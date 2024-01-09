«Реал» не будет покупать Мбаппе

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вчера, 09:54

«Реал» не будет покупать нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции , пока он не покажет, что хочет переехать в Мадрид. Сообщается, что не было ни переговоров, ни ультиматума.

Позиция «Реала» изменилась. В Мадриде в восторге от Джуда Беллингема, а также довольны прогрессом Винисиуса Жуниора и Родриго Силвы и верят в Эндрика. «Реал» не собирается участвовать в гонке за Мбаппе. «Сливочные» согласны вести переговоры с 25-летним французом, если он даст понять, что хочет перейти к ним сам.