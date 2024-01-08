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«Краснодар» готов расстаться с одним из своих легионеров

вчера, 11:06

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц может покинуть «быков» в зимнее трансферное окно. Южане готовы отпустить игрока, если поступит конкретное предложение.

Баньяц выступает за «Краснодар» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне 24-летний полузащитник провёл 16 матчей, отметился голевой передачей и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает серба в 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» подписал полузащитника сборной Колумбии.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:31
А что, хорошая идея для газированных клубов, с Зенитом во главе. Купить Краснодар целиком, с Баньяцом и всеми агентами, мужскими раздевалками и женской командой. И сразу стать чемпионами всего вообще.
hq4puv2262hg
hq4puv2262hg
вчера в 11:33
Показатели у него конечно не ах для полузащитника. Нужно продавать его хотя бы за 1 лям.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:20, ред.
Вполне ожидаемо. Баньяц не вписывается в Краснодар, как и Ленини. Здравая идея заменить их. А еще избавиться бы от Эктова, который вообще на поле не выходит. Зачем покупали? Чтобы скамейку протирал? Всех трех срочно на продажу.

P.S. Вот это современное "провел 16 матчей" расшифровывается как: вышел в стартовом составе 1 раз в РПЛ, 3 раза в Кубке. Ни одного матча до конца не провел, 12 раз выходил на 10-15 минут на замену. Разница формулировок огромна. За 16 матчей одна голевая это ужасный показатель. А если разобраться, то не так уж и плохо

P.p.s. Я тут посчитал, он провел всего 587 минут на поле во всех турнирах. это примерно 6,5 матчей по 90 минут
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:11
Нужно искать покупателя и самому клубу и его агенту... цена хорошая.
Гость
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