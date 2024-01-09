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Трое звёздных футболистов хотят покинуть Саудовскую Аравию

вчера, 11:13

Три звезды европейского футбола жалеют, что переехали в Саудовскую Аравию и хотят покинуть чемпионат. Основными причинами недовольства называются: жаркий и влажный климат, плохая посещаемость и проблемы на поле.

Полузащитник «Аль-Иттифака» и сборной Англии Джордан Хендерсон перебрался в саудовский клуб из «Ливерпуля» летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2026 года. За «Аль-Иттифак» 33-летний полузащитник провёл 19 матчей, отдал 5 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Зарплата англичанина в Саудовской Аравии составляет 40 миллионов евро в год, несмотря на это, он готов покинуть клуб, заплатив штраф в размере 8 миллионов евро.

Нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино перешёл в саудовский клуб из «Ливерпуля» летом 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. За «Аль-Ахли» 32-летний нападающий сыграл 19 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Зарплата бразильца в Саудовской Аравии составляет 20 миллионов евро в год. Но ранее озвученные проблемы и потеря отца заставляют Фирмино задуматься о возвращении в АПЛ.

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема перебрался в саудовский клуб из «Реала» также летом 2023 года. Его контракт истекает летом 2026 года. За «Аль-Иттихад» 36-летний форвард провёл 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Несмотря на зарплату в районе 200 миллионов евро за год француз покинул Саудовскую Аравию и задумывается о переходе.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:24
Товарищ, видать, МЛС от чемпионата Андорры не может.
Regista_888
Regista_888
вчера в 13:55
Я смотрю и интерес протона пропал к данному вертепу. А он больше всех пропагандировал здесь лигу СА.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:47
Скучно стало им без футбола.. Уже готовы сами отступные платить - лишь бы сбежать в цивилизацию.. Логично..
Regista_888
Regista_888
вчера в 13:41
Это с самого начала было понятно. Причём даже араб Бензема не горит желанием оставаться в Аравии.
Достаточно немного матчей посмотреть как на расслабоне играют приехавшие туда звёзды. Они посчитали это пенсией и не напрягаются.
А ещё думают клубы из этого го...чемпионата в ЛЧ добавить. Не вздумайте!!!
112910415
112910415
вчера в 13:33
итак, не очень-то всё шоколадно ...
adekvat
adekvat
вчера в 13:20
Не все то золото, что блестит.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:48
Про Месси базара нет- сделали из чувака Икону, провозгласили святым и вечным, чтобы народ завлекать, да еще и определили в худшую (из твоих слов) команду. Тут всё предельно ясно.

Что касается того, что доигрывали в штатах известные футболисты, то это сделано с единственной целью- популяризации футбола в США. Ничего особенного в этом не вижу. Буржуинам надоел американский футбол, баскетбол, хоккей, решили немного поразвлечься европейским футболом...

Про футбол СА, никогда не был высокого мнения, понятно- зачем и для чего это было нужно.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:39
Речь шла о посещаемости, а не об уровне футбола. С посещаемостью в МЛС проблем нет. Даже с приходом Месси, когда цены на билеты подняли, народу только больше стало. Уже на большие стадионы матчи переносят.

А про уровень футбола даже говорить не стоит. МЛС проверенная десятилетиями место доигрывания легенд футбола. Многие из них - чемпионы мира. А СА это место для неликвида. Оттуда только бегут.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:33
А что такое МЛС? Если я правильно понял, это, якобы- футболисты вечером, а геникологи и пожарники днем. Ну ты прикинь, туда, даже гандольера шварцмана приняли... Представляешь себе уровень этого футбола???
zm3hs6e8ew83
zm3hs6e8ew83
вчера в 12:24
Переезд трех известных футболистов в Саудовскую Аравию был вызван их желанием получить высокую зарплату. Однако условия жизни в этой стране оказались для них неприемлемыми. Плохая посещаемость стадионов, жаркий и влажный климат и частые проблемы на футбольном поле заставили их пожалеть о своем решении. В результате, они хотят покинуть Саудовскую Аравию, даже несмотря на угрозу штрафа.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:22, ред.
Я подозреваю, что - хотя это даже не предположения, уже несколько игроков жаловались на невыплаты - что им обещанные деньги не выплачиваются в полном объёме, потому что в реальности у них как и у нас считай госклубы там, а в таких случаях всегда идут откаты и поборы. При этом большинство про это говорить не будет, потому, что тогда вероятность получить ещё уменьшается.

Я уверен, что и Бензема не получает далеко своих 200 миллионов, с них он руководству клуба прилично отдаёт.

Потому что это - механизм перевода денег из государственных в частные. Можно посмотреть на примере РПЛ, как оно работает.

Вот, например, вчера новость о том, что КС продаёт игрока в "Локомотив" за 1/10 своей цены, 30 миллионов рублей, когда на ТМ он стоит 300 миллионов. Казалось бы, бред, что руководство КС просто дарит ценный актив?

Но в реальности это государственное руководство ничего не заработает для себя продажей его за 300 миллионов, всё пойдёт в казну клуба.

А вот при этой продаже мы видим пунктик, что КС продаёт игрока за 30 миллионов, но ещё 100 миллионов "Локомотив" выплатит агентам.

И тут сразу всё понятно напрямую, абсолютно убыточный трансфер для КС, но 100 миллионов отдаются на сторону в частные руки. И понятно, что придут эти агентские уже на частные счета руководства КС.

Так же и у шейхов.
drug01
drug01
вчера в 12:11
Быстро они поняли что футбол это игра! Теперь домой...
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:07
Я тоже всегда говорил, что это ненадолго. Вообще, поражает скорость регресса. Полгода назад почти каждую неделю подписывали топ-игрока, продавались права на трансляцию, даже появились разговоры о включение клубов в СА в европейскую ЛЧ. А что сейчас? Игроки не хотят играть, а зрители не хотят смотреть.
qdp2bv7gp5bw
qdp2bv7gp5bw
вчера в 12:06
А вот теперь интересно будет где они окажутся .... надо будет проследить за ними.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:00, ред.
Ты не уловил контекст, я отвечал пользователю, что разве только европейцы могут быть недовольны этими проблемами в верблюд-лиге?) Он типа говорил, а чем араб Бензема недоволен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:59
Я говорил, что это дутый проект, а вы не слушали. Но всё тайное становится явным.

На самом деле всё просто, я всегда говорю - если хотите понять суть события и к чему оно приведёт, ищите интересантов. Здесь интересанты - родня принца, которая хочет распилить 20 миллиардов, выделенных им для подготовки к ЧМ.

После того, как интересанты локализованы и понятно, что им построение суперлиги ехало-болело, вопросы снимаются.
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:59
В Европе с посещаемостью проблем нет. Даже в МЛС нет.
Elliada_
Elliada_
вчера в 11:58
Да кому нужна эта верблюд-лига? Только Роналду и его фанатам. Ладно Джордан, у которого зарплата 40 млн, но когда Бензема с зарплатой 200 млн хочет уйти, то дела действительно плохи. Лопнул пузырь раньше всех прогнозов. Салах и другие уже не поедут в СА.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ehzf57x76qjp (раскрыть)
вчера в 11:57
А это только европейцы должны быть недовольны плохой посещаемостью и проблемами на поле, а арабы им радоваться?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:56
Наверно не устраивает образ жизни в Саудовской Аравии.
shlomo
shlomo
вчера в 11:48
О как... оказывается что иногда не деньги решают все.
Интерес
Интерес
вчера в 11:32
Видимо,футбол им ещё не наскучил,а "роналдовские" рекорды безразличны.
shur
shur
вчера в 11:29
...как бы полезен был Хендерсон для Ливера сейчас, прям "Хождение по мукам", дискавери-челноки,туда-сюда...!
ehzf57x76qjp
ehzf57x76qjp
вчера в 11:18
Ладно те двое, араб то чем не доволен?
Гость
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