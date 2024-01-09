Трое звёздных футболистов хотят покинуть Саудовскую Аравию

Три звезды европейского футбола жалеют, что переехали в Саудовскую Аравию и хотят покинуть чемпионат. Основными причинами недовольства называются: жаркий и влажный климат, плохая посещаемость и проблемы на поле.
Полузащитник «Аль-Иттифака» и сборной Англии Джордан Хендерсон перебрался в саудовский клуб из «Ливерпуля» летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2026 года. За «Аль-Иттифак» 33-летний полузащитник провёл 19 матчей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Зарплата англичанина в Саудовской Аравии составляет 40 миллионов евро в год, несмотря на это, он готов покинуть клуб, заплатив штраф в размере 8 миллионов евро.
Нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино перешёл в саудовский клуб из «Ливерпуля» летом 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. За «Аль-Ахли» 32-летний нападающий сыграл 19 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Зарплата бразильца в Саудовской Аравии составляет 20 миллионов евро в год. Но ранее озвученные проблемы и потеря отца заставляют Фирмино задуматься о возвращении в АПЛ.
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема перебрался в саудовский клуб из «Реала» также летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2026 года. За «Аль-Иттихад» 36-летний форвард провёл 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Несмотря на зарплату в районе 200 миллионов евро за год француз покинул Саудовскую Аравию и задумывается о переходе.
На самом деле всё просто, я всегда говорю - если хотите понять суть события и к чему оно приведёт, ищите интересантов. Здесь интересанты - родня принца, которая хочет распилить 20 миллиардов, выделенных им для подготовки к ЧМ.
После того, как интересанты локализованы и понятно, что им построение суперлиги ехало-болело, вопросы снимаются.
На самом деле всё просто, я всегда говорю - если хотите понять суть события и к чему оно приведёт, ищите интересантов. Здесь интересанты - родня принца, которая хочет распилить 20 миллиардов, выделенных им для подготовки к ЧМ.
После того, как интересанты локализованы и понятно, что им построение суперлиги ехало-болело, вопросы снимаются.
А про уровень футбола даже говорить не стоит. МЛС проверенная десятилетиями место доигрывания легенд футбола. Многие из них - чемпионы мира. А СА это место для неликвида. Оттуда только бегут.
А про уровень футбола даже говорить не стоит. МЛС проверенная десятилетиями место доигрывания легенд футбола. Многие из них - чемпионы мира. А СА это место для неликвида. Оттуда только бегут.