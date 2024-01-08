«Спартак» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Португалии

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вчера, 09:20

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Браги» и сборной ДР Конго . Игрок входит в шорт-лист «красно-белых». Напомним, «Спартак» намерен приобрести форварда в зимнее трансферное окно.

Банза перешёл в «Брагу» из «Ланса» летом 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2027 года. В текущем сезоне нападающий провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего конголезца в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий ИМТ Милош Лукович отклонил предложение «Спартака».