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«Реал» не будет покупать Мбаппе

вчера, 09:54

«Реал» не будет покупать нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, пока он не покажет, что хочет переехать в Мадрид. Сообщается, что не было ни переговоров, ни ультиматума.

Позиция «Реала» изменилась. В Мадриде в восторге от Джуда Беллингема, а также довольны прогрессом Винисиуса Жуниора и Родриго Силвы и верят в Эндрика. «Реал» не собирается участвовать в гонке за Мбаппе. «Сливочные» согласны вести переговоры с 25-летним французом, если он даст понять, что хочет перейти к ним сам.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:16
верно, не надо покупать
Человек Маляр
Человек Маляр ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:34
Блин, мой рост 178 см. Как-то обидно что ли за коротышку...
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 19:18
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 19:06
    Цирк продолжается.
    Теперь Реал вспомнил о величии и решил отказаться от Мбаппе, но завтра Перес будет стоять на коленях и умолять француза.
    А по-моему это уже было? А да несколько последних лет.
    Shuxrat Gulomov
    Shuxrat Gulomov
    вчера в 18:55
    Мбаппе выкинули из пСж из за его красоты
    A.S.A
    A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 18:10
    Приветствую, Павел! Ну смотри, переоценивать Эндрика не стоит, да, пацан отоично проявил себя в этом сезоне и действительно был главным атакующим лицом в Палмейрасе и в свои 17 тащил клуб к победе в Бразильской Серии А! И если чесно, я очень хочу, что бы этот пацан добился многово в футболе в футболке сливочных, но сравнивать его и Мбаппе пока оооочень рано, Килиан у его возрасте так же был в ударе в Лиге 1, а она всё же сильнее бразильской лиги!
    Да, Эндрик будет играть девятку, но он тоже немного другого плана форвард, а Реалу еще нужен кто то вроде Холланда, большой, мощный, который может продавить.
    А вообще, может быть даже такой вариант, что Перес заманит в Мадрид и Мбаппе, и Холланда но избавится от Винисиуса, т.к его можно будет выгодно продать, а эти деньги пустить на з/п и бонусы для этих двух игррков....
    Indzaghi
    Indzaghi
    вчера в 17:07
    Заголовок внимательно прочтите : Реал не будет покупать Мбаппе .
    Все правильно , так как Мбаппе бесплатно перейдет в Реал . И за него не надо платить клубу ПСЖ .
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 16:35
    В Париже останется он , он там как Бог
    амурец
    амурец
    вчера в 15:56
    Хорошая новость, Мбаппе великолепный футболист, но со своими хочу, не хочу Реалу он не нужен
    112910415
    112910415
    вчера в 15:48
    следим с неослабным интересом )
    Найманчик
    Найманчик ответ balalay (раскрыть)
    вчера в 15:15
    Ну ты и брехун дальше того что ты написал" бросай псж" итд Реал ничего не говорил! Или ты жопой загадал
    Forever77
    Forever77
    вчера в 14:12
    Парню с его амбициями в Мадриде тяжко придется, если он туда доедет конечно. Ну а так по сути сейчас он там и не нужен вообще.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 14:00
    Так "Реал" форварда уже купил - это Эндрик, который уже забил 18 голов за полсезона в Бразилии на высшем уровне.

    И Мбаппе не любит играть ЦН, он неоднократно об этом говорил и даже снимал об этом сториз, мало того, у него, опять же, рост 178 см, зачем "Реалу" коротыш на ЦН?
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 13:54, ред.
    В Париже, думаю, негр не останется.. Этот город всем надоел.. Мадрид наиболее вероятный сценарий.. Но.. 🤔
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 13:50
    Искренне желаю, чтобы переход в Реал сорвался и Мбаппе оказался в АПЛ. Наконец лишится тепличных условий. Там и посмотрим на что он действительно способен.
    wwt8d7qva35g
    wwt8d7qva35g
    вчера в 13:45
    Ну неужели в Реале возабладал разум!!!На кой чёрт Реалу нужен Африканец с норовом?
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 13:13
    Я уже высказывал свое мнение по поводу Мбаппе и Мадридского Реала. Считаю, что Мбаппе не так смертельно нужен Реалу, как условный Холланд! На позиции левого напа в Реале вполне хорошо играет Винисиус, а вот центрфорвард Хоселу слабоват! Да, Мбаппе более сильный завершатель, чем Вини, но и затраты на него огромные будут, а позиция то не самая крисисная для состава, есть куда более важные позиции для усиления, к примеру фланги обороны или форварда купить, возможно в центр поля игрока взять, т.к Кроос и Модрич уйдут....так что Мбаппе конечно хороший игрок, но не самый нужный
    112910415
    112910415
    вчера в 12:48
    дело обещает быть интересным
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 12:48
    Да и через пять-шесть лет: "Мбаппе всё ещё раздумывает перейти в другой клуб"
    2ukqp74pxuz7
    2ukqp74pxuz7
    вчера в 12:28
    «Реал» отказался покупать Килиана Мбаппе, так как ожидает, что молодые игроки клуба смогут заменить его на позиции нападающего.
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 12:16
    Пусть уходит в МЛС за голевыми от Месси, которые ему снятся
    ux2v4jsfde7n
    ux2v4jsfde7n
    вчера в 12:02
    Похоже эта сага никогда не закончится.....
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 11:58
    Взять его в Реал-развалить команду на корню. Обезьяна думает что он выше и лучше всех не только в мире-во вселенной. Но если макрон его умолять будет и нормандию в собственность отпишет-останется в ПСЖ. Перес если не дурак-брать его не будет-это развал коллектива.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 11:54
    Ахахаха. Я же говорил, что все эти новости на ровном месте.

    Как сказал влиятельный спортивный журналист Мельхор Руис, "Реал" никак не контактировал с Мбаппе (ни единым словом), более того, руководство "Реала" никак не будет реагировать на любые слова Килиана, так как знает, что он за свои слова не отвечает, и будет реагировать только на конкретные предложения его представителей.

    Это ответ некоторым пользователям, которые пишут про сагу - сага существует, как я и говорил, только в представлении журналистов для поднятия рейтингов.
    33mdsst6ehwf
    33mdsst6ehwf
    вчера в 11:54
    Не собираются, но могут вести переговоры... оригинально...
    Nety
    Nety ответ Cympak-05 (раскрыть)
    вчера в 11:41
    Ну он сильнее их обоих и вряд-ли это изменится, но опять же, при таких сильных вингерах брать мбапе за такие деньги
    Nety
    Nety ответ balalay (раскрыть)
    вчера в 11:38
    Как на пример с кем? Не помню что бы реал так грязно вел дела. Барса, Бавария да, а Реал не помню. Тут скорее к Килиану вопрос а не к ПСЖ. Перес вроде предлагал деньги в прошлом году.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 11:21
    Теперь вид с боку....
    Надоела уже черепашка.
    n9dnpcqpnf2j
    n9dnpcqpnf2j
    вчера в 11:10
    Мбаппе изъявит желание перейти в Реал, и Санта-Барбара снова продолжится.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 11:00
    Очередной этап мыльной оперы завершился. Продолжение следует.
    Гость
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