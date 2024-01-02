«Ливерпуль» включился в борьбу за Мбаппе

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вчера, 09:16

С 1 января нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции имеет право подписывать контракт с любым клубом. На игрока претендуют «Реал» и «Ливерпуль», а также существует возможность, что он подпишет новое соглашение с ПСЖ .

Сообщается, что английский клуб является главным фаворитом в этой гонке, так как окружение Мбаппе не устраивает агрессивная позиция мадридцев. Кроме того, на переход Килиана в «Ливерпуль» может повлиять уход Мохамеда Салаха и расположенность к французу главного тренера команды Юргена Клоппа.