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«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с Амрабатом

вчера, 11:29

Английский «Манчестер Юнайтед» принял решение сохранить в своем составе хавбека Софьяна Амрабата, арендованного у «Фиорентины».

Марокканец не получает на «Олд Траффорд» регулярной игровой практики, и на этом фоне появились слухи о том, что исполнитель может досрочно вернуться во Флоренцию.

Однако МЮ расставаться с Амрабатом в январе не хочет. Игрок в ближайшие дни отправится на Кубок Африки, после чего вернется в расположение «Юнайтед», где и завершит сезон.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:11
Какую ему прессу выдали на ЧМ. А по факту самый обычный игрок, никаких навыков. Будь на его месте любой другой хоть из Шинника, хоть из Алании, разницы не будет.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 01:14
играть некому, вот и оставляют это полено временно, может пригодится...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:10
Может скоро и заиграет,а пока не очень радует.
494aj4xeakb2
494aj4xeakb2
вчера в 19:10
А мог бы всё это время за фиалок феерить, глядишь уже бы в основе играл
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:50
Интересно, из каких соображение не хочет?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:13
Как то странно всё это выглядит, парню не дают достаточно игрового времени и в тоже время не хотят отпустить. А что сам игрок об этом всем думает.
shlomo
shlomo
вчера в 15:08
Оставить нельзя отпустить ....... и где поставить запятую???
ДСА
ДСА
вчера в 14:57
Интересно, что думает сам игрок по этому поводу. Ему лишь бы числиться игроком МЮ?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:15
Зачем мытарить его на лавке?
Вещий
Вещий
вчера в 13:01
В МЮ вообще непонятно что творится.... нужно срочно за зимние каникулы наводить порядок.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:55
Говорили этому гению идти в Ливерпуль, нет - рога на голове захотел!
Теперь ему на Энфилд путь заказан
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:53
Отдайте бедолаге паспорт и отпустите его, пусть чел идёт куда хочет!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:36
    shur
    shur ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
    вчера в 12:05
    ...стыдно признаться, а кто это ....???!!!
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    вчера в 11:41
    «Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с Амрабатом, так как он им нужен.
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