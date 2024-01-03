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«Реал» победил «Мальорку» благодаря голу Рюдигера

вчера, 23:12
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал» дома одолел «Мальорку» со счетом 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил защитник Антонио Рюдигер.

«Реал» лидирует с 48 очками, у «Мальорки» 14-е место (18 очков).

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:30
Не знаю, не видел матч. А всех болельщиков Реала с победой!
амурец
амурец
сегодня в 02:17
Реал с победой
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:55
Реал мучился, а не играл...
Три очка не пахнут - проехали.
ABir
ABir
сегодня в 00:54
Реал с тяжелой трудовой и очень нужной победой!
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:41
Таки все ожидаемо. В Райо, играющем от соперника, на контратаках, к тому же через классического нападающего столба, он был прекрасен.
Что ему было делать сегодня, когда игрок (Хоселу), на которого есть смысл навешивать, вышел на 70 минуте?
Оборонялся достойно, очень старался. Латерали достаточно бессмысленны в атаке, если не на кого пасовать. Посмотрел бы я на Марсело или Карлоса сегодня )

Терпение, терпение. Сегодня было видно, что автобус устал к 75ой минуте. В этом заслуга и трудяги Франа.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:20
На Бернабеу приехали два автобуса. Один выгрузил пассажиров, а второй прорвал ограждения и выехал на поле.

Мальорка молодцы, что им оставалось делать, кроме как пахать газон, перекрывая все подходы.
Кроме того, у них был 12ый игрок - судья.
Игрокам Мальорки в этом матче было нельзя только одно - бить соперника руками по лицу. Клоун…

Рюдигер, наконец-то, лучший игрок матча. Лишний раз убеждаемся, что защитник - неблагодарная профессия. Надо забить, чтобы претендовать.

С победой, тяжелой, но заслуженной.
Тчуамени надо время, чтобы привыкнуть к игре на позиции ЦЗ.
Рады видеть Карву и Вини после травм, тонус надо возвращать.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:10
Очень трудную победу одержали сливочные. По первому тайму Мальорка точне не уступала Мадридскому Реалу и до 78-й минуты точно не заслуживала поражения, но гол Рюдигера заставил их капитулировать. Стоит отметить и замены, сделанные со стороны Анчи, Браим и Хоселу добавили и движения, и разнообразия в атаке сливочных, Васкес спас в концовке матча, подстраховав защитников, а вот Себальос вышел для усиления игры соперника, т.к дважды ужасно исполнил стандарты, с которых начинались острые контратаки Мальорки!!! Думаю после матча Карло напихает Себальосу. Джуд старался, зарабатывал на себе фолы, но остался без результативных действий, главное что бы "засуха" не оказалась продолжительной! Реал с победил и продолжает лидировать в ЛаЛиге, ну а сейчас смотрю супер матч конкурентов Жирона - Атлетико Мадрид!! Игра огонь!
Сливочных еще раз с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:37
Жаль, если в действительности Камавингу заставят играть левого латераля (хотя он и очень круто там играет). В центре поля он вообще суперски играет. Тчуамени, Беллингем, Вальверде и Камавинга в центре поля, это очень опасно для соперников. А Кроос и Модрич на замену выходят тоже очень хорошо. Посмотрим, как будут действовать в летнее трансферное окно.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:32
Фран походу не выдерживает давление в Реале. Иначе, я не могу объяснить то, как он стал лучшим левым защитником Ла Лиги прошлого сезона в составе Райо Вальекано, потом после перехода в Реал Мадрид, он показывает очень плохую игру. Летом обязательно надо брать левого латераля. К примеру, Тео Эрнандеса из Милана. Думаю, что Альфонсо Дэйвис будет таким же бегунком на фланге, как Фран Гарсия. Поэтому, не вижу смысла тратить такие большие деньги за этого канадца. Пусть берут Тео, он уже проверенный годами вариант.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:28
С очень трудной победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Очень сложной выдалась игра. Мальорка хорошо закрылась. Но лучший центральный защитник мира на данный момент вытащил игру. Очень рад, что именно Рюдигер забил победный гол, и особенно то, как он отпраздновал его. Первое место сохраняем. Лунин в очередной раз провёл сухой матч. Радует то, что Винисиус и Карвахаль вернулись. Но вопрос один, зачем вообще Себальосу доверяют исполнение штрафного удара? Думаю, что Браим тоже неплохо исполнил был. В любом случае, успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:16
Мне ясно, что, как только Камавинга будет готов играть, он снова начнёт играть левого латераля) Хотя и Менди был не идеален до травмы, то есть был примитивен и только отыгрываться с ним можно было, но с Франом даже и отыгрываться трудно, он тупо половину передач сопернику.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:12
Очень тяжелая игра, Вини опять после возвращения в минус команде, а не в плюс, потому что Родриго снова не на свою позицию возвращается, откуда у него почти нет полезных действий, а Вини больше спорит с судьей, чем играет. А "Реалу" без чистого форварда и так тяжело играть с автобусами, из которых "Мальорка" один из самых выраженных.

Хотя, конечно, в очередной раз (и явно больше, чем в матче с "Барселоной"), судья давал поводы для негодования, мне уже кажется, что это система. Две ЖК игроки "Реала" получили по одной схеме - игрок соперника явно нарушает правила, судья намеренно игнорирует, а, как только игроки "Реала" начинают возмущаться, он сразу даёт им карточку. Вини там за плечо крутанули, а Лунина блокировали, но ему норм. Откуда таких откапывают?

Как только Вини ушёл и вышел Браимушка, а Родриго перешёл на свою позицию, сразу стали возникать опасные моменты, да сам Диас и должен был забивать, но в упор попал в штангу. Ну и вскоре РЮДИГЕРИЩЕ, лучший защитник мира, внёс мяч после углового.

Ещё меня начинает бесить Фран, вернее, понятно, что он играет потому, что некому больше, но половина передач сопернику, ВСЁ подачи в штрафную мимо, это перебор. Перес, ищи левого латераля срочно.

Поздравляю болельщиков "Реала" с очередной сложной победой против тяжелого автобуса, но главное, что победой!
Гость
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