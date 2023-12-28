Дирк Кёйт возглавит команду из второго дивизиона чемпионата Бельгии

Экс-игрок сборной Нидерландов Дирк Кёйт станет главным тренером команды «Беерсхот-Вилрийк» из второго дивизиона бельгийского первенства.
Специалист ранее покинул «Ден Хааг» в ноябре 2022 года.
«Беерсхот-Вилрийк» идет на 2-м месте в своей лиге.
Экс-игрок сборной Нидерландов Дирк Кёйт станет главным тренером команды «Беерсхот-Вилрийк» из второго дивизиона бельгийского первенства.
Специалист ранее покинул «Ден Хааг» в ноябре 2022 года.
«Беерсхот-Вилрийк» идет на 2-м месте в своей лиге.
в Ливере, боец!!!
в Ливере, боец!!!