«Спартак» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Португалии

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Браги» и сборной ДР Конго Саймону Банза. Игрок входит в шорт-лист «красно-белых». Напомним, «Спартак» намерен приобрести форварда в зимнее трансферное окно.
Банза перешёл в «Брагу» из «Ланса» летом 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2027 года. В текущем сезоне нападающий провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего конголезца в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что нападающий ИМТ Милош Лукович отклонил предложение «Спартака».
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Из европейских кубков в Медиалигу !)))