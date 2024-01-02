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«Ливерпуль» включился в борьбу за Мбаппе

вчера, 09:16

С 1 января нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе имеет право подписывать контракт с любым клубом. На игрока претендуют «Реал» и «Ливерпуль», а также существует возможность, что он подпишет новое соглашение с ПСЖ.

Сообщается, что английский клуб является главным фаворитом в этой гонке, так как окружение Мбаппе не устраивает агрессивная позиция мадридцев. Кроме того, на переход Килиана в «Ливерпуль» может повлиять уход Мохамеда Салаха и расположенность к французу главного тренера команды Юргена Клоппа.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:16, ред.
Какая разница куда попадёт "лягушонок" ?
Любой из двух клубов, куда бы он ни попал, будет в ш о к о л а д е от такого приобретения.

Не исключён вариант, кстати, и с МС, где Женя Грилиш - слабое звено и место его больше на обложках светской хроники, нежели на левом фланге нападения Сити.

В общем к лету желающих к этой покупке, думаю, только прибавится.
Тhe Witcher
Тhe Witcher
вчера в 20:39
Нафиг не нужен он Реалу. Реал и так побеждает в ЛЧ, это же не каталонский середняк в лиге европы. Реалу нужен другой нап.
Байкал-38
Байкал-38 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:10
Давайте по чесноку.
Вы просто обиделись на Мбаппе из-за того, что не перешёл в Реал когда уже всем Перес растрепал, что француз уже в команде. Он просто думал, что если Реал зовёт, то никто не может отказать.
Но Мбаппе никому и ничего не обещал, все вопросы к Пересу.
Так вот, Мбаппе один из лучших, если не лучший, игроков мира, поэтому Перес и хочет его заполучить.
А что будет если Мбаппе перейдёт в Реал?
Всё будет до банальности очень просто, вскоре все забудут свои обиды и будут петь песни во славу французу.
А те кто желает, что бы Мбаппе оказался где угодно, но только не в Реале потом будут локти кусать, когда он попадёт к более сильным партнёрам и тренеру.
Мбаппе будет рвать Реал, так, что лучше Реалу раскошелиться, чем страдать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:34
В какой бы клуб не перешёл Мбаппе, смотреть на него и следить за его карьерой в новой команде будет интересно.
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:39
Мбаппе сможет заменить Салаха, хоть и не 100%. Пусть и фланг другой. Ну будет на другом фланге разрывать соперников Ливерпуль.
ДСА
ДСА
вчера в 13:48
Да быть такого не может. Ему платить, значит и всем зарплату повышать... А это путь в некуда
vova505
vova505
вчера в 13:41
Вот так новость )))

По ходу все включились в борьбу ради прикола
Incredulous
Incredulous ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 13:39
Говоришь Ла Лига на сегодня не намного сильнее Лиги 1, и поэтому АПЛ предпочтительнее)) Напомни, сколько команд пробились в плей-офф ЛЧ из АПЛ, и сколько из Ла Лиги.
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:12
Было бы просто замечательно если Ливерпуль победит в этой "гонке" за Мбаппе!
Только не в Реал!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Nety (раскрыть)
вчера в 12:44
А другой это кто?
Перес о Мбаппе: «Нет никого выше «Реала», пусть он лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой»
Ни один игрок в истории «Реала» не стоял выше, чем остальные. Это коллективный вид спорта. Мы не подпишем ни одного игрока, который поставил бы атмосферу в команде под угрозу.
Флорентино Перес: "Мбаппе уже забыт, сейчас его не существует"
Так же неоднократно в Реале заявляли, что двери Реала для Мбаппе закрыты навсегда, потом начались разговоры, что Мбаппе может появиться в клубе только после публичного извинения.
Много ещё чего было сказано из уст Переса и самого клуба всё и не перечислишь, а вот Мбаппе всегда молчал, он не где не заявлял, что перейдёт или не перейдёт в Реал, да и вообще в какой-нибудь клуб.
Думаю у Мбаппе правильная позиция и я его в этом поддерживаю, а вот Пересу стоит следить за языком, он в этой ситуации выглядит как ты правильно заметил, "балаболом".
Nety
Nety ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 12:07
Это Перес говорил что унижение? Или оф сайт Реала? Просто тут больше похоже что не Перес балабол а кто то другой.
A.S.A
A.S.A ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:01, ред.
Саглашусь с Вами, Нето крутой игрок, и я очень хотел бы видеть его в Арсенале, но у него есть один большой минус, это его травмотичность, а так да, крутой игрок!!!
Grizly88
Grizly88 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:44
Нето из Вулверхэмптона но тоже не стабильный как Боуэн
A.S.A
A.S.A ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:37
Вы меня конечно же простите, а кем был Мо до перехода в Ливерпуль??? В Челси ничего не показывал, аренда в Рому пошла на пользу, там совершил скачок, а вот в Ливерпуле уже стал тем, кто сейчас есть!!! Вот и Боуэн вышел на пик, и думаю у Клоппа станет еще сильнее. Можно конечно еще Марккса Эдвардса взять, в Спортинге хорошо катает, скорость отличная, но завершение слабоватое....
А кого бы Вы хотели видеть на позиции Мо, если он уйдет???
adekvat
adekvat
вчера в 11:32
Зачем он нужен, толку от него нету, одни понты.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:11
А это будет интересно...
Мбаппе пригодится любой команде.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:04
Был бы Ливерпуль сейчас в ЛЧ, то хоть какая-то вероятность
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:04
Хотелось бы увидеть его в Ливере !
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:01
Да Мбаппе может забивать и забивать может много. Отчасти он может делать результат, но всё же успех зависит от команды. Весь ажиотаж вокруг него это коммерческие цели клубов.
Grizly88
Grizly88 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:55
Боуэн не стабильный игрок
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:47
Не верю не потянет Ливерпуль по деньгам
shur
shur
вчера в 10:22
...кто хоть на секунду может представить Ливер без Салаха, это как
МС без де Брюйне, нет и совсем другая игра, вчера правый край просто украшал стратегию нападения, пасы,прострелы,подачи...!
lotsman
lotsman
вчера в 10:14
В сериале появляются новые сюжеты. Значит до окончания его ещё далеко.)
ABir
ABir
вчера в 10:01
Ливерпульская для него неплохой вариант, и для Мадрида тоже
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:01
С 1 января Мбаппе официально разрешено вести переговоры, но это не означает, что в ближайшее время будет объявлен клуб в котором начнёт следующий сезон француз.
Вот увидите, что все решится летом не раньше, Мбаппе будет выбирать до последнего.
Но всех будоражит воображение и слухов будет очень много.
Думаю активизируется Перес, но ему верить, как говориться себя не уважать, он шоумен и несёт пургу не соответствующее действительности.
Самому Мбаппе если и переходить то привлекательнее смотрится АПЛ, Ла лига на сегодня не намного сильнее Лиги 1.
Но есть Реал, где даже готовы пойти на очередное унижение перед Мбаппе только ради того, что бы его заполучить.
Спросите в чём унижение?
Реал уже несколько раз заявлял, что за унизительный отказ его никогда в команде не будет, но каждый раз опять пытается всё таки уговорить, что бы он перешёл в их команду.
Ждём очередные уговоры.
Ну, чтож набираем попкорн и смотрим новый сезон сериала.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 09:59
Не нужен такой человек в Ливерпуле. Чтобы портить атмосферу в команде. Пусть чешет в Реал
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:41
Как включился, так и выключится.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:38
Ливерпулю нужно задуматься над тем, кто заменит Салаха, если тот все же решится на переезд в Саудовскую Аравию! Салах больше используется как правый нападающий со смещением в центр, и Мбаппе по позиции тут явно не замена легенде Ливерпуля! Я бы приобрел на эту позицию Боуэна из ВХЮ, который отлично прогрессирует из сезона к сезону и играет примерно в таком же стиле как Мо. А Мбаппе пусть идет в Реал .....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:37
Начнется борьба между клубами ,а он останется в ПСЖ!!!
dm54azhczmfx
dm54azhczmfx
вчера в 09:37
Слухи быстро поползли,поднимая ему цену ещё выше
Гость
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