Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Черноморце»

вчера, 14:15

«Черноморец» заинтересован в услугах полузащитника «Спартака» и молодёжной сборной России Даниила Зорина. «Красно-белые» готовы рассмотреть вариант с арендой. Напомним, «Черноморец» занимает последнее 18-е место в Первой лиге после двадцати туров.

Зорин выступал с августа по декабрь за минское «Динамо», вместе с которым стал чемпионом Белоруссии. На счету полузащитника молодёжной сборной России 11 матчей, 7 голов и 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет варианты продолжения карьеры для двух полузащитников.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Черноморец» заинтересован в полузащитнике ЦСКА
Вчера, 22:28
«Балтика» предложила контракт лучшему бомбардиру тбилисского «Динамо»
Вчера, 17:00
СлухиПолузащитником «Спартака» Зориным интересуются клубы РПЛ
Вчера, 16:04
«Рубин» взял на просмотр защитника из Первой лиги
Вчера, 14:38
Слухи«Краснодар» готов расстаться с одним из своих легионеров
Вчера, 11:06
Слухи«Факел» намерен расстаться с одним из своих нападающих
Вчера, 09:47
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:12
Надоть играть, иначе поплывёшь.
h8d8qnenpjb9
h8d8qnenpjb9
вчера в 15:58
Пускай идет в аренду за игровой практикой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:40
Из чемпиона Белоруссии в команду на вылет. Спартак в посредниках. Чего ещё можно от него ожидать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 