«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с Амрабатом

Английский «Манчестер Юнайтед» принял решение сохранить в своем составе хавбека Софьяна Амрабата, арендованного у «Фиорентины».
Марокканец не получает на «Олд Траффорд» регулярной игровой практики, и на этом фоне появились слухи о том, что исполнитель может досрочно вернуться во Флоренцию.
Однако МЮ расставаться с Амрабатом в январе не хочет. Игрок в ближайшие дни отправится на Кубок Африки, после чего вернется в расположение «Юнайтед», где и завершит сезон.
Теперь ему на Энфилд путь заказан
Теперь ему на Энфилд путь заказан
Но главное удовольствие я получил что главный мой конкурент в КП не смог взять реванш за прошлый проигрыш. Я кстати был уверен, что гр. Заболотного возьму, но увы это игра и фортуна на стороне играет роль)
Интересно с какими ветряными мельницами борется протон? Ну прям как дон Кихот. Недаром он был фанатом пользователя Санчо Панса.
К примеру когда я выигрывал КП он всегда не признавал мои победы, хотя мне лично он не интересен и я с ним не соревнуюсь, мне он не интересен от слова совсем. А там беда...
Но главное удовольствие я получил что главный мой конкурент в КП не смог взять реванш за прошлый проигрыш. Я кстати был уверен, что гр. Заболотного возьму, но увы это игра и фортуна на стороне играет роль)
Интересно с какими ветряными мельницами борется протон? Ну прям как дон Кихот. Недаром он был фанатом пользователя Санчо Панса.
К примеру когда я выигрывал КП он всегда не признавал мои победы, хотя мне лично он не интересен и я с ним не соревнуюсь, мне он не интересен от слова совсем. А там беда...