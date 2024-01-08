«Краснодар» готов расстаться с одним из своих легионеров

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц может покинуть «быков» в зимнее трансферное окно. Южане готовы отпустить игрока, если поступит конкретное предложение.
Баньяц выступает за «Краснодар» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне 24-летний полузащитник провёл 16 матчей, отметился голевой передачей и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает серба в 1,8 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» подписал полузащитника сборной Колумбии.
P.S. Вот это современное "провел 16 матчей" расшифровывается как: вышел в стартовом составе 1 раз в РПЛ, 3 раза в Кубке. Ни одного матча до конца не провел, 12 раз выходил на 10-15 минут на замену. Разница формулировок огромна. За 16 матчей одна голевая это ужасный показатель. А если разобраться, то не так уж и плохо
P.p.s. Я тут посчитал, он провел всего 587 минут на поле во всех турнирах. это примерно 6,5 матчей по 90 минут
P.S. Вот это современное "провел 16 матчей" расшифровывается как: вышел в стартовом составе 1 раз в РПЛ, 3 раза в Кубке. Ни одного матча до конца не провел, 12 раз выходил на 10-15 минут на замену. Разница формулировок огромна. За 16 матчей одна голевая это ужасный показатель. А если разобраться, то не так уж и плохо
P.p.s. Я тут посчитал, он провел всего 587 минут на поле во всех турнирах. это примерно 6,5 матчей по 90 минут