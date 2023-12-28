Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиБельгия. Вторая лига 2023/2024

Дирк Кёйт возглавит команду из второго дивизиона чемпионата Бельгии

вчера, 17:54

Экс-игрок сборной Нидерландов Дирк Кёйт станет главным тренером команды «Беерсхот-Вилрийк» из второго дивизиона бельгийского первенства.

Специалист ранее покинул «Ден Хааг» в ноябре 2022 года.

«Беерсхот-Вилрийк» идет на 2-м месте в своей лиге.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиШахин вернётся в «Боруссию» Дортмунд и войдёт в тренерский штаб Терзича
Сегодня, 12:55
В списке альтернатив тен Хагу – Зидан, коучи Германии и «Реала». Фаворит – Поттер
26 декабряМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии8
СлухиФатих Терим может возглавить «Панатинаикос»
26 декабря
СлухиДе Дзерби имеет шансы возглавить «Милан»
26 декабря
СлухиАнтонио Конте может возглавить «Милан»
26 декабря
Миодраг Божович возглавит «Нефтчи»
24 декабря
Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:45
Кажется еще совсем недавно играл. Во время то летит!
shur
shur
вчера в 18:29
...хорош был
в Ливере, боец!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 