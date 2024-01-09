Трое звёздных футболистов хотят покинуть Саудовскую Аравию

1704787982

вчера, 11:13

Три звезды европейского футбола жалеют, что переехали в Саудовскую Аравию и хотят покинуть чемпионат. Основными причинами недовольства называются: жаркий и влажный климат, плохая посещаемость и проблемы на поле.

Полузащитник «Аль-Иттифака» и сборной Англии перебрался в саудовский клуб из «Ливерпуля» летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2026 года. За «Аль-Иттифак» 33-летний полузащитник провёл 19 матчей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Зарплата англичанина в Саудовской Аравии составляет 40 миллионов евро в год, несмотря на это, он готов покинуть клуб, заплатив штраф в размере 8 миллионов евро.

Нападающий «Аль-Ахли» перешёл в саудовский клуб из «Ливерпуля» летом 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. За «Аль-Ахли» 32-летний нападающий сыграл 19 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Зарплата бразильца в Саудовской Аравии составляет 20 миллионов евро в год. Но ранее озвученные проблемы и потеря отца заставляют Фирмино задуматься о возвращении в АПЛ .

Нападающий «Аль-Иттихада» перебрался в саудовский клуб из «Реала» также летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2026 года. За «Аль-Иттихад» 36-летний форвард провёл 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Несмотря на зарплату в районе 200 миллионов евро за год француз покинул Саудовскую Аравию и задумывается о переходе.