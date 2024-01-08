«Краснодар» готов расстаться с одним из своих легионеров

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вчера, 11:06

Полузащитник «Краснодара» может покинуть «быков» в зимнее трансферное окно. Южане готовы отпустить игрока, если поступит конкретное предложение.

Баньяц выступает за «Краснодар» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне 24-летний полузащитник провёл 16 матчей, отметился голевой передачей и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает серба в 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» подписал полузащитника сборной Колумбии.