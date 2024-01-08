Полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Черноморце»

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вчера, 14:15

«Черноморец» заинтересован в услугах полузащитника «Спартака» и молодёжной сборной России . «Красно-белые» готовы рассмотреть вариант с арендой. Напомним, «Черноморец» занимает последнее 18-е место в Первой лиге после двадцати туров.

Зорин выступал с августа по декабрь за минское «Динамо», вместе с которым стал чемпионом Белоруссии. На счету полузащитника молодёжной сборной России 11 матчей, 7 голов и 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет варианты продолжения карьеры для двух полузащитников.