«Реал» победил «Мальорку» благодаря голу Рюдигера

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал» дома одолел «Мальорку» со счетом 1:0.
Единственный гол на 78-й минуте забил защитник Антонио Рюдигер.
«Реал» лидирует с 48 очками, у «Мальорки» 14-е место (18 очков).
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал» дома одолел «Мальорку» со счетом 1:0.
Единственный гол на 78-й минуте забил защитник Антонио Рюдигер.
«Реал» лидирует с 48 очками, у «Мальорки» 14-е место (18 очков).
Хотя, конечно, в очередной раз (и явно больше, чем в матче с "Барселоной"), судья давал поводы для негодования, мне уже кажется, что это система. Две ЖК игроки "Реала" получили по одной схеме - игрок соперника явно нарушает правила, судья намеренно игнорирует, а, как только игроки "Реала" начинают возмущаться, он сразу даёт им карточку. Вини там за плечо крутанули, а Лунина блокировали, но ему норм. Откуда таких откапывают?
Как только Вини ушёл и вышел Браимушка, а Родриго перешёл на свою позицию, сразу стали возникать опасные моменты, да сам Диас и должен был забивать, но в упор попал в штангу. Ну и вскоре РЮДИГЕРИЩЕ, лучший защитник мира, внёс мяч после углового.
Ещё меня начинает бесить Фран, вернее, понятно, что он играет потому, что некому больше, но половина передач сопернику, ВСЁ подачи в штрафную мимо, это перебор. Перес, ищи левого латераля срочно.
Поздравляю болельщиков "Реала" с очередной сложной победой против тяжелого автобуса, но главное, что победой!
Хотя, конечно, в очередной раз (и явно больше, чем в матче с "Барселоной"), судья давал поводы для негодования, мне уже кажется, что это система. Две ЖК игроки "Реала" получили по одной схеме - игрок соперника явно нарушает правила, судья намеренно игнорирует, а, как только игроки "Реала" начинают возмущаться, он сразу даёт им карточку. Вини там за плечо крутанули, а Лунина блокировали, но ему норм. Откуда таких откапывают?
Как только Вини ушёл и вышел Браимушка, а Родриго перешёл на свою позицию, сразу стали возникать опасные моменты, да сам Диас и должен был забивать, но в упор попал в штангу. Ну и вскоре РЮДИГЕРИЩЕ, лучший защитник мира, внёс мяч после углового.
Ещё меня начинает бесить Фран, вернее, понятно, что он играет потому, что некому больше, но половина передач сопернику, ВСЁ подачи в штрафную мимо, это перебор. Перес, ищи левого латераля срочно.
Поздравляю болельщиков "Реала" с очередной сложной победой против тяжелого автобуса, но главное, что победой!