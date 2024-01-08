Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Португалии

вчера, 09:20

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Браги» и сборной ДР Конго Саймону Банза. Игрок входит в шорт-лист «красно-белых». Напомним, «Спартак» намерен приобрести форварда в зимнее трансферное окно.

Банза перешёл в «Брагу» из «Ланса» летом 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2027 года. В текущем сезоне нападающий провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего конголезца в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий ИМТ Милош Лукович отклонил предложение «Спартака».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Черноморец» заинтересован в полузащитнике ЦСКА
Вчера, 22:28
«Балтика» предложила контракт лучшему бомбардиру тбилисского «Динамо»
Вчера, 17:00
СлухиПолузащитником «Спартака» Зориным интересуются клубы РПЛ
Вчера, 16:04
«Рубин» взял на просмотр защитника из Первой лиги
Вчера, 14:38
СлухиПолузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Черноморце»
Вчера, 14:15
Слухи«Краснодар» готов расстаться с одним из своих легионеров
Вчера, 11:06
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:22
вопрос, конечно, интересный
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:37
Ему 27 лет, похоже он на пике своей формы и карьеры в целом, но играет в Браге всего лишь. Это уже от него зависит, 3-5 лет поиграть в РПЛ заколотив бабла и домой на родину. Либо выбрать клуб посерьезнее, с высокими задачами и конкуренцией в составе
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:22, ред.
Только за деньгами в РПЛ....а так ни кто не прийдет , ну если только из южной америки
adekvat
adekvat ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:29
Как знать, может криминал какой у хлопца найдется, то рванет .
gf6w3g9enas4
gf6w3g9enas4
вчера в 10:09
Вряд-ли он сюда приедет, если он такой крутой бомбардир там найдутся предложения
5f7zbx67zgb7
5f7zbx67zgb7
вчера в 09:37
С Банзаем в атаку идти всегда легче
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:23
Ну вот этот точно в Спартак не перейдёт.
Из европейских кубков в Медиалигу !)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:22
Ждём всех, кто не отклонит предложение Спартака...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 