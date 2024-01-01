«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с Амрабатом

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вчера, 11:29

Английский «Манчестер Юнайтед» принял решение сохранить в своем составе хавбека , арендованного у «Фиорентины».

Марокканец не получает на «Олд Траффорд» регулярной игровой практики, и на этом фоне появились слухи о том, что исполнитель может досрочно вернуться во Флоренцию.