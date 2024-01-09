«Реал» не будет покупать Мбаппе

«Реал» не будет покупать нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, пока он не покажет, что хочет переехать в Мадрид. Сообщается, что не было ни переговоров, ни ультиматума.
Позиция «Реала» изменилась. В Мадриде в восторге от Джуда Беллингема, а также довольны прогрессом Винисиуса Жуниора и Родриго Силвы и верят в Эндрика. «Реал» не собирается участвовать в гонке за Мбаппе. «Сливочные» согласны вести переговоры с 25-летним французом, если он даст понять, что хочет перейти к ним сам.
Мбаппе, хочешь в Реал? Бросай ПСЖ, рви контракт за свой счет. Вылей на клуб ушат грязи расплакавшись, что пора уходить.
Мбаппе, хочешь в Реал? Бросай ПСЖ, рви контракт за свой счет. Вылей на клуб ушат грязи расплакавшись, что пора уходить.
Как сказал влиятельный спортивный журналист Мельхор Руис, "Реал" никак не контактировал с Мбаппе (ни единым словом), более того, руководство "Реала" никак не будет реагировать на любые слова Килиана, так как знает, что он за свои слова не отвечает, и будет реагировать только на конкретные предложения его представителей.
Это ответ некоторым пользователям, которые пишут про сагу - сага существует, как я и говорил, только в представлении журналистов для поднятия рейтингов.
Как сказал влиятельный спортивный журналист Мельхор Руис, "Реал" никак не контактировал с Мбаппе (ни единым словом), более того, руководство "Реала" никак не будет реагировать на любые слова Килиана, так как знает, что он за свои слова не отвечает, и будет реагировать только на конкретные предложения его представителей.
Это ответ некоторым пользователям, которые пишут про сагу - сага существует, как я и говорил, только в представлении журналистов для поднятия рейтингов.