе имеет право подписывать контракт с любым клубом. На игрока претендуют «Реал» и «Ливерпуль», а также существует возможность, что он подпишет новое соглашение с ПСЖ.
Сообщается, что английский клуб является главным фаворитом в этой гонке, так как окружение Мбаппе не устраивает агрессивная позиция мадридцев. Кроме того, на переход Килиана в «Ливерпуль» может повлиять уход Мохамеда Салаха и расположенность к французу главного тренера команды Юргена Клоппа.
Вот увидите, что все решится летом не раньше, Мбаппе будет выбирать до последнего.
Но всех будоражит воображение и слухов будет очень много.
Думаю активизируется Перес, но ему верить, как говориться себя не уважать, он шоумен и несёт пургу не соответствующее действительности.
Самому Мбаппе если и переходить то привлекательнее смотрится АПЛ, Ла лига на сегодня не намного сильнее Лиги 1.
Но есть Реал, где даже готовы пойти на очередное унижение перед Мбаппе только ради того, что бы его заполучить.
Спросите в чём унижение?
Реал уже несколько раз заявлял, что за унизительный отказ его никогда в команде не будет, но каждый раз опять пытается всё таки уговорить, что бы он перешёл в их команду.
Ждём очередные уговоры.
Ну, чтож набираем попкорн и смотрим новый сезон сериала.
Вот увидите, что все решится летом не раньше, Мбаппе будет выбирать до последнего.
Но всех будоражит воображение и слухов будет очень много.
Думаю активизируется Перес, но ему верить, как говориться себя не уважать, он шоумен и несёт пургу не соответствующее действительности.
Самому Мбаппе если и переходить то привлекательнее смотрится АПЛ, Ла лига на сегодня не намного сильнее Лиги 1.
Но есть Реал, где даже готовы пойти на очередное унижение перед Мбаппе только ради того, что бы его заполучить.
Спросите в чём унижение?
Реал уже несколько раз заявлял, что за унизительный отказ его никогда в команде не будет, но каждый раз опять пытается всё таки уговорить, что бы он перешёл в их команду.
Ждём очередные уговоры.
Ну, чтож набираем попкорн и смотрим новый сезон сериала.